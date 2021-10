Päätoimittaja Marja Aarnipuro on noussut lyhyessä ajassa suomalaisten dekkaristien eturiviin.

Marja Aarnipuron dekkareissa päähenkilöllä Kaarina Riikosella ei ole isoja ongelmia, vaan hän on ihan tavallinen. Kirjailijan omat rintasyöpähoidot herättivät miettimään keski-ikäisen naisen tuntoja.

Miten sä pystyt keksimään näin hurjia tarinoita, dekkarikirjailija Marja Aarnipuron äiti kysyi tyttäreltään.

Viisi dekkaria kirjoittanut Aarnipuro uskoo, että kaikilta löytyy mielikuvitusta, kun alkaa kuvitella.

– Tosin mietin joskus itsekin kirjoittaessani, että onko tämä liian roisia, hän naurahtaa.

Muutama vuosi sitten Marja Aarnipuro ei edes tiennyt, mikä on navetan lieteallas. 12 vuotta sitten hankitun mökin takia hän on alkanut katsella maaseutuympäristöä uusin silmin.

Nyt hänen uutuusdekkarissaan porsaiden lietealtaasta löytyy Siuntiossa ruumis. Surmamäen kirous (CrimeTime) ilmestyi elokuussa.

– Aloin miettiä, mitä kaikkea maaseudulla tapahtuu - ja voi tapahtua. Millaista vihanpitoa voisi olla ja mikä voisi aiheuttaa rajuja tapahtumia.

– Mietin, millainen voisi olla vanha isäntä, jolla on sukset ristiin sinne tänne ja miksi hän on riitaantunut kaikkien kanssa.

Vaihdevuodet muuttivat Marja Aarnipuron ihan eri ihmiseksi. – Ärtymys läheni välillä murhanhimoa. Oli nuttura niin kireällä. Siksi vaihdevuosista pitää uskaltaa puhua.

Lukija tapaa jälleen Marja Aarnipuron dekkareiden päähenkilön, Kaarina Riikosen, joka on toimittaja, kuten kirjailija itsekin. Marja Aarnipuro on Apu-lehden pitkäaikainen päätoimittaja.

– Kaarina on vanhan ajan printtimedian tekijä, joka haluaisi tehdä pitkiä juttuja, ja hän vieroksuu digitalisoitumista, joka on väistämätön kehitys.

Kaarina ei pysty pitämään näppejään erossa, jos jotakin tapahtuu.

Nytkin Kaarina keskeyttää salamana kesälomansa, kun hänen mökkinsä naapurissa syttyy tulipalo. Se paljastuu murhapoltoksi.

Tuttuun tyyliinsä Kaarina alkaa penkoa tapahtumia.

Kirjoissaan Aarnipuro kuvaa taitavasti tämän ajan ilmiöitä ja keski-ikäisen naisen tuntoja. Kaarinalla on vaihdevuodet ja keliakia. Ne ovat ongelmia, joiden kanssa moni painii.

” Vaihdevuodet ovat iso osa keski-ikäisen naisen elämää. Jos heräilee jatkuvasti keskellä yötä, kuka on sen jälkeen päivänsäteenä.

Marja Aarnipuron mielestä pitäisi ymmärtää, mitä vaihdevuosissa tapahtuu.

– Vaihdevuodet ovat iso osa keski-ikäisen naisen elämää. Jos heräilee jatkuvasti keskellä yötä, kuka on sen jälkeen päivänsäteenä.

– On tärkeää saada keski-ikäiset naiset framille.

Vaihdevuosista on tullut enemmän palautetta kuin kolmesta rintasyöpäaiheisesta tietokirjasta, jotka Marja Aarnipuro kirjoitti sairastuttuaan 12 vuotta sitten rintasyöpään.

Rintasyövän jälkeen kemiallisesti pidennetyt vaihdevuodet jatkuivat Aarnipurolla viisi vuotta. Kun estrogeeni lyödään nollaan, oireet ovat koko ajan päällä.

– Ajattelin, että olen muuttunut ihan eri ihmiseksi. Ärtymys läheni välillä murhanhimoa. Oli nuttura niin kireällä. Siksi vaihdevuosista pitää uskaltaa puhua.

Kaikkia se ei kiinnosta. Mieslukija antoi palautetta, että kannessa pitäisi olla varoitus, että tässä on vaihdevuosia ja kuumia aaltoja.

– Nauroimme kustantajan kanssa, että pitäisikö laittaa kanteen mainostekstiksi, että sisältää kuumia aaltoja.

Marja Aarnipuron 12 vuotta sitten todettu rintasyöpä on todettu parantuneeksi.– Nyt katson sitä kaukaa, hän sanoo.

Dekkarit ovat Marja Aarnipuron mielestä kiinnostavimpia kirjoja. Hänen mielikuvituksensa lähtee helposti laukalle. Ympäristössä hän näkee kaikkea dekkarimaailmaan liittyvää. Hylätty pyörä saa miettimään, kuka tästä on kadonnut.

– Tyttäreni on lukenut kaikki kirjani ja sanoi, että kauheaa, mitä kaikkea sä pelkäät siellä mökillä yksin. Että miten sä ajattelet noin kauheita asioita. Oikeastihan vain Kaarina pelkää kaikkea, en minä. Iso osa on keksittyä.

