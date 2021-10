Uutuuskirja: Linda Lampenius avautuu karusta lapsuudestaan – sekakäyttö oli viedä tähtinäyttelijänä tunnetulta Ulla-äidiltä hengen

Linda Lampenius vaikeni äitinsä päihderiippuvuudesta pitkäksi aikaa, kunnes nyt on vihdoin valmis puhumaan aiheesta.

Linda Lampenius on nähnyt lähietäisyydeltä, mitä alkoholin ja reseptilääkkeiden yhdistelmä voi tehdä ihmiselle. Nyt hän kuvaa tuoreessa kirjassa kipeimmät muistonsa pilleripurkin helinästä äidin sumenevaan katseeseen.

Keittiöstä kuuluu jysäys, kun äiti lyyhistyy nurkkaan, korkean jakkaran vierelle. On vuosi 1974 ja nelivuotias Linda Lampenius kumartuu hätääntyneenä äitinsä ylle ja yrittää ravistaa häntä hereille. He ovat kahdestaan kotona.

Se on Linda Lampeniuksen ensimmäisiä muistoja äidistä ja pilleripurkeista sekä niistä tunteista, joita äidin sekakäyttö pienessä tytössä aiheutti.

Linda Lampenius, 51, on Suomen tunnetuin viulisti ja hän avautuu äitinsä lääkeriippuvuudesta tuoreessa elämäkerrassaan. Kustannusyhtiö Otavan kustantama kirja Linda Lampenius – Kesytön elämäni julkaistiin tänään torstaina.

Linda Lampenius ja äitinsä Ulla Eklund vuonna 1970.

Linda Lampeniuksen äiti Ulla Eklund on itsekin julkisuudesta tuttu taiteilija. Suomenruotsalainen Eklund teki 40 vuoden mittaisen uran teatteritaiteilijana Svenska Teaternissa, jossa hän näytteli kaiken kaikkiaan yli sata roolia. Hänen suurin elokuvaroolinsa oli Edvin Laineen ohjaaman Akselin ja Elinan naispääosa vuonna 1970.

Lampeniuksen mukaan hänen äitinsä jäi lääkekoukkuun jo nuorena. Hän oli kärsinyt univaikeuksista lapsesta saakka, eikä iltapainotteinen teatterityö auttanut asiaa.

– Teatterissa näyttelijöiden unettomuutta hoidettiin tehokkaalla mutta tuhoisalla tavalla: näyttelijöille määrättiin unilääkkeitä, joiden sivuvaikutuksista ei puhuttu mitään, vaikka lääkkeistä tuli nopeasti riippuvaiseksi. Teatterissa ei myöskään haluttu äidin selkäleikkauksen vaikuttavan työhön tai hankaloittavan sitä. Ongelma ratkaistiin huumeiksi luokiteltavilla särkylääkkeillä. Äiti jäi pian lääkekoukkuun, Lampenius kertoo tuoreessa kirjassaan.

Börje Lampenius ja Ulla Eklund saivat tyttären 11 vuotta sen jälkeen, kun olivat rakastuneet toisiinsa teatterin kulisseissa.

Teatterissa Ulla Eklund tapasi tulevan puolisonsa, häntä 16 vuotta vanhemman näyttelijän Börje Lampeniuksen, joka oli silloin vielä tahollaan naimisissa. Pari rakastui ja sai lopulta lapsen, Lindan. Raskauden aikana ja vielä sen jälkeenkin äiti pysytteli erossa lääkkeistä ja alkoholista, mutta vuonna 1974 kaikki muuttui.

– Kommunismi oli vallannut teatterimaailman, ja siitä seurasi monenlaisia konflikteja.

– Äiti alkoi silloin tällöin nappailla unilääkkeitä ja alkoholia voidakseen nukkua ja ”unohtaakseen kaikki ongelmat”, Lampenius kertoo kirjassa.

– Äiti on kadonnut pilleripimeyteensä. Hän ei puhu minulle. Hän on vain omituinen ja haluaa maata pimeässä huoneessa. Tuntuu todellakin kuin hän olisi hylännyt minut, Linda Lampenius kuvailee tuntojaan kirjassa.

KuluU vuosia, jopa kymmenen. Lampeniuksen äiti käyttää lääkkeitä aina vain enemmän. Hänen huoneessaan vallitsee kaaos: lattia on lehtien, vaatteiden ja pilleripurkkien peitossa. Yksitoista eri lääkäriä on määrännyt hänelle rauhoittavia, viulisti kuvailee elämäkerrassaan.

” Minulle alkaa hitaasti mutta varmasti selvitä, että äiti ei yksinkertaisesti pysty elämään ilman lääkkeitään.

Hän salaa kotinsa tapahtumat kaikilta, paitsi parhaalta ystävältään. Yöt hän valvoo läpeensä vahtien, ettei äiti ota vahingossa liian monta pilleriä ja luule, että on päivä.

