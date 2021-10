Brittidekkaristi Clare Mackintosh käy kirjoittamalla läpi surua lapsensa menettämisestä. Jokainen ihminen kantaa päivittäin paljon asioita päässään, hän sanoo. Kuten brexitiä, jota kirjailija vihaa.

Neljä vuotta sitten tapasin brittidekkaristi Clare Mackintoshin, kun hän oli tullut Helsinkiin markkinoimaan esikoisdekkariaan Annoin sinun mennä (Gummerus).

Kirja oli myynyt Britanniassa yli 600 000 kappaletta.

Oman poliisiuran alussa tapahtunut pienen pojan yliajo oli jäänyt vaivaamaan Macintoshia. Lapsi kuoli. Kuljettaja pakeni paikalta eikä syyllistä koskaan tavoitettu.

Millainen ihminen pakenee onnettomuuspaikalta, Clare Mackintosh mietti.

Clare Mackintoshilla on kotona pieni porontalja, jonka hän osti neljä vuotta sitten Suomesta.– Ostan aina jotakin matkoilta. Se muistuttaa minua siitä, missä olen käynyt.

2011 hän päätti jättää poliisintyöt. Kolmen lapsen äiti ei nähnyt perhettään tarpeeksi.

Toimittajan työn ohella hän ryhtyi kirjoittamaan esikoiskirjaansa. Se kertoi naisesta, joka on menettänyt pienen poikansa ja erakoituu pieneen kylään Walesissa.

Taustalla oli Clare Mackintoshin henkilökohtainen tragedia. Vuonna 2006 kirjailijan toinen kaksospoika menehtyi aivokalvontulehdukseen muutaman kuukauden ikäisenä.

– Tietysti ihminen selviää oman lapsen kuolemasta, mutta se muuttaa persoonaa. Halusin kertoa, miten traumaattinen kokemus muuttaa ihmistä ja niitä päätöksiä, joita teemme ja ihmissuhteitamme, Clare Mackintosh kertoi Ilta-Sanomissa tuolloin.

On lokakuu 2021. Clare Mackintosh vastaa iloisesti puhelimeen kotonaan Walesissa. Hän asuu pienessä 2 000 asukkaan kylässä, jossa kaikki tuntevat toisensa.

Viimeksi tavatessamme kirjailijan aviomies oli jäänyt kotiin hoitamaan 10-vuotiasta esikoista ja 9-vuotiaita kaksosia. Hänkin on ammatiltaan poliisi.

Clare Mackintosh matkusti tuolloin ympäri maailmaa puhumassa kirjastaan.

Nyt pandemia on pitänyt hänet kotona. Tilanne on ollut outo, sillä hän on matkustanut neljä kuukautta vuodesta.

– Hassua, miten paljon neljässä vuodessa tapahtuu, Clare Mackintosh sanoo.

– Nyt mieheni ei ole enää lasten kanssa kotona ja lapset ovat niin isoja, että hoitavat oman pyykkinsä.

– Kaikilla kirjojeni nimillä on monia merkityksiä, Clare Macintosh kertoo.

Menestys ei jäänyt yhteen kirjaan. Seuraava dekkari Minä näen sinut (Gummerus) ponnahti Sunday Timesin listaykköseksi.

Annoin sinun mennä. Minä näen sinut. Anna minun olla. Lopun jälkeen. Macintoshin kirjojen nimiä pidetään vähän vaikeaselkoisina. Samantapaisina ne on helppo sekoittaa toisiinsa.

– Kaikilla kirjojeni nimillä on monia merkityksiä, hän kertoo.

– Annoin sinun mennä tarkoittaa, että auto tuli ja äiti antoi lapsen mennä. Kirjan nimi tarkoittaa myös, että joskus ihmisen pitää antaa mennä, päästä elämässä eteenpäin.

Clare Mackintoshin viides kirja on nimeltään Panttivanki. Se ilmestyi tänä vuonna suomeksi. Siihenkin nimeen liittyy monia merkityksiä.

– Ihminen voi olla kirjaimellisesti panttivankina tilanteessa, mutta me olemme myös menneisyytemme ja tunteidemme panttivankeja.

Panttivanki kertoo kuvitteellisesta Lontoon ja Sydneyn välisen yhteyden avajaislennosta.

Kesken historiallisen lennon lentoemäntä Mina saa viestin matkustajalta, ettei kone tule pääsemään perille.

20 tunnissa ehtii tapahtua paljon.

Lentokoneet kiehtovat kirjailijaa. Suljettu tila, missä tuntemattomat viettävät keskenään tuntikausia. Kirjan miljööksi se on sopivan outo.

– Halusin kirjoittaa paikasta, josta ei voi häipyä, Clare Mackintosh kertoo.

Suoraa Lontoon–Sydney-lentoreittiä ei oikeasti ole. Se oli kirjailijasta hyvä alusta fiktiolle.

– Olin suunnitellut kirjan ennen kuin pandemia keskeytti lennot, Clare Mackintosh kertoo.

– Kirjoitin, kun lentokoneet olivat maassa.

