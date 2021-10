Suvi Teräsniska rakastui vaivihkaa työntekijäänsä – kun suhde paljastui, kollegat reagoivat yllättävällä tavalla

Suvi Teräsniska muistelee tulevassa Vain elämää -jaksossa sitä, miten hän tapasi aviomiehensä Simo Aallon.

Tulevana perjantaina Hirvensalmen satulinnan Vain elämää -leirillä vietetään laulaja Suvi Teräsniskan päivää. Päivän mittaan kuullaan tuttuun tapaan muiden suomalaisartistien versioita Teräsniskan vuosien varrella levyttämistä kappaleista sekä tarinoita niiden takaa.

Illallispöydän ääressä Teräsniska kertoo muille artisteille myös, kuinka hän päätyi aikanaan yhteen aviomiehensä Simo Aallon kanssa. Pariskunnan lempi leimahti kymmenen vuotta sitten, kun Teräsniska palkkasi Aallon yhtyeensä monitorimiksaajaksi.

– Mä palkkasin bändiini uuden teknikon. Sittenhän siinä kävi lopulta niin, että me ihastuttiin, rakastuttiin, mentiin kihloihin ja naimisiin ja nyt meillä on kolme lasta, Teräsniska nauraa insertissä.

Pariskunnan rakkaustarina herättää kiinnostusta illallispöydässä istuneiden artistien keskuudessa.

– Missä vaiheessa te kerroitte bändille? Chisu utelee.

–Aika pianhan me jäätiin vaan kiinni siitä. Tosi moni ihminen haluaa ottaa kunnian siitä, että minä ja Simo ollaan päädytty yhteen, Teräsniska paljastaa.

Tuure Kilpeläistä kiinnostaa erityisesti se, miten muut bändin jäsenet reagoivat Teräsniskan ja Aallon suhteeseen.

– Eikö ne olleet aika järkyttyneitä sitten muut jäsenet, että mites tässä nyt näin? Kilpeläinen tiedustelee.

– Ei ne edes olleet, kun ne oli koko kevään ajan vitsailleet, että hei, tässä on nyt kaksi sinkkua tässä bändissä, että eikö tässä ois nyt mitään. Se ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä, mutta sitten kun se lähti kytemään se asia, niin sitten siinä ei kauaa mennyt, Teräsniska muistelee.

Lue lisää: Suvi Teräsniska murtuu tv:ssä kyyneliin – kertoo avioliittonsa ajautuneen kriisiin

Suvi Teräsniska avioitui puolisonsa Simo Aallon kanssa elokuussa 2014. Parilla on kolme poikaa: Terho, Toivo ja Usko. Teräsniska kertoi aiemmassa Vain elämää -jaksossa parisuhteensa ajautuneen korona-aikana kriisiin, mutta parin työstäneen ongelmiaan terapiassa.

Teräsniska kertoi vuosi sitten pariskunnan arjesta, joka on hyvin erilaista kuin monen muun lapsiperheen. Teräsniskan mukaan hänen ja Aallon keikkaillessa ympäri Suomea pääsevät myös lapset reissaamaan. Teräsniskan pojat ovat tottuneet siihen, että majapaikat vaihtuvat ja välillä asutaan hotelleissa.

Illallispöydässä Suvi kertoo muille, miten hän on tavannut mielensä.

Laulaja kertoi, että perheen ollessa tien päällä kaikilla omat rutiininsa. Simo Aallolla on ääniteknikkona erilaiset aikataulut kuin laulajalla itsellään, joten Aalto majoittuu usein toiseen huoneeseen ja Teräsniska, lapset ja lastenhoitaja toiseen.

– Jotta me kaikki jaksamme paremmin, on hyvä, että Simo saa aamulla nukkua pidempään ja liikkua omien aikataulujensa mukaan. Minulla taas on mukana ihana lapsenvahti, joka vie yleensä jätkät aamupalalle niin, että myös minä saan nukkua vielä, laulaja selvitti.

Perhe asuu Oulun keskustan tuntumassa suuressa, 380-neliöisessä omakotitalossa.

