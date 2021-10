Suosikkikirjailija raottaa yksinkertaista elämäänsä: ”Minulla ei ole edes autoa”

Aivan ensimmäiseksi Camilla Grebe kertoo uutisen.

Tukholmalaiskirjailija on muuttanut viime joulukuussa Lissaboniin.

Päätös vahvistui pandemian aikana. 53-vuotiaan kirjailijan aikuiset lapset olivat jo omillaan, niin myös hänen kumppaninsa lapset.

– Päätimme lähteä seikkailemaan, Camilla Grebe kertoo hyväntuulisesti puhelimessa.

Matka Tukholmasta Lissaboniin kesti autolla neljä päivää.

Tiukat koronarajoitukset olivat tuolloin vielä voimassa. Mitkään paikat eivät olleet auki.

– Se oli kuin kummitusmatka, hän kuvailee.

Irtiotto kannatti. Nyt kirjailija nauttii idyllistä 200 vuotta vanhasta kerrostalosta vuokraamassaan asunnossa. Ulkona on 25 astetta lämmintä.

Tänään hän aikoo vielä tehdä pitkän kävelyretken rannalla ja katsoa Atlantin valtavia aaltoja.

Aamupäivä on hurahtanut lukijapalautteeseen vastatessa. Brittifanit ovat lähettäneet kirjailijalle kysymyksiä. Sen jälkeen hän on lämmittänyt lounaaksi edellispäivän tähteitä, lihaa ja perunaa.

– En elä ylellistä elämää. Minulla ei ole edes omaa autoa, hän kertoo.

Ekonomi Camilla Grebestä on tullut muutamassa vuodessa yksi Ruotsin tunnetuimpia dekkaristeja – vaikka hänen esikoisdekkarinsa Kun jää pettää alta ilmestyi vasta 2015.

Grebe on palkittu kaksi kertaa pohjoismaiden parhaimmasta dekkarista Lasiavain-palkinnolla.

Hänen viides dekkarinsa Veteen piirretty viiva (Gummerus) on myynyt Ruotsissa jo yli 90 000 kappaletta.

Camilla Grebe on silti jalat maassa.

– Taloudellinen riippumattomuus on aiheuttanut sen, etten välitä ostaa mitään. Haluan vain istua ja kirjoittaa.

Ja lukija nauttii. Uutuusdekkari Veteen piirretty viiva kertoo ruotsalaisesta perheestä – ja siitä, mikä meni pieleen.

On uusperhe, johon kuuluvat marokkolaissyntyinen lääkäri Samir, hänen teini-ikäinen tyttärensä Yasmin sekä Samirin rakastettu Maria, jolla on kehitysvammainen poika Vincent.

Pienessä puutarhurin talossa on kaikki hyvin. Kunnes Yasmin, joka on aikoinaan menettänyt sisarensa auto-onnettomuudessa, alkaa voida pahoin ja katoaa.

Kirjan ruotsinkielinen nimi Alla ljuger (Kaikki valehtelevat) on osuvampi.

– Kirja kertoo valehtelusta ja ennakkoluuloista, Camilla Grebe kertoo.

– Pienet valheet johtavat kirjassa isompiin valheisiin. Valkoisellakin valheella on pitkät jäljet. Niitä kannattaa varoa.

”Valhe on kuin pieni suloinen kaninpoikanen – se vaikuttaa kovin harmittomalta, kovin vähäpätöiseltä. Mutta yhtäkkiä se on päässyt karkuun ja lisääntynyt ja metsä on täynnä kaneja", Camilla Grebe kirjoittaa kirjassa.

Uutuuskirjan tyylilaji on family noir. Camilla Grebe kertoo halunneensa kirjoittaa perheestä.

Siitä, mitä tapahtuu, kun ihmiset valehtelevat toisilleen. Tässä dekkarissa sillä on vakavat seuraukset.

