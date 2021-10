Linda Lampenius avautuu kirjassaan ahdistavista ehdotuksista – levy-yhtiön suunnitelma sai managerinkin räjähtämään

Tuoreessa elämäkerrassa Linda Lampenius kertoo myös kohtaamisestaan filmitähti Sylvester Stallonen kanssa F1-varikolla.

Kun Linda Lampenius singahti kansainväliseksi tähdeksi 1990-luvulla, alkoi hänen ympärillään parveilla miehiä, jotka halusivat osansa viulistista. Lampenius kertoo tuoreessa Kesytön elämäni -elämäkerrassa (Otava) siitä millaista oli, kun avioliitossa olevat viihdealan miehet lähestyivät häntä ja jopa omat työntekijät iskivät silmänsä häneen.

Yllä olevalta videolta voit kuunnella otteen kirjasta.

Lampenius kertoo Jaana Nikulan ja Arja Gothónin teoksessa, että hänen hotellihuoneeseensa Beverly Hillsissä alkoi tulvia erilaisia kukkalähetyksiä ja muita lahjoja sillä aikaa, kun hän kuvasi Fame L.A. -sarjaa. Tuolloin Lampenius oli jo saanut nimeä Los Angelesissa ja poseerannut Playboylle.

– Korteissa on kohteliaisuuksia ja päivälliskutsuja. Kukkakimppuja ja suklaarasioita tulee päivittäin koko sen ajan, kun kuvaan sarjaa studiolla. Lähettäjät ovat tuottajia ja ohjaajia. Kaikki tietenkin naimisissa. Mitä inhotuksia, Lampenius kuvailee elämäkerrassaan.

– En kallista korvaanikaan kutsuille, ja kuvauksissa olen kuin en olisi koskaan mitään lahjoja saanutkaan. Haluan vain tehdä työni niin hyvin kuin mahdollista.

Lampeniuksesta tuli kansainvälinen tähti 1990-luvulla.

Lähestymisyrityksiä tapahtui Lampeniuksen mukaan myös maailmantähtien taholta. Ollessaan Ferrarin vieraana Monzan formulakisoissa Lampenius huomasi näyttelijätähti Sylvester Stallonen koskettavan yhtäkkiä jalkaansa.

– Istumme Ferrarin bussissa pöydän ääressä, Sylvester istuu vasemmalla puolellani. Yhtäkkiä tunnen käden säärelläni. Siirryn hiukan osoittaakseni, ettei sellainen käy, eikä kättä enää tunnu.

– En tiedä, oliko lähentely tarkoituksellista vai vahinko. Olen kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Keskustelu jatkuu ja me nauramme yhdessä.

Illalliskutsujen ja koskettelun lisäksi Lampeniuksen oletettiin automaattisesti esiintyvän vähissä vaatteissa. Hampurissa jättimäisen EMI-levy-yhtiön palaverissa hän sai kuulla niin pöyristyttävän ehdotuksen, että hän päätti lopettaa yhteistyönsä yhtiön kanssa kokonaan.

Levy-yhtiö halusi, että Lampenius tekisi teknolevyn. Ajatus teknosta puistatti Lampeniusta, mutta vielä enemmän hän järkyttyi kuultuaan suunnitelman tulevasta musiikkivideosta.

– He kertovat, että minun pitäisi seistä hississä soittamassa sähköviulua. Hississä on peilejä joka seinällä, ja minulla on ylläni pienet, miltei läpikuultavat muovibikinit. Tulee hiljaista. Pitkäksi aikaa.

Linda Lampenius muistelee uutuuskirjassa elämänsä ja uransa eri vaiheita.

Hiljaisuuden jälkeen Lampeniuksen silloinen manageri Amy Coffey räjähti ja vaatii levy-yhtiötä hankkimaan heille välittömästi lennot pois Hampurista. Manageri kasasi Lampeniukselle tarjotut ruoat mukaansa levy-yhtiöpomojen mulkoillessa murhaavasti.

– Mitä sikoja nuo miehet ovatkaan! Ymmärrän, että yhteistyö EMI:n kanssa loppuu tähän, Lampenius muistelee kirjassa.

