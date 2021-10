Sohvaperunoista tuttu Teemu Tanner kommentoi häneen kohdistuvia punkstoo-syytöksiä – entiseltä bändiltä suorasanainen kirjoitus

Keskustelu Teemu Tanneriin liittyvistä syytöksistä kiihtyy. Nyt myös muusikon entinen bändi kommentoi punkstoo-paljastuksia.

Kohu muusikko Teemu Tannerin ympärillä jatkaa sakenemistaan. Sohvaperunat-sarjasta tuttu Tanner ilmoitti viime viikolla Instagramissa jättäytyvänsä pois kaikista bändeistään sekä kertoi, että hänen menneisyydestään löytyy tekoja, jotka ovat olleet muita loukkaavia.

Tanner on yksi #punkstoo-keskusteluun liitetyistä henkilöistä. Punkstoo-käyttäjätilillä Instagramissa julkaistiin viime kesänä kirjoituksia, joiden tarkoituksena oli paljastaa Suomen punkpiireissä tapahtuneita seksuaaliväkivalta- ja häirintätapauksia.

Maanantai-iltana Tanner julkaisi Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän ottaa kantaa häneen kohdistuviin syytöksiin ja kirjoituksiin.

– Minusta kertova #punkstoo-tilin kirjoitus koski yötä noin viisi-kuusi vuotta sitten. Tilillä julkaistussa tekstissä henkilö kirjoitti meidän tuolloin harrastaneen seksiä ilman kondomia, ilman hänen suostumustaan ehkäisyn puuttumiseen, Tanner kirjoittaa Instagramissa.

– On täysin totta, että olen tehnyt tilanteessa todella törkeän oletuksen, jättänyt pyynnöt huomioimatta, enkä ole käynyt keskustelua ehkäisyn käyttämisestä, vaikka näin tulee aina toimia. Olen tästä häpeissäni, pahoillani ja sen olen henkilölle itselleen myös ilmaissut kesällä lyhyessä viestinvaihdossamme.

Tanner kirjoittaa, että tapahtuneen jälkeen hänestä tehty rikosilmoitus odottaa parhaillaan syyttäjän päätöstä. Voit lukea koko päivityksen alta tai tästä linkistä.

Tanner on soittanut useissa bändeissä, kuten Teksti-tv 666, Kynnet ja Love Sport. Maanantai-iltana myös Teksti-tv 666 julkaisi kirjoituksen, jossa yhtye ottaa kantaa Tanneriin kohdistuviin syytöksiin.

– Syksyn mittaan käydyt keskustelut eri ihmisten kanssa vahvistivat kuvaa siitä, että Teemu on syyllistynyt sellaisiin tekoihin ja käytökseen, joita ei voi mitenkään hyväksyä. Nyt kun asia on julkinen, voimme kommentoida asiaa omalta osaltamme, yhtye kirjoittaa Facebookissa.

– Pettymys on suuri. Miten vi**ssa samojen arvojen nimeen vannova ystävä voi toimia näin? "Make punk safe again" on punkstoon slogan. Meille valkosille perusjanareille indie- ja punk-piirit ovat aina olleet turvallisia, ja oli ihan helvetin masentavaa tajuta kuinka oman läheisen teot ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, etteivät ne ole turvallisia kaikille.

Yhtyeen mukaan tekemisen pitäisi olla ”pohjimmiltaan toverillista yhdessä tekemistä ja hauskanpitoa”.

– Joku itsensä korottaminen, valta-asetelmien ylläpito ja niiden hyväksikäyttö on niin noloa paskaa, ettei niiden pitäisi kuulua tähän touhuun millään lailla. Puhumattakaan seksuaalisesta ahdistelusta, raiskauksista, väkivallasta, rasismista, seksismistä, ableismista ym.

– Me ei olla todellakaan toimittu aina oikein. Tässä tapauksessa olemme antaneet Teemulle liikaa luottoa.

Teksti-tv 666-yhtyeen mukaan Tanner ei enää soita bändissä.

– Toivomme, että uhrit saavat tarvitsemansa huomion, tuen ja avun. Toivomme myös, että Teemu ottaa vastuun teoistaan ja todella keskittyy hoitoon ja paranemisprosessiin. Pahoittelemme, että oma kannanottomme asiaan tulee julki näin myöhään, yhtye päättää kirjoituksensa.

Koko kirjoituksen näet alta tai tästä linkistä.

