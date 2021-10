Linda Lampenius kertoo tuoreessa kirjassa tajunneensa jo kauan sitten, että muotimoguli Peter Nygårdissa on jotain hämärää. Salassapitovelvollisuus vaati häntä pysymään vaiti, kunnes totuus tuli esiin. – Olen järkyttynyt. Tiesin, että hän on paha, mutta hän näyttää olevan vieläkin pahempi, Lampenius sanoo.

LINDA LAMPENIUS, 51, kertoo uudessa elämäkerrassaan ensikohtaamisestaan seksirikoksista syytetyn Peter Nygårdin kanssa. Lampenius tapasi Nygårdin ensimmäistä kertaa vuonna 1997 matkustaessaan Los Angelesiin Seura-lehden kansijuttua varten.

Lehden kustantaman matkan tarkoitus oli, että maailmanmaineeseen kiitävä viulisti osallistuisi Hollywoodissa Oscar-juhlaan ja pääsisi tapaamaan kansainvälisiä tähtiä. Toimittaja puolestaan seuraisi viulistin matkaa ja tekisi siitä kattavan jutun.

Lampeniuksen mukaan lehti lupasi hänelle huoneen hotellista, mutta siitä huolimatta hänet kuljetettiin suoraan lentokentältä hänelle entuudestaan tuntemattoman Peter Nygårdin luo Marina del Rayn satama-alueelle.

– Saan huoneen, jossa on parisänky, oma kylpyhuone ja isot peilit seinillä. Minulle tulee hiukan epämiellyttävä tunne, ja omituinen ajatus juolahtaa mieleen: mitä jos peilien takana onkin kameroita? On parasta, etten koskaan riisuudu kokonaan, varmuuden vuoksi, Lampenius sanoo uutuuskirjassa.

Linda Lampenius Hollywoodissa, matkalla James Bond -elokuvan Huominen eikoskaan kuole ensi-iltaan vuonna 1997.

LAMPENIUS muistelee kirjassa, kuinka Peter Nygård halusi muun muassa ostaa nuorelle viulistille pienenpienet shortsit ja topin, mutta Lampenius kieltäytyi tarjouksesta. Samana iltana Nygård yritti houkutella vierastaan porealtaaseen hänen ja kahden muun naisen kanssa.

– Olen vaivautunut ja minua inhottaa. Eikö tuo mies kunnioita minua lainkaan? Hänen pitäisi miettiä, mitä tekee, oman maineensakin vuoksi. Kai hän tietää, että Seura kirjoittaa jutun matkastani? En ymmärrä, mitä hänen päässään liikkuu, Lampenius kirjoittaa.

Lampeniukselle selvisi vasta paikan päällä, että aiemmin mainittu Oscar-juhla olikin Peter Nygårdin järjestämä tilaisuus, eikä oikea Oscar-gaala. Kirjan mukaan Nygård vaati illan aikana Lampeniusta edustamaan rinnallaan ja kietoi kätensä tämän vyötäisille.

– Miksi minun pitäisi seistä tässä Nygårdin kanssa, minä ihmettelen. Ihmiset luulevat meitä pariskunnaksi. Hyi, miten inhottavaa. Hänhän on niin iäkäs, että voisi olla isäni, Lampenius sanoo kirjassa.

Linda Lampenius pääsi Playboy-lehden kanteen vuonna 1998. Hänet tunnettiin silloin maailmalla nimellä Linda Brava.

MATKAN viimeisenä aamuna Nygård pyysi Lampeniusta mukaansa Bahaman huvilallaan järjestettäviin juhliin. Lampenius kertoo kirjassa kieltäytyneensä tarjouksesta, mutta Nygård jatkoi inttämistä. Kun Lampenius ei vieläkään suostunut, vaan vetosi omiin kiireisiinsä, Nygård veti esiin valokuva-albumin, jossa oli otoksia edellisvuosien karkeloista.

– Alan vastahakoisesti selata albumia. Näen kuvia rannalta ja rakennuksista, jotka muistuttavat mayojen temppeleitä. Näen kuvia vähäpukeisista ihmisistä, Lampenius sanoo kirjassa.