– Minulle alkaa hitaasti mutta varmasti selvitä, että äiti ei yksinkertaisesti pysty elämään ilman lääkkeitään. Vahdin häntä miltei ympäri vuorokauden. Minun tehtäväni on nyt auttaa äitiä pitämällä väärinkäyttö sellaisella tasolla, että hän pystyy tekemään töitä eikä saa epileptisiä kohtauksia, Lampenius sanoo.

Tyttären tehtävä on myös huolehtia, ettei äiti lähde lääkehöyryissään lähikauppaan. Kotipuhelimen hän haluaa paiskata seinään.

– Joka kerta kun se soi, joudun paniikkiin. Minun on pakko ehtiä ensiksi! Äiti EI saa vastata! Äiti on kaksi kertaa vastannut soperrellen, kun joku luokkatovereistani on soittanut.

– Kukaan ei saa tietää totuutta, Lampenius kertoo ajatelleensa.

Börje Lampenius syntyi vuonna 1921 ja rakastui jo kuusivuotiaana teatterin kiehtovaan maailmaan. Vuosina 1944–1987 Svenska Teatern oli hänen toinen kotinsa. Hän oli näyttelijä ja ohjaaja sekä myös lavastaja ja laulaja, jolla oli kaunis ääni.

Unohtaakseen perhehuolensa edes hetkeksi teini-ikäinen tytär alkaa kontrolloida syömisiään ja kuntoilla pakonomaisesti. Vanhemmat huolestuvat tyttärensä kuihtuneesta olemuksesta, mutta hän valehtelee kaikille taitavasti.

Kukaan ei saa tietää, että hän sairastui syömishäiriöön jo 14-vuotiaana.

Lampenius kertoo kirjassaan kärsineensä syömishäiriöstä kaiken kaikkiaan yli 20 vuoden ajan. Ensin hän sairastui ortoreksiaan ja anoreksiaan, ja lopulta myös bulimiaan, josta hän tervehtyi vasta tavattuaan nykyisen aviomiehensä ja lastensa isän.

Viulisti kertoo painaneensa aikuisiällä alimmillaan vain viitisenkymmentä kiloa.

– Olen mielestäni melko ruma. Minussa ei ole muuta kaunista kuin pitkä vaalea tukkani. Äiti on perheen kaunotar, en minä, Linda Lampenius kertoo kirjassa ajatelleensa.

Äidin tilanteessa tapahtuu käänne, kun hän päättää lopettaa lääkkeiden käytön omin nokkinensa vuonna 1987. Lampenius muistaa yhä elävästi vieroitusoireiden aiheuttaman kohtauksen.

– Äidin kasvot ovat kalmankalpeat. Näyttää siltä, ettei hän hengitä. Minä tulen hysteeriseksi. Antaisin oman henkeni, jos tietäisin sen pelastavan hänet. Alan itkeä ja yritän herättää hänet läiskimällä häntä poskille. Ei mitään reaktiota, hän kuvailee kirjassa.

” Paiskon esineitä, jotka ovat tielläni, ja saatan lyödä äitiä, jos hän yrittää estää minua. Hän ei koskaan lyö minua. Hän yrittää vain suojautua läimäyksiltä.

Vaarallinen tilanne raukeaa vasta, kun ambulanssi tulee paikalle ja äiti saa lihaksia rentouttavan pistoksen.

– Olen soittanut ambulanssin useamman kerran elämässäni ja äidille on tehty vatsahuuhteluja, mutta tällä kertaa kaikki tuntuu erilaiselta. On kuin olisin menettänyt hänet, kun hän lojui maassa Brorin auton vierellä. Hän oli niin kylmä. Niin harmaa, Lampenius kuvailee tilannetta kirjassaan.

Mitä huonommassa jamassa äiti on, sitä pahemmin oireilee myös tytär. Jossain vaiheessa hän alkaa purkaa pahaa oloaan äitiinsä.

Äiti on lääkkeiden vaikutuksen alaisena etäinen ja poissaoleva, eikä kykene keskusteluun. Se saa tyttären suunniltaan.

Vuonna 1988 Linda Lampenius asui vanhempiensa kanssa Helsingin Eirassa.

– Revin esiin kaiken äidin käsilaukuista, laatikoista ja vaatekaapeista löytääkseni kätketyt tabletit ja pullot. Se, mitä löydän, päätyy vessanpönttöön.

Lampenius kertoo vasta myöhemmin ymmärtäneensä, että pillereiden hävittäminen voi pahimmillaan tappaa hänen äitinsä. Niin pahasti hän on koukussa.

Syksyllä 1988 Lampenius yrittää suostutella äitiään jälleen kerran lähtemään klinikalle.

– On lauantai. Makuuhuoneesta kuuluu tuttu ääni: äiti ravistelee pilleripurkkia. Menen huoneeseen ja erotan äidin pimeästä, hän muistelee kirjassa.

