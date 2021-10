Suomipopin suosikkijuontaja julkaisi videon pukuhuoneesta – pesussa kutistuneet vaatteet aiheuttivat kiusallisen tilanteen

Janne Saarinen julkaisi omalla Instagram-tilillään videon Syke-sarjan kuvauksista. Hupaisia video nauratti radiojuontajan seuraajia.

Radio Suomipopin keskipäivää luotsaava Janne Saarinen tunnetaan myös yhtenä Syke-sarjan tähdistä. Aikanaan Salatuista elämistä julkisuuteen ponnahtanut Saarinen nähdään myös Syke-sarjan maailmaan sijoittuvassa elokuvassa, joka saa ensi-iltansa marraskuussa.

Saarinen on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa, missä hän julkaisee usein hupaisia päivityksiä. Hiljattain Saarinen nauratti seuraajiaan julkaisemalla videon Syke-sarjan kulisseista. Videolla Saarinen poseeraa kameralle pukuhuoneessa yllään rooliasunsa. Saarinen näyttelee sarjassa Nikke-nimistä ensihoitajaa.

Saarisen rooliasu oli kuitenkin kokenut ikävän kohtalon, sillä vaatteet olivat kutistuneet pesussa. Näin ollen vaatteet olivat Saariselle silmin nähden niukat, mikä ei kuitenkaan estänyt juontajaa vääntämästä vitsiä aiheesta.

– Muitakaahan te muut katsoa tarkkaan pesuohjeet , ettei vaatteet pääse mystisesti kutistuun, Saarinen kirjoitti tuoreessa Instagram-päivityksessään.

Juontajan julkaisema video poiki lukuisia tykkäyksiä ja huvittuneita kommentteja hänen seuraajiltaan.

– En tiennyt et miehelläkin voi olla camel toe. Näköjään voi, eräs seuraaja naureskeli kommentissaan.

– Suht "tiukka" meininki, vitsaili toinen.

– Mä jo katoin mikä pullottaa.., vihjaili kolmas.

– Kesäloman jälkeen voi joskus olla vaatteet tollai pinkeet... pyykissähän ne on kutistunu... on on..., veisteli eräs Saarisen seuraajista.

Janne Saarinen tunnetaan paitsi radiojuontajana, myös näyttelijänä. 26-vuotias Saarinen on näytellyt Sykkeessä ensihoitaja Nikke Uotilaa vuodesta 2017 alkaen. Ennen sitä hän tuli suurelle yleisölle tutuksi Salatut elämät -sarjasta, jossa hän näytteli Anton Heleniusta vuosina 2015-2017. Tv-töiden ohella Saarinen on näytellyt vuosia niin Helsingin ja Valkeakosken kaupunginteatterin kuin Vantaan teatterinkin lavoilla.

Radio Suomipopin keskipäivässä Saarinen aloitti vuonna 2020. Sitä ennen häntä oli kuultu muun muassa radiokanava Loopilla. Saarinen nähdään myös syksyllä ensi-iltansa saavassa Syke-sarjan maailmaan sijoittuvassa elokuvassa.