– Rannalla on pöytien rivistö ja pöydillä makaa alastomia tyttöjä ja naisia ja ruoka on aseteltu heidän päälleen. Katson kuvia vielä kerran. En ole koskaan nähnyt mitään niin inhottavaa ja alentavaa. Miten tyttöjä voidaan kohdella sillä tavalla?

Lampenius kertoo kirjassa, kuinka hän halusi sillä sekunnilla pois Nygårdin talosta.

– En enää ikinä halua olla hänen kanssaan tekemisissä. Se jos mikä on varmaa.

Nygård rakennutti hulppean lomakeskuksen 1980-luvun lopulla ostamalleen tontille Lyford Cayhin New Providence -saaren länsikärkeen. Lomakeskus tunnettiin nimellä Nygård Cay.

Yli 120 naista on sittemmin syyttänyt Nygårdia seksuaalirikoksista joukkokanteessa, jonka mukaan monien väitettyjen rikosten sanotaan tapahtuneen juuri Nygårdin omistamassa lomakeskuksessa Bahamalla.

Lue lisää: Tältä näyttää Peter Nygårdin paha­maineinen Bahaman-huvila nyt – tuoreessa dokumentissa vieraillaan miljonäärin hulppeassa loma­keskuksessa

Naiset kertovat joukkokanteessa muun muassa ”hemmottelujuhlista,” joihin kutsuttiin nuoria naisia ja jopa alaikäisiä tyttöjä. Kanteen mukaan Nygård raiskasi juhliin osallistuneita naisia ja tyttöjä ja käytti heitä myöhemmin uusien uhrien etsimiseen.

Siviilikanteen käsittely jouduttiin keskeyttämään sen jälkeen, kun Nygård pidätettiin useista rikoksista epäiltynä joulukuussa 2020. Nygårdia syytetään Yhdysvalloissa muun muassa rahankiristyksestä ja salaliitosta seksikaupan pyörittämiseksi. Nygård on kiistänyt kaikki syytteet.

Pidätyksestä lähtien Nygård on ollut vangittuna kotimaassaan Kanadassa, mutta häntä ollaan siirtämässä Yhdysvaltoihin, jotta hän voi vastata syytteisiinsä.

Lue lisää: Vakavista seksirikoksista syytetty Peter Nygård suostui luovutettavaksi Yhdysvaltoihin – näin oikeudenkäynti eteni

Vuonna 2018 Bahaman korkein oikeus päätti Nygård Cayn haltuunotosta sääntörikkomusten vuoksi. Nykyisin huvilakompleksi on paikoin pahasti rapistunut.

VUONNA 1999 Nygård haastoi Lampeniuksen oikeuteen kunnianloukkauksesta. Kanne liittyi siihen, kuinka viulisti oli edellisenä vuonna kertonut suomalaismedioille kohtaamisestaan Nygårdin kanssa Los Angelesissa ja kertonut, kuinka hän piti Nygårdin toimintaa mauttomana.

Nygårdin mukaan väitteet olivat valetta ja hän vaati Lampeniukselta korvauksena kymmentä miljoonaa dollaria.

– Minut haastetaan oikeuteen, koska olen kertonut sen, minkä olen nähnyt. Onko se muka laitonta? Ei pitäisi olla, mutta silti pelkään kuollakseni, mihin haaste vielä johtaa. Asuin niin pitkään Kaliforniassa, että tiedän rahamiesten melkein aina voittavan.

Vielä samana vuonna selvisi, että Nygårdin haaste oli vaillinainen ja että Lampeniuksen puolustusasianajajan esittämät argumentit kanteen teknisistä vaillinaisuuksista olivat oikeita. Linda ajatteli, ettei Nygård jatkaisi oikeustaistelua.

Toisin kävi. Nygård uusi kanteensa ja jatkoi oikeusprosessia, jolloin kanne eteni ylimpään oikeusasteeseen keväällä 2000.

