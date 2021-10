Angelina Jolie tupsahti punaiselle matolle viiden lapsensa kanssa – yhden pojan elämäntarinasta leviää outoja huhuja

Näyttelijä poseerasi punaisella matolla viiden lapsensa kanssa.

Hollywood-tähti Angelina Jolie tunnetaan suurperheen äitinä, jolla on yhteensä jopa kuusi lasta. Lapsista kolme on adoptoitu ja kolme on biologisia.

Maanantaina 46-vuotias Oscar-palkittu tähti saapui Eternals-elokuvan ensi-iltaan yhdessä viiden lapsensa kanssa. Kuvissa poseerasivat 20-vuotias Maddox, 16-vuotias Zahara, 15-vuotias Shiloh ja 13-vuotiaat kaksoset Vivienne ja Knox.

Maddox on adoptoitu Kambodžasta ja Zahara Etiopiasta. Shiloh ja kaksoset ovat Jolien biologisia lapsia.

Joliella on lisäksi Vietnamista adoptoitu 17-vuotias poika Pax.

Kuvassa vasemmalta oikealle Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Knox, Shiloh ja Zahara.

Perhe oli selvästi koordinoinut pukeutumistaan etukäteen. Maddoxilla ja Knoxilla oli samantyyppiset mustat, mutta rennot puvut. Joliella, Viviennellä ja Shilohilla oli maanläheisen sävyiset, simppelit leningit. Zaharalla puolestaan vaikutti olevan yllään äitinsä vanha kimalteleva Elie Saabin leninki, jota Jolie käytti Oscar-gaalassa 2014.

Angelina Jolie ja Brad Pitt Oscar-gaalassa vuonna 2014.

Jolien lapsista erityisesti 20-vuotias esikoispoika Maddox on joutunut olemaan parrasvaloissa ikävissä merkeissä kuluneen vuoden aikana.

Jolie adoptoi Maddoxin Kambodžasta orpokodista vuonna 2002. Adoptio tapahtui vain vähän sen jälkeen, kun Jolie oli valittu Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön hyvän tahdon lähettilääksi. Jolie oli jo tuohon aikaan yksi maailman kuuluisimmista näyttelijöistä. Hän oli ollut naimisissa Billy Bob Thorntonin kanssa, mutta pariskunta erosi riitaisasti vuonna 2002. Maddoxin Jolie adoptoi yksin.

Tänä vuonna uutisoitiin, että elokuvantekijä Elizabeth Jacobs aikoo tehdä The Stolen Children -nimisen dokumentin, jossa pureudutaan ongelmiin kansainvälisen adoption takana. Dokumentin mukaan kambodžalaisia perheitä olisi huijattu antamaan ja jopa myymään lapsensa adoptioon. Dokumentin valmiin version ilmestymispäivää ei ole vielä kerrottu.

Dokumentissa käsitellään erityisesti Lauryn Galindo -nimisen naisen toimintaa Kambodžassa. Galindon tiedetään auttaneen aikanaan myös Jolien pojan Maddoxin adoptiossa.

Maddox ja Jolie vuonna 2015.

” En koskaan ryöstäisi äidiltä tämän lasta.

Galindoa ei ole koskaan oikeudellisesti tuomittu toiminnasta, ja hän on aina kiistänyt väitteet. Sen sijaan Galindo on tuomittu aiemmin viisumipetoksesta ja rahanpesusta, jotka nainen myönsi tehneensä. Galindo tuomittiin rikoksista 18 kuukauden vankeusrangaistukseen vuonna 2004.

Aihetta on käsitelty runsaasti medioissa ympäri maapalloa. Rajuimpien väitteiden mukaan Maddox olisi ryöstetty perheeltään ja myyty Jolielle isolla rahasummalla.

Jolie on kertonut, että hän teki adoptiossa taustatyön hyvin ja varmisti, että Maddox oli todella orpo, eikä häntä oltu viety vanhemmiltaan.

– En koskaan ryöstäisi äidiltä tämän lasta, Jolie on sanonut.

Jolie ja lapset punaisella matolla kaksi vuotta sitten.

Tähän eivät Maddoxin vaikeudet pääty. Hän joutui myös todistamaan adoptioisäänsä Brad Pittiä vastaan ikävässä oikeustaistelussa.

Pitt haki Maddoxin ja vuonna 2005 adoptoidun Zaharan huoltajuutta vuonna 2005, kun hän alkoi seurustella Jolien kanssa. Kymmenen vuotta Pitt ja Jolie olivat Hollywoodin unelmapari. He saivat kolme biologista lasta adoptiolastensa lisäksi ja menivät naimisiin vuonna 2014.

Jolie jätti erohakemuksen syyskuussa 2016. Siitä alkoi monivaiheinen oikeustaistelu, joka jatkuu edelleen.

Amerikkalaismediat uutisoivat viime maaliskuussa, että Maddox on joutunut lapsikatraan ainoana aikuisena oikeuteen todistamaan isäänsä vastaan. Jolie syyttää Pittiä lapsiin kohdistuneesta väkivallasta. Tietojen mukaan Maddox on luopunut Pitt-sukunimestään ja käyttää nykyään ainoastaan Jolieta.