Dekkarikirjailija Marja Aarnipurosta tuli, kun hän teki tietokirjaa rintasyövästä. Kirjoittaminen jäi päälle. Hän huomasi tykkäävänsä kirjoittaa ja haluavansa kirjoittaa vapaa-ajalla. Nykyinen työ Apu-lehden päätoimittajana on kaikkea muuta kuin kirjoittamista.

Nyt harrastus palvelee sitä tarkoitusta.

” Kiitän ystävääni, joka sanoi, että tee päähenkilöstä sellainen, jolla ei ole isoja ongelmia, vaan että se olisi tavallinen.

– Mietin, osaisinko kirjoittaa dekkarin. Kiitän ystävääni Riitta Pihlajamäkeä, joka sanoi, että tee päähenkilöstä sellainen, jolla ei ole isoja ongelmia, vaan että se olisi tavallinen.

– Hirveän monilla dekkaripäähenkilöillä on elämässä suuria ristiriitoja.

Sanotaan, että kirjoita siitä, minkä tunnet.

Tätä neuvoa Marja Aarnipuro on noudattanut. Hänen kolmas dekkarinsa Syöpälääkärin kuolema sijoittuu syöpäklinikalle. Kustantaja Jouni Tervo varovasti kysyi, voisiko siitä aihepiiristä kirjoittaa. Aarnipuron syöpälääkäriystävä innostui suunnittelemaan dekkarin juonta.

– Pystyin avaamaan mitä syöpäklinikalla tapahtuu, koska olen itsekin sairastunut. Potilaat ovat samanlaisia ihmisiä kuin muutkin.

Marja Aarnipuron rintasyöpä on katsottu parantuneeksi. Kontrollit ovat olleet puhtaita. Alkuvuosina pelotti, että entä jos syöpä on levinnyt.

– Nyt katson sitä kaukaa. Se ei herätä enää tunteita. En jännitä enää mammografiassa.

– Jos hoidot parantavat taudin, niin aika parantaa mielen.

Ensimmäisen dekkarin kirjoittaminen tuntui hirveältä räpeltämiseltä. Maakellarin salaisuus (CrimeTime) valmistui kahdessa vuodessa.

Tietokoneen OneNote -ohjelmaan kootut muistiinpanot auttoivat pitämään tarinan kasassa. Aluksi kirjailija yritti miettiä, mitä jokaisessa luvussa tapahtuu. Pian hän tajusi, ettei liiallinen järjestelmällisyys sovi hänelle.

” Olen sen tyyppinen henkilö, että teksti vie mukanaan, kun kirjoitan.

Riittää, että on idea rikoksesta ja siihen johtavasta motiivista, henkilöistä ja miljööstä.

– Jaksan suunnitella kirjan luvusta, ehkä puolet, mutta sitten pitää päästä kirjoittamaan. Olen sen tyyppinen henkilö, että teksti vie mukanaan, kun kirjoitan. Tykkään viljellä yksityiskohtia.

Suunniteltuaan rikoksen tapahtumaketjun Marja Aarnipuro lähettää tulevan kirjan synopsiksen tutulle rikosteknikolle ja tutulle rikospoliisille. He löytävät rikosteknisistä yksityiskohdista usein paranneltavaa.

Eniten Marja Aarnipuron dekkareita lukevat naiset. Kirjoissa ei mässäillä väkivallalla. Niissä on paljon ihmissuhteita ja muutakin elämää kuin poliisityötä.

– Minua kiinnostavat ihmismielen syöverit. On tärkeää, että kirja on hyvin kirjoitettu ja helppo lukea. Tämä on ehdottomasti viihdekirjallisuutta. Jos saan ihmiset viihtymään, se riittää.

– En ole maailmanparantaja sillä lailla, että haluaisin paasata jotain.

Keski-ikäinen lukija löytää Marja Aarnipuron kuvaamasta maailmasta paljon samaistumispintaa. Kirjoja lukee usein hymy huulessa.

” Haluan, että ihmiset viihtyvät maailmassa, jossa on myös paljon rankkoja asioita.

– Halusin, että tarinassa on myös huumoria, vaikka puhutaan myös murhista.

– Haluan, että ihmiset viihtyvät, sillä maailmassa ja elämässä on paljon rankkoja asioita, joille kaivataan vastapainoa. Toivon, että kirjojeni seurassa tulisi hyvä mieli ja ne tarjoaisivat pakopaikkaa, viihtymisen hetken ja hyvän mielen olotilan.

Seuraavassa dekkarissa palataan taas Helsinkiin. Kirja ilmestyy näillä näkymin keväällä 2023. Aiemmin Marja Aarnipurolta julkaistiin kirja vuodessa, mutta se oli työn ohessa liian rankkaa.

– Haluan jatkaa, koska tämä on ihanaa. Joku kysyi, miten sä jaksat kirjoittaa dekkareita. Sanoin, että tämän ansiosta jaksan kaiken muun.

Kuka? Marja Aarnipuro Ikä: 61 vuotta

Ammatti: Päätoimittaja, kirjailija

Perhe: Avoliitossa, kaksi lasta

Plus: On intohimoinen multasormi ja kahden cairnterrierin emäntä.

Kirjamessut pidetään Messukeskuksessa Helsingissä 28.-31.2021.