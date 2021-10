Mikko Kuustosen äiti oli huutolaislapsi ja isä sotainvalidi – muusikko kertoo nyt tv:ssä oudosta lapsuusmuistosta

Muusikko Mikko Kuustonen ja koreografi Hanna Brotherus ajautuvat syvälliseen keskusteluun Maria Veitolan tv-sarjassa.

Juontaja Maria Veitola vierailee Yökylässä-ohjelmassaan laulaja-lauluntekijä Mikko Kuustosen ja koreografi Hanna Brotheruksen kotona Mäntyharjulla.

Kolmikko uppoutuu jaksossa nopeasti syvällisiin keskusteluihin elämästä. Kun he viettävät aurinkoista kesäpäivää ulkona huvimajassa juomia siemaillen, Brotherus nostaa esiin tunne-elämään vaikuttavan teeman, josta pariskunta on usein puhunut.

– Se mistä me ollaan sun kanssa puhuttu, on että miten perheessä sisarusjärjestys vaikuttaa. Sä olet kuudes lapsi ja sulla on iso ikäero sun sisaruksiin, Brotherus aloittaa.

– Meitä on taas ollut kolme ja mä olen ollut vanhin ja tyttö. Ajattelen, että olen ollut sellaisessa kohdassa sitä perhettä, että olen oppinut rakastamaan sitä, että mä organisoin ja hoidan pienempiä ja pärjään.

Kuustonen huomauttaa, että hänen vanhempansa olivat jälleenrakentajasukupolvea.

– Mun vanhemmat oli sitkospariskunta ja jälleenrakentajia. Mä en muista oikeastaan mitään muuta vaihetta kuin mököttämisen. Semmoisen hiljaisen, omituisen latautuneen jutun. En mä muista flaidiksia juuri yhtään, mutta sen sijaan mä muistan sellaisen oudon kireän tunnelman. Mun piti hakea aina isä syömään, kun ne eivät olleet puheväleissä, Kuustonen pohtii.

– Se ilmapiiri kasvatti diplomaatin. Mä olen sovittelija, hän lisää vielä.

Mikko Kuustonen on aiemmin kertonut perheensä järkyttävästä taustasta. Hän kertoi IS:n haastattelussa vuonna 2018, että hänen äitinsä oli huutolaislapsi. Äiti kaupattiin 7-vuotiaana kolmeen eri paikkaan. Kaksi ensimmäistä niistä paikoista, joissa hän oli piikomassa, olivat liian rankkoja hänen ikäisilleen. Kolmas oli siedettävä.

Kuustosen isä oli sotainvalidi ja sekatyömies Kotalahden kaivoksessa, äiti piti kaivoksen käsivara-apteekkia kodin tuulikaapissa.

– Äiti oli syntynyt samana päivänä, kun kansalaissota alkoi. Äiti ei koskaan puhunut huutolaislapsitaustasta eikä isä sodasta, vaikka hän oli viisi vuotta rintamalla.

– Vaikenemisen kulttuuri on mielenkiintoista. Siinäkin mielessä on tehty luokkaretki. Nykyään ollaan auki ja asiat on tiskissä. Se vie paljon turhaa pelkoa pois elämästä, Kuustonen sanoi.

Kuustonen itse on käynyt 20 vuotta terapiassa.

Nuoruutta varjosti äidin sairastuminen syöpään. Äiti kuoli, kun Mikko oli 16-vuotias.

– Äidin kuolema on ollut poltinmerkki, mutta en halua tarkastella koko elämääni sen varassa. Haluan ajatella, että siinä missä tapahtuma repi ja rikkoi jotain, se samalla synnytti valmiuksia selvitä kovista paikoista.

Yökylässä Maria Veitola torstaina 14.10. MTV3 klo 21.00.