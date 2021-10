Suvi Teräsniska lupasi Olli Lindholmin äidille yhden asian muusikon kuoltua – paljastuksen jälkeen Vain elämää -seurueeseen laskeutuu syvä hiljaisuus

Suvi Teräsniska muistelee tulevassa Vain elämää -jaksossa ystäväänsä Olli Lindholmia, joka menehtyi sairaskohtaukseen vuonna 2019.

Vain elämää -suosikkiohjelmassa vietetään perjantaina Suvi Teräsniskan päivää. Teräsniska on jo yli kymmenen vuoden ajan kuulunut Suomen iskelmätaivaan kirkkaimpiin tähtiin. Alkusysäyksen laulajan uralle antoi aikanaan Yö-yhtyeen nokkamiehenä tunnettu Olli Lindholm, joka menehtyi traagisesti vuonna 2019.

Vuosien varrella Teräsniskasta ja Lindholmista tuli paitsi kollegoita, myös läheisiä ystäviä. Lindholmia muistellaan myös tulevassa Vain elämää -jaksossa, ja Teräsniska puhkeaakin vuolaaseen itkuun nähdessään edesmenneen ystävänsä haastatteluvideolla.

– Kun mä istuin siellä Pomarkun kirkon penkissä kolmevuotias poika sylissä, niin mä mietin, että mitä helvettiä mä täällä teen. Tässä viimeisen kahden vuoden aikana on ollut miljoonia tilanteita, kun olisin tarvinnut Ollia, Teräsniska kertoo itkien.

– Tiedän myös sen, että en tule ikinä elämässäni saamaan sellaista ystävää mun elämääni, mitä Olli mulle oli. Semmoista ihmistä ei tule toista. Meillä oli Ollin kanssa tosi erikoinen suhde. Hän ei ollut mun elämänkumppani, mutta siinä oli paljon sitä. Hän ei ollut mun isä, mutta siinä oli paljon sitä, hän jatkaa.

Hirvensalmen Satulinnassa vietetään perjantaina Suvi Teräsniskan päivää.

Lindholmin äkillinen kuolema vuonna 2019 ravisteli koko musiikkikansaa. Lindholmia jäi kaipaamaan muun muassa muusikon Helmi-äiti, jolle Teräsniska kertoo tehneensä yhden lupauksen muusikon kuoleman jälkeen.

– Mä kävin Ollin äidillä kylässä reipas vuosi sitten. Mä lupasin Helmille, että aina kun mulla on mahdollisuus, niin mä puhun Ollista pelkkää hyvää, Teräsniska huokaa kyyneleet silmissään.

– Tämä on kauneinta, mitä mä olen kuullut pitkään aikaan. Vasta kun hän oli poissa, näki sen aukon, mikä siitä jäi ja ymmärsi sen merkityksen. Mussa se käynnisti sellaisen prosessin, että jäi harmittamaan se, että miksei me koskaan puhuta ihmisistä kauniisti silloin, kun he ovat täällä, Kela pohtii ääni väristen.

– Miksi se aina vaatii sen kuolemisen, että lehdissäkin puhutaan ihmisistä kauniisti aina siinä vaiheessa, hän jatkaa.

Teräsniska ja Lindholm jakoivat palkinnon yhdessä vuoden 2018 Iskelmä-gaalassa.

Yö-yhtyeen keulahahmo, muusikko Olli Lindholm menehtyi äkillisesti 12. helmikuuta 2019. Lindholmin äkillisen kuoleman kerrottiin tuolloin johtuvan sairauskohtauksesta, jonka hän oli saanut kotonaan myöhään maanantai-iltana 11. helmikuuta 2019.

Teräsniskan ja Lindholmin ystävyys sai alkunsa jo vuosia sitten. Kaksikko tutustui toisiinsa jo kauan ennen kuin suuri yleisö edes tiesi, kuka on Suvi Teräsniska. Teräsniska otti tuolloin itse yhteyttä Lindholmiin ja pyysi päästä mukaan keikoille. Hän oli tuohon aikaan vasta 17-vuotias.

Teräsniska ehti olla Lindholmin luotsanneen Yö-yhtyeen taustalaulajana viisi vuotta, ennen kuin laulajan oma ura otti tuulta alleen. Viimeisen keikkansa Yön taustalaulajana Teräsniska teki yhtyeen 30-vuotisjuhlakiertueella vuonna 2011.

Teräsniska on kertonut julkisuudessa Lindholmin ottaneen tämän siipiensä suojaan ja olleen tälle eräänlainen kummisetä. Hän on kutsunut Lindholmia oppi-isäkseen sekä esikuvakseen. Teräsniska on kertonut, että hänen levyttämänsä kappale Maailman kaunein ystävyys kertoo juuri Lindholmista.

Suvi Teräsniska on uransa aikana myös levyttänyt useita Yön kappaleita. Niistä tunnetuimpia ovat Rakkaus on lumivalkoinen sekä Pettävällä jäällä.

Vain elämää perjantaisin kello 20.00 Nelosella. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.