Myös Lampeniuksen omat työntekijät lähestyivät häntä toisinaan epäasiallisella tavalla. Yksi silmänsä pomoonsa iskeneistä oli Lampeniuksen mukaan hänen amerikkalainen henkivartijansa Jim Schmidt.

Lampeniusta ärsytti, miten Schmidt seurasi häntä aina kaikkialle, myös joululomamatkalle Suomeen.

– Jim roikkuu mukana kuin takiainen. Nyt hän tulee jopa mukaan vuosittaisille joulujuhlille Cabin luokse. Tuntuu tavattoman nololta saapua viihtyisälle hevostilalle henkivartijan seurassa.

Kun Lampeniuksen oli aika palata joulun jälkeen Amerikkaan, ilmoitti Jim yllättäen jäävänsä Suomeen. Hän ei suostunut poistumaan maasta, vaan majoittui Lampeniuksen vanhempien luokse, jotka eivät kehdanneet heittää henkivartijaa ulos kodistaan.

Lampeniusta lähestyttiin usein myös hyvin asiattomilla ehdotuksilla.

Eräänä päivänä kesken Lampeniuksen äidin, näyttelijä Ulla Eklundin teatteriharjoitusten Schmidt ryntäsi lavalle Svenska Teaternissa, polvistui Eklundin eteen ja esitti tälle suuren kysymyksen.

– Hän sanoo rakastavansa minua ja pyytää kättäni. Ohjaaja ja muut näyttelijät tuijottavat kohtausta. Kukaan ei käsitä, mitä näyttämöllä tapahtuu, Lampenius kuvailee.

Seuraavana päivänä Lampenius sai kuulla äidiltään, mitä Schmidt oli tehnyt ja että tämä halusi mennä Lindan kanssaan naimisiin. Henkivartijan ele sai Lampeniuksen ja hänen äitinsä hälytyskellot soimaan.

– Me molemmat ymmärrämme, että jokin on vinossa. Asia on hoidettava oveluudella. Suomessa on vain yksi mies, joka voi auttaa vanhempiani heittämään Jimin ulos talosta, ja hän on Jimin tuttava, painijatähti Tony Halme.

Niinpä Lampeniuksen äiti värväsi Halmeen hoitamaan asian.

Henkivartijan lisäksi myös Lampeniuksen manageri tunnusti aikoinaan rakkautensa hänelle. Manageri Lewis Kovacin tunteet paljastuivat Lampeniukselle kiusallisella ravintolaillallisella 1990-luvun lopulla.

– Pian huomaan, että keskustelu käy yhä intiimimmäksi. Minulla on epämukava olo ja muistelen niitä kertoja, kun Lewis on muka vahingossa sattunut hipaisemaan takapuoltani tai rintojani, Lampenius kuvailee kirjassa.

Linda Lampenius edusti Monzassa F1-osakilpailussa vuonna 1998.

Lampeniuksen mukaan Kovac kertoi, ettei työtä ja huvia pidä hänen mielestään yhdistää ja hän oli siksi etsinyt toisen managerin, joka voisi edustaa jatkossa Lampeniusta. Samalla Kovac ilmoitti suorasukaisesti, että hän halusi Lampeniuksen tyttöystäväkseen.

– Olen kauhuissani. Miten hän voi sanoa jotain noin hävytöntä ja kammottavaa?

Lampenius teki managerilleen selväksi, ettei heistä tulisi koskaan paria eikä hän voisi rakastua tähän. Manageri ei ottanut torjumista hyvällä.

– Lewisin mustat silmät muuttuvat pahantahtoisiksi ja hän hypähtää jaloilleen. Hän lyö nyrkkiä pöytään niin, että lasit ja lautaset lentävät mikä mihinkin. Ravintolassa on hiirenhiljaista. Kaikki tuijottavat meitä. Lewis rikkoo hiljaisuuden huutamalla: ”Sinut on erotettu!”.

– Hän säntää ulos ravintolasta. Minä jään istumaan ruoan, juomien ja rikkinäisten astioiden sekasotkun keskelle. Häpeän hänen puolestaan, maksan laskun ja lähden kotiin. Taksissa mietin, mitä Lewis oikein ajatteli. Eihän hän voi erottaa minua. Minä olen palkannut hänet. Samalla minusta tuntuu, etten halua olla enää tekemisissä hänen kanssaan.