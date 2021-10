Gwyneth Platrow’n Moses-pojalla oli sanottavaa äitinsä myymistä tuotteista.

Näyttelijätähti Gwyneth Paltrow tunnetaan naisille suunnatun wellnessbrändi Goopin pyörittäjänä. Paltrow’n yritys tarjoaa erilaisia vaihtoehtohoitoja sekä seksielämää ja hyvinvointia edistäviä tuotteita.

Paltrow paljasti keskiviikkona Ellen DeGeneresin ohjelmassa, että hänen teini-ikäinen poikansa on varsin hyvin perillä siitä, mitä hänen yrityksensä myy. Paltrow’n mukaan Moses, 15, pamautti hiljattain ilmoille mielipiteensä vibraattoreista, joita hän kauppaa.

– Hän sanoi aivan yhtäkkiä, että ”Äiti, olin hetken todella nolostunut siitä, että myyt vibraattoreja. Sitten tajusin, että ei, sehän on hienoa. Vaikutat ihmisiin niin, etteivät he tunne oloaan kiusalliseksi ostaessaan jotain ja se on mahtavaa. Olet feministi”, Paltrow kertoi poikansa sanoneen.

Paltrow’n mukaan Moseksen kommentti oli hyvin koskettava.

– Se oli niin suloista. Se oli todella, todella ihanaa. Olen varma, että häntä nolottaa edelleen, mutta ainakin hän kääntää sen joksikin hyväksi.

Voit katsoa Paltrow’n haastattelun The Ellen Show’ssa alla olevalta videolta.

Paltrow’n yritys myy erilaisia vibraattoreja, joiden hinnat vaihtelevat muutamasta kympistä yli tuhanteen euroon.

Seksilelujen lisäksi Paltrow on ollut otsikoissa myös yrityksensä muiden tuotteiden vuoksi. Näyttelijä nimittäin kauppaa ”vaginan tuoksuisia” kynttilöitä sekä ”vaginamunia” eli pieniä, intiimialueelle asetettavia kvartsista ja jadesta valmistettuja palloja, joiden on tarkoitus edistää naisten hyvinvointia.

Paltrow’n lapsilla on ollut sanottavaa äitinsä myymistä tuotteista aiemminkin. Viime vuonna hänen Apple-tyttärensä vitsaili äitinsä käyttävän koronakaranteenin uusia ”vaginamunia ja -kynttilöitä tehden”.

Apple on myös kommentoinut äitinsä julkaisemaa alastonkuvaa järkyttyneenä kirjoittamalla ytimekkäästi ”ÄITI”.

15-vuotiaan Moseksen ja 17-vuotiaan Applen isä on Paltrow’n ex-puoliso, Coldplay-tähti Chris Martin. Nykyään Paltrow on naimisissa Brad Falchukin kanssa.

