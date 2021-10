Supersuosittu Weeknd peruutti yhtäkkiä ison maailmankiertueen, myös Helsingin-keikat peruttu – mutta mukana ollut vihjaus hämmentää vielä enemmän

Weeknd on joutunut perumaan maailmankiertueensa jo kolme kertaa, mutta hän suunnittelee kovaa kyytiä vielä isompia keikkoja.

Kanadalainen maailmantähti Weeknd, oikealta nimeltään Abel Tesfaye tiedottaa siirtävänsä jälleen kerran isoa maailmankiertuettaan. Sitä on siirretty jo kaksi kertaa aiemmin.

Kiertueen oli tarkoitus alkaa 14. tammikuuta 2022 konserteilla Vancouverissa. Sitten se olisi jatkunut neljässä muussa kaupungissa Kanadassa ja sen jälkeen Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Näin ollen myös Weekndin Helsingin-konsertit on peruttu. Muusikon oli tarkoitus esiintyä Hartwall Arenalla 9.–10.9.2022. Liput myynyt Livenation pyytää asiakkaita palauttamaan liput ohjeiden mukaan.

Faneja on hämmentänyt Weekndin sosiaaliseen mediaan laittama ilmoitus, jossa on mukana erikoinen vihjaus.

– Areenojen rajoitusten ja lisäkonserttivaatimusten takia haluan tehdä jotain isompaa ja erityisempää teille. Se vaatii stadioneja, Weeknd maalailee.

Päivityksensä lopussa hän lupaa, että kaikki lippunsa palauttamaan joutuvat saavat etuoikeuden ostaa liput tuleviin konsertteihin. Päivämääriä ei ole vielä kerrottu.

Weekndin isoimpia hittejä ovat Can’t Feel My Face, The Hills, Blinding Lights, Heartless ja Save Your Tears. Artisti on maailman eniten myytyjä artisteja. Hän on kahminut myös vinon pinon musiikkialan palkintoja, kuten Grammy-pystejä, American Music Awards -palkintoja ja MTV Video Music Awards -palkintoja.