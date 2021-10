Peter Franzén on ollut jo puoli vuotta poissa kotoa – arki Ranskan maaseudulla poikkeaa elämästä Suomessa täysin

Peter Franzén tähdittää ensimmäistä kotimaista elokuvaansa viiteen vuoteen. Hän näyttelee siinä Hamsteria.

Suomen syksy tarjoilee lokakuisena keskiviikkona parastaan. Edellispäivän aurinko on vaihtunut kaatosateeseen, joka on muuttanut tiet ja polut mutavelliksi. Niemen kärjessä käy vinha tuuli.

Näsijärven rannalla nököttävällä huvilalla aika vaikuttaa pysähtyneen viime vuosituhannelle. Kaikki uusi on siivottu pois. Pihalle on ajettu jopa nostalgiaa henkivä vanha Volvo.

Kulman takaa juoksee 1950-luvun ruskeaan pikkutakkiin, liiviin, valkoiseen kauluspaitaan, rusettiin ja korkeisiin saappaisiin pukeutunut Peter Franzén ja pyllähtää mutaiselle polulle kuin elokuvassa.

Näyttelijä nousee ylös ja hoipertelee penkille, jolla häntä odottaa kiltisti ketunvärinen labradorinnoutaja Luppakorva, oikealta nimeltään Rapu.

Kohtaus on purkissa, tosin alkuperäistä huomattavasti mutaisempana.

Näissä puitteissa kuvataan Hamsterit-elokuvaa. Veikko Huovisen samannimiseen kirjaan perustuvan elokuvan ohjaa Markku Pölönen, joka on myös käsikirjoittanut sen yhdessä Paula Vesalan kanssa.

Peter Franzén esittää Hamsterit-elokuvan pääroolin.

Häntä kysyttiin rooliin jo muutama vuosi sitten.

Peter Franzén nappasi ensimmäisen sivuosan Jussi-palkintonsa roolistaan Pölösen elokuvassa Kuningasjätkä vuonna 1998. Sen jälkeen Franzén on näytellyt kaikissa Pölösen elokuvissa Oma maa -elokuvaa (2018) lukuun ottamatta.

Hamsterit ei ole poikkeus. Sen päärooli onkin Franzénin ensimmäinen pitkä suomalainen elokuva viiteen vuoteen.

– Markku ja tuottaja Marko Röhr kysyivät mua tähän rooliin jo muutama vuosi sitten. Sanoin, että aivan ehdottomasti, jos rahoitus löytyy. Nyt sitten olemme täällä, ja tämä on ollut ihan älyttömän sydämellistä ja hauskaa, Franzén kertoo.

Näyttelijä istuu rannan tuntumassa sijaitsevan mökin sohvalla ja puhuu rauhalliseen tahtiin. Suunnittelemattomassa stuntissa likaantuneet roolivaatteet on vaihdettu kuiviin.

Viime vuosina Franzén on niittänyt kansainvälistä mainetta erityisesti Viikingit-sarjan Harald Kaunotukkana. Norjan ensimmäisenä kuninkaan rooli on melko kaukana sympaattisesta hamstraajasta, jota Franzén Hamstereissa esittää.

– Aika isolla pensselillä kyllä vedellään, Franzén naurahtaa.

– Tämä on siinä samalla arvokas leffa ja tarina, että autetaan toista. Miestä mäessä, niin sanottuna. Tässä on isoja teemoja, jotka ovat ajankohtaisia edelleen, vaikka tarina on kirjoitettu jo 1950-luvulla ja myös sijoittuu sinne.

Franzén nappasi ensimmäisen sivuosan Jussi-palkintonsa roolistaan Pölösen elokuvassa Kuningasjätkä vuonna 1998. Kuvassa vasemmalla Sulevi Peltola.

Franzén ja hänen vaimonsa Irina Björklund lähtivät Los Angelesiin vuonna 1999. Vuonna 2013 näyttelijäpariskunta muutti poikansa kanssa maaseudulle Etelä-Ranskaan.

Hamsterit on jo toinen suomalainen produktio, jonka parissa Franzén on työskennellyt Suomessa tänä vuonna. Samalla hän on joutunut olemaan poissa kotoa jo puolen vuoden ajan.

– Olen tietty ollut suurimman osan töissä, ettei mulla hirveästi ole vapaata ollut. Mutta on ollut hienoa päästä tekemään jälleen töitä omalla kielellä. Kyllä sitä on kaivannut. Suomen kielen sanavarasto on niin laaja. Hyvä huomata, ettei se ole häipynyt mihinkään.

Elokuussa Franzén ehti täyttää myös pyöreät 50 vuotta. Juhlallisuudet tulivat kuitenkin töitä paiskineelle tähdelle varsin odottamatta, kun perhe oli järjestänyt hänelle yllätysjuhlat heidän kesäpaikallaan.

– Tai no, eivät ne nyt ihan hirmuisena yllätyksenä tulleet, Franzén virnistää.

– Mutta se oli silti tosi ihanaa. Paikalle oli päässyt muun muassa muutama lapsuudenystävä, joita en ollut nähnyt pitkiin aikoihin. Ja siskot olivat myös siellä, mikä oli tosi lämmittävä hetki.

Näyttelijä kuvassa vuonna 2015.

Vaikka Franzén on nauttinut ajastaan Suomessa, koti on edelleen Ranskassa. Arki Provencen maaseudulla on hyvin erilaista kuin Suomessa, vaikka kalseaa säätä ei pääse täysin pakoon edes Etelä-Euroopassa.

– Eroa Suomeen on tietysti jo pelkästään siinä, että Ranskassa meillä on maatila. Se on aika erilaista elämää. Satoi tai paistoi, niin sun pitää käydä syöttämässä ne elukat siellä, Franzén pohtii.

– Meillä on siellä pari hevosta, vuohia, kanoja ja sellaisia. Ei mitään isoa tietenkään, sellaista lähinnä, mitä pystyy yksi perhe hoitamaan. Mutta on hienoa, että tila alkaa pikkuhiljaa vuosien uurastuksen jälkeen kantaa hedelmää tällaisen omavaraisuuden suuntaan.

Tulevaisuutta näyttelijä suunnitteleekin sijainnin sijaan lähinnä työprojektien erikoisuuden mukaan.

– Sellaiset jutut tietysti aina kiinnostavat, mitä ei ole aiemmin tehnyt. Sillä ei ole niin väliä, että missä päin maailmaa ne sijaitsevat. Se kiinnostavuus on se lähtökohta siinä ja ne ihmiset, joiden kanssa saa tehdä töitä.