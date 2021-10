Jesse Kaikuranta julkaisi paidattoman kuvan – kertoo vartalostaan saamistaan kauheista kommenteista

Laulajan tunteikas päivitys on saanut faneilta lämpimän vastaanoton.

Jesse Kaikuranta nousi tunnetuksi kilpaillessaan The Voice Of Finland -laulukilpailussa vuonna 2012.

Laulaja Jesse Kaikuranta on tehnyt viime vuosina suuria muutoksia elämässään. Muutamassa vuodessa hän laihdutti yli 30 kiloa, ja neljä kuukautta sitten hän jätti alkoholin kokonaan,

Nyt 39-vuotias laulaja on julkaissut tunteikkaan päivityksen, jossa hän kertoo saaneensa ulkonäköä ruotivia kommentteja, jotka ovat jättäneet jälkensä. Kuvassa Kaikuranta poseeraa vakavailmeisenä ilman paitaa peilin edessä.

– Mä oon koko elämäni saanut kuulla olevani jotain. Ruma, oudonnäköinen, naisellinen, läski, liian erikoinen, kummallinen ja mitä milloinkin, Kaikuranta kirjoittaa Facebookissa.

– Mulla on aina ollut hyvä itsetunto, mutta vahvempaankin kuoreen tulee jossain vaiheessa säröjä. Ilman niitä säröjä mä en kuitenkaan olis se, mikä nykypäivänä oon. Tänään, 17.10.2021 mä annan valon tulvia säröistä sisään ja annan itselleni rauhan olla vaan mä, hän jatkaa.

Päivityksen alle on kertynyt useita kannustavia kommentteja.

– Oon nähnyt ainoastaan syvää sielukkuutta ja ainutlaatuisuutta tulkintojesi kautta. Olet täyttä totta etkä jotain päälle liimattua. Sitä paitsi, valo todellakin loistaa kirkkaammin noista säröistä, lukemattomiin suuntiin, eräs kehuu.

– Sä oot onneksi tosi paljon asioita, juuri tuollainen kuin oot ja kertakaikkisen upea ihminen, toinen tsemppaa.

– Sinun kaunis sielusi on se tärkein sinussa. Ja kun laulat, sinun sielusi loistaa äänestäsi ja tulkinnoistasi. Olet upea juuri noin.

Laulja on kertonut yrittäneensä korjata rikkinäisyyttään ja pelkojaan alkoholilla.

Laulaja kertoi elokuussa Instagramissa päätöksestään luopua alkoholista. Hän oli tunnistanut haitallisen suhteensa alkoholiin.

– En oo koskaan oikein tykännyt siitä millaiseksi alkoholi mut tekee. Enkä siitä mitä se mussa aiheuttaa. Mun suhde alkoholiin on nuoresta asti ollut aika erikoinen ja oon yrittänyt korjata rikkinäisyyttäni ja pelkojani alkoholilla, Kaikuranta kirjoitti.

Kaikurannan mukaan hän on käynyt elämässään läpi kausia, jolloin hän on juonut paljon alkoholia ja toisaalta kausia, jolloin alkoholin käyttö on ollut maltillisempaa. Kun korkki meni kiinni, hän huomasi pian mielenlaatunsa parantuneen.

– Mä en sano, että en koskaan enää tuu juomaan tippaakaan, mutta ainakin nyt just tällä hetkellä se tuntuu hyvältä ratkaisulta, Kaikuranta linjasi.

Lue lisää: Jesse Kaikuranta päätti jättää alkoholin: ”Oon yrittänyt korjata rikkinäisyyttäni ja pelkojani”

Jesse Kaikuranta tuli tunnetuksi The Voice of Finland -kilpailusta vuonna 2012, jossa hän eteni finaaliin asti. Sittemmin hän on julkaissut kolme albumia, joista viimeisin on vuodelta 2016. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleistaan Vie mut kotiin ja Järjetön rakkaus.