Lampenius kertoo kirjassaan, kuinka pitkä ja piinallinen oikeustaistelu vei häneltä niin rahat kuin terveyden. Lampenius sanoo sairastuneensa bulimiaan pian sen jälkeen, kun Nygård oli haastanut hänet oikeuteen. Viulisti asui niihin aikoihin Lontoossa.

– Koen hänen haasteensa aiheuttaneen bulimiani ja itsemurhamietteeni. Se on myös romahduttanut talouteni. Ja pahinta kaikesta on se, että äitini on nyt palannut synkkyyteen, Lampenius sanoo kirjassa viitaten äitinsä lääkeriippuvuuteen.

Lue lisää: Uutuuskirja: Linda Lampenius avautuu karusta lapsuudestaan – sekakäyttö oli viedä äidiltä hengen

Lampenius kertoi IS:lle aiemmin, että oikeusprosessi vei kaikkinensa kahdeksan vuotta hänen elämästään.

– Välillä tuntui, etten jaksaisi edes elää, Lampenius kommentoi kyseisiä aikoja IS:n haastattelussa viime talvena.

Lue lisää: Linda Lampenius kuvaili Peter Nygårdin juhlia julkisuudessa ja joutui keskelle oikeusprosessia – nyt hän kertoo, kuinka vuosien piina vei kaiken

Linda Lampenius Los Angelesissa vuonna 1997.

OIKEUSJUTTU päättyi Lampeniuksen julkiseen anteeksipyyntöön vuonna 2001, kun Nygårdin vahingonkorvausvaatimus oli kasvanut kymmenestä miljoonasta neljäänkymmeneen.

– Minun on pakko sopia hänen kanssaan, ettei tarvitsisi enää maksaa kalifornialaiselle asianajajalleni. Nygård sanelee ehdot.

Kirjan mukaan Lampeniuksen tuli allekirjoittaa salassapitosopimus, perua sanansa ja luvata, ettei puhuisi pahaa Nygårdista enää koskaan. Lisäksi sopimukseen kuului se, että hänen piti julkaista Ilta-Sanomissa valmiiksi muotoiltu teksti, jossa hän pyytää Nygårdilta anteeksi.

– Nygård haluaa nöyryyttää minua. Minun on esitettävä julkinen anteeksipyyntö.

Lue lisää: Kommentti: Nygård-raportoinnissa on journalistisen itsetutkiskelun paikka

Nygård vaati alkuvuonna, että hänet päästettäisiin takuita vastaan vapaalle odottamaan mahdollista luovutusta Yhdysvaltoihin. Pyyntö on evätty jo kahdesti.

Kirjan mukaan Lampenius joutui maksamaan lehti-ilmoituksen kulut itse.

– Murheellista kyllä, olisin voinut maksaa asianajajani palkkion vielä parin kuukauden ajan sillä summalla, joka kuluu kokosivun ilmoituksen ostamiseen. Nyt on valitettavasti liian myöhäistä perääntyä sopimuksestamme.

Joulukuussa 2001 Lampenius sai faksin, jonka mukaan oikeusjuttu oli hylätty ja vajaat kymmenen vuotta myöhemmin hän sai kuulla, kuinka kymmenen naista on nostanut ryhmäkanteen Peter Nygårdia vastaan raiskauksista.

– Olen järkyttynyt. Tiesin, että hän on paha, mutta hän näyttää olevan vieläkin pahempi, Linda Lampenius kuittaa.

LAMPENIUS kertoo kirjassa jälkikäteen miettineensä, miten arvostettu aikakauslehti saattoi lähettää hänet Nygårdin kaltaisen miehen luo. Se oli ensimmäinen monista asioista, jotka karistivat hiljalleen viulistin luottamusta lehdistöön.

Lampenius kritisoi kirjassaan useassa kohtaa mediaa: Ilta-Sanomien ja Seura-lehden lisäksi muun muassa Helsingin Sanomia, joka kirjoitti hänestä artikkelin 30-vuotispäivän kunniaksi. Lampeniusta turhautti, että suomalaismedia tuntui unohtaneen hänen musiikilliset meriittinsä kokonaan ja oli vain kiinnostunut hänen yksityiselämästään ja ulkonäöstään.