– Kirjoitan nyt tietokirjaa siitä, kuinka surra, lapsensa menettänyt Clare Macintosh kertoo.

Kirjan toinen tarinalinja kertoo Minan aviomiehestä, konstaapeli Adamista ja pariskunnan viisivuotiaasta tyttärestä Sofiasta. Adam on jäänyt kotiin hoitamaan lasta, aivan kuin kirjailijan aviomieskin.

– Halusin kirjoittaa siitä, että Adam on lapsen kanssa kotona, koska poliisista, joka hoitaa lasta, ei yleensä kirjoiteta. Eikä siitä, millaista poliisin elämä on kotona.

Adam ei oikein saa yhteyttä tyttäreensä eikä vaimoonsa. Clare Mackintosh kertoo haluavansa kirjoittaa rehellisesti parisuhteista.

– Avioliitto ei ole vain sydämiä ja kukkasia. Adam on valehdellut, mutta ei Mina ole myöskään ollut täysin rehellinen.

Lapsi on usein päähenkilö Clare Mackintoshin kirjoissa. Perhesuhteet kiinnostavat kirjailijaa.

Vanhemmuus muuttaa parisuhteen dynamiikkaa.

– Kahdestaan olette toisillenne tärkeimmät, mutta sitten lapsesta tulee tärkein.

Kirjailijan omassa perheessä on uusi vaihe. Lapset ovat teini-iässä.

Suru oman vauvan menettämisestä 15 vuotta sitten on yhä läsnä.

– Kirjoittaminen on tehnyt hyvää minulle. Voin käydä tunteitani ja suruani läpi.

– Kirjoitan nyt tietokirjaa siitä, kuinka surra. Pitää pureutua niihin tunteisiin. Se on terapeuttinen prosessi.

Menestyskirjailijalla ei ole noussut hattuun.

Hän juttelee iloisesti englanninspringerspanielinsa pennuista, joista yksi jäi kotiin.

Kirjailija vastaa jokaiseen lukijapalautteeseen itse, koska rakastaa ihmisiä. Lentoemännän työ olisi Mackintoshista ihanaa. Saisi matkustaa ja olla ihmisten kanssa.

” Lentoemännän työssä kiinnostaa kontrasti, miltä lentoemäntä näyttää ja miten raskasta työ on.

– Lentoemännän työssä kiinnostaa kontrasti, miltä lentoemäntä näyttää ja miten raskasta työ on. Lentoemäntä tuo ruokaa ja juomia ja torkkupeittoja, mutta hädän hetkellä he auttavat meitä turvaan.

Juuri elämän monimuotoisuus kiinnostaa Clare Mackintoshia. Kirjailija on saanut kritiikkiä, että hänen kirjoissaan on liikaa aiheita. Mutta sellaista elämä on. Kovaa ja kiireistä. Monta palloa ilmassa.

– Tänäänkin olen miettinyt politiikkaa ja kotitöitä, vaikka mitä. Jokainen kantaa päivittäin paljon asioita päässään.

Brexit saa kirjailijan huokaamaan.

– Vihaan Brexitiä. Olen eurooppalainen.

Nyt Clare Mackintosh tarvitsee Euroopan kirjakiertueilleen työluvan. Monista asioista on Britanniassa puutetta. Paperista, bensasta, rekankuljettajista. Tavarantoimitukset takkuavat.

– Bensapula ei vaikuttanut minuun henkilökohtaisesti, mutta paikallisessa ruokakaupassa oli puutetta ruokatarvikkeista. Se oli sokeeraavaa.

– Asun kylässä, jossa asuu paljon vanhoja ihmisiä, jotka eivät aja autoa. He tarvitsevat lähikauppoja. Toivon, että tilanne tasaantuu.

Seuraava dekkari on jo teossa, mutta siinä ei ole mitään covidista.

– En halua lukea pandemiadekkareita itsekään, joten en kirjoita siitä.

– Haluan, että ihmiset voivat lukea kirjojani kymmenen vuoden päästä.

Sitten kirjailija purskahtaa nauruun. Pandemia-aikana hän huomasi, että olosuhteet vaikuttivat huomaamatta kirjoittamiseen. Kun ihmiset eivät saaneet tavata sisällä, se heijastui kirjaan. Kaikki kirjan henkilöt seisovat ulkona drinkki kädessä, vaikka olisivat voineet olla sisällä.

– Kirjoitin samalla tavalla kuin elin, kirjailija kertoo ja purskahtaa nauruun.

Seuraava dekkari on saanut vaikutteita Nordic noirista, Skandinaavisista dekkareista, joiden tunnelmaa Mackintosh rakastaa.

Nordic noirissa maisema on tärkeä.

Maisema voi olla rujo. Tai kaunis.Tai uhkaava.

– Vuoret ovat kauniita katsoa, mutta niissä on vaaran elementti.

– Tyyni maisema voi olla pian vaarallinen ja jäätävän kylmä.

Siinä se taas on. Vastakkainasettelu.

Se kiinnostaa Clare Mackintoshia.

Kirjamessut pidetään Messukeskuksessa Helsingissä 28.-31.2021.