– Hänen liikkeensä ovat kömpelöt, mutta hän työntää kourallisen unilääkkeitä suuhunsa ennen kuin ehdin hänen luokseen. Yritän epätoivoisesti kaivaa lääkkeet pois, työntää sormet hänen suuhunsa ja avata hänen leukansa. Muutama pilleri putoaa suusta, mutta useimmat ehtivät sulaa sohjoksi.

Linda Lampenius purki ahdistustaan kahteen asiaan: musiikkiin ja kuntoiluun.

Muutamaa kuukautta myöhemmin äiti suostuu vihdoin lähtemään hoitoon. Lyhyt hoitojakso sujuu hyvin, mutta pian hän alkaa hitaasti mutta varmasti palata vanhoihin tapoihinsa. Lääkärin mukaan vain neljä prosenttia potilaista onnistuu pysymään raittiina lopun ikänsä, Lampenius kertoo kirjassa.

– Juoksen yhä pidempiä matkoja. Soitan yhä enemmän. Elämäni on yhtä loputonta vuoristorataa.

Seuraavana vuonna äiti saa lähetteen Meilahden neurologiselle kuntoutuspoliklinikalle, jonka jälkeen hän joutuu pitkäksi ajaksi sairaalaan.

– Häntä varoitetaan: jos hän ei rupea absolutistiksi, lääkkeiden ja alkoholin yhdistelmä vie häneltä hengen minä päivänä tahansa, Lampenius kertoo elämäkerrassaan.

Lääkärin ukaasi toimi ja Ulla Eklund onnistuu viimein jättämään päihteet.

– Nyt äiti on jälleen oma itsensä, maailman kiltein ja ihanin äiti. Mikä onni, että olen saanut oikean äitini takaisin.

Linda Lampeniuksella on aina ollut äärimmäisen läheiset välit sekä isäänsä että äitiinsä.

Kirjan mukaan Ulla Eklund pysyy raittiina kymmenisen vuotta, kunnes tytär huomaa äitinsä taas retkahtaneen. Tilanne eskaloituu vuosituhannen vaihteessa.

– Äiti on holtittomassa tilassa, ja huomaan hänen sekoittavan tabletteja suureen alkoholimäärään. Räjähdän ja huudan hänelle. Olen niin vihainen, niin hirveän pettynyt. Sisimmässäni syytän itseäni siitä, mitä nyt tapahtuu. Äiti on repsahtanut, ja se on minun syytäni.

” Hän ei pysty pysymään erossa unilääkkeistä ja alkoholista, enkä minä kykene olemaan ahmimatta ja oksentamatta. Päihteiden täyttämät elämämme kulkevat käsi kädessä.

Lampenius kertoo syyttäneensä äitinsä retkahduksesta itseään, koska oli vastikään joutunut keskelle karmeaa rahasotkua ja oikeuskiistaa, mikä stressasi myös hänen vanhempiaan. Hän rankaisee itseään ahmimalla ja oksentamalla.

– Hän ei pysty pysymään erossa unilääkkeistä ja alkoholista, enkä minä kykene olemaan ahmimatta ja oksentamatta. Päihteiden täyttämät elämämme kulkevat käsi kädessä.

Riippuvuudestaan huolimatta Ulla Eklund on ollut tyttärelleen suuri tuki ja turva läpi elämän.

Börje Lampenius kuoli 94-vuotiaana jouduttuaan ensin sairaalaan keuhkokuumen vuoksi.

Marraskuussa 2016 Linda Lampeniuksen isä Börje kuolee 94 vuoden iässä. Neljä päivää myöhemmin äiti ottaa jälleen yliannostuksen. Hänet löydetään omasta kodistaan tiedottomassa tilassa vierellään tyhjän Cinzano-pullo ja pari lääkepakkausta.

Lampenius penkoo äitinsä kaapit ja löytää niistä yhteensä kaksi kassia erilaisia pillereitä. Hän päättää etsiä käsiinsä lääkärit, jotka ovat lääkkeiden määräämisestä vastuussa.

– Uhkaan heitä ja tuhoan heidän uransa. He tietävät kirjoittavansa reseptejä sairaalle ihmiselle, joka on käyttänyt lääkkeitä väärin jo vuosien ajan.

– Taistelin koko lapsuuteni ajan tehdäkseni äitini terveeksi. Jos joku luulee voivansa pysäyttää minut, luulee väärin, Lampenius uhoaa.

Linda vaatii lääkäreitä tekemään hänelle kirjallisen lupauksen siitä, etteivät he enää koskaan kirjoita lääkereseptiä hänen äidilleen.

– Kaikki lääkärit ottavat yhteyttä. Nyt uskon heidän ymmärtävän, miten vakavasta asiasta on kysymys. Nyt voin viimeinkin pelastaa äidin.