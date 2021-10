Uskomaton muodonmuutos: Riikka, 44, pudotti kahdeksassa kuukaudessa yli 40 kiloa – muutoksella yllättävä vaikutus parisuhteeseen

Varo juonipaljastuksia! Riikan parisuhde piristyi valtavasti sen jälkeen, kun hän teki kokonaisvaltaisen elämäntapamuutoksen Hurja painonpudotus -sarjassa.

44-vuotias Riikka kävi läpi uskomattoman muodonmuutoksen vain kahdeksassa kuukaudessa Hurja painonpudotus Suomi -sarjassa. Sarjan kuvausten aikana Riikka laittoi uusiksi ruokatottumuksensa, aloitti aktiivisen treenaamiseen ja opetteli uuden, terveellisemmän elämäntavan ammattilaisten johdolla.

Ohjelman keskiviikon jaksossa viimeiseen punnitukseen astelee täysin muuttunut nainen.

– Herranpieksut, mitä sä näytät! Todella upeelta! Kahdeksan kuukautta sitten tapasin sut teidän kauniissa puutarhassa ja olit aika erilainen nainen, juontaja Ellen Jokikunnas hämmästyy nähtyään muuttuneen Riikan.

Älä lue artikkelia pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Ennen elämäntaparemonttia Riikka asetti tavoitteekseen painaa loppupunnituksessa 80 kiloa. Hän painoi projektin alussa 120,6 kiloa ja sen lopussa vaaka näyttää peräti 41,2 kiloa vähemmän eli 79,4 kiloa.

– Ihan älyttömän kiva tulos – ja vielä kengät jalassa, Riikka hihkuu onnellisena.

– Fyysisesti suurimmat muutokset ovat ne, jotka näkyvät peilistä ja miltä tuntuu nahkojen sisällä! On pelottomampi olo ja itsevarmempi. Osaan asettaa rajoja ihan eri tavalla, Riikka kuvailee muutostaan.

Riikan mukaan hänellä on elämäntaparemonttinsa jälkeen huomattavasti terveempi ja elinvoimaisempi olo kuin aiemmin. Hän voi kaikin puolin paremmin ja se näkyy myös ulospäin.

Riikka ennen elämäntaparemonttiaan.

Riikka elämäntaparemontin jälkeen.

Ellen Jokikunnasta kiinnostaa kuulla, miten muutos on näkynyt Riikan kotona. Aviomies Samin mukaan parin suhde on muuttunut valtavasti ja hän kokee saaneensa takaisin sen Riikan, joka hänellä joskus oli.

– Musta tuntuu, että tässä ois ihan kuin uudessa parisuhteessa. Tuntuu, että vuosikausia on menty sumussa, eikä oikein tiedetty, miten pitäisi edetä. Tää on palauttanut Riikan tilaan, missä me ollaan joskus oltu, Sami iloitsee.

Pari on alkanut suunnitella tulevaisuuttaan aivan uudella tavalla, sillä elämäntaparemontti on tuonut heille uutta energiaa tavoitella unelmia.

– Meidän elämänkatsomus on optimistisempi. Musta tuntuu, että meillä oli pitkään haasteita, mutta kun tämä painohomma on mennyt näin hyvin, se itsessään on tuonut uuden puhdin.

– Olemme puhuneet yrittäjyydestä ja kaikesta muusta, mihin ei ole ennen ollut henkistä resurssia, Sami kehuu.

Terveelliset elämäntavat toivat Riikalle uutta puhtia.

Myös muun perheen arki on muuttunut. Perhe syö paremmin ja harrastaa yhdessä liikuntaa. Riikka on käynyt kuntosalilla esikoisensa kanssa ja raudan pumppaamisesta on tullut yhteinen harrastus.

– Olemme aika tiivis yksikkö. Yhden ihmisen hyvinvointi vaikuttaa meihin kaikkiin.