– Halusin kertoa siitä, miten käy, kun valehtelet lähimmille ihmisillesi. Hyvä muuttuu pahaksi. Valehteleminen ei ole aina väärin, mutta tässä kirjassa se on.

Kirjan muita teemoja ovat ennakkoluulot, syrjintä, naisiin kohdistuva väkivalta, narsismi ja itsesyytökset.

Aikamoinen paketti, mutta kirjailija osaa kietoa tapahtumat uskomattoman koukuttavasti. Alussa ajattelee, että kirja on tarina väkivallasta, mutta sitten yllättyy.

– Vincent on lempihenkilöni tässä kirjassa, Camilla Grebe sanoo.

– Hänellä on täysin eri tapa katsoa maailmaa. Hän ei tunne ennakkoluuloja. Hän on puhdas sielu.

Camilla Greben lempihenkilö hänen uutuusdekkarissaan on kehitysvammainen poika Vincent.– Hänellä on täysin eri tapa katsoa maailmaa. Hän ei tunne ennakkoluuloja.

Kun Yasmin katoaa, Samiria aletaan epäillä. Muukalainen koetaan pahaksi, vaikka hän on hyvämaineinen syöpälääkäri.

– Halusin sanoa, että ei ole väliä kuinka hyvin koulutettu olet. Jos olet väärän värinen, ihmisillä on usein ennakkoluuloja.

Camilla Greben kirjoihin voi tarttua, vaikka ei olisi lukenut hänen muita teoksiaan. Hänellä on aina uudet päähenkilöt ja tapahtumapaikat. Kirjailijalle itselleen siinä on haasteensa.

– Vaikeinta on, että pitää aina keksiä itsensä uudelleen, hän sanoo.

Se kuitenkin kannattaa. Grebe kertoo, että hän haluaa haastaa itsensä.

– Vie paljon aikaa keksiä uudet paikat ja henkilöt, mutta se on työni.

Yhden aiemman kirjan sivuhenkilö, poliisi Gunnar Wijk, palaa nyt ja pohtii Veteen piirretyssä viivassa perheensä tragediaa. Hänkin turvautuu valkoisiin valheisiin.

– Lopulta hän antaa anteeksi itselleen.

Kirjailijan ajatukset ovat jo seuraavassa dekkarissa. Se ilmestyy Ruotsissa ensi vuoden maaliskuussa ja sijoittuu kustannusmaailmaan. Sen Grebe tuntee hyvin työuraltaan ekonomina.

– En koskaan ajatellut, että kirjoittamisesta tulisi työni, hän sanoo.

Ennen vapaaksi kirjailijaksi heittäytymistään hän puski kahta työtä, konsultin ja kirjailijan ja hoiti lisäksi yksinhuoltajana kahta lastaan.

Kaksi vuotta sitten kirjailijan työ vaihtui kokopäiväiseksi.

– Elämäni ei ole muuttunut paljon. Aamulla avaan tietokoneeni ja istun sen ääreen.

Kirjailijan työtä voi tehdä missä vain. Ainoastaan ilmasto on Portugalissa erilainen.

– Se, että joudun olemaan ilman ystäviäni, on kovaa.

Haaveena on oma koira. Kirjailijan dalmatiankoira Ella kuoli 11-vuotiaana syöpään. Koti tuntuu nyt tyhjältä, kun lapset ovat muuttaneet pois.

– Valitettavasti mieheni on allerginen. Olemme yrittäneet totuttaa häntä sellaisiin koirarotuihin, jotka eivät aiheuta helposti allergiaa, mutta sekään ei ole auttanut.

Seuraa yllätys. Camilla Grebe paljastaa olevansa 1/4 suomalainen. Hänen suomenruotsalainen isoäitinsä oli kotoisin Vaasasta. Isoäiti muutti Tukholmaan 1930-luvun laman takia tavoitteena päästä vihreälle oksalle. Se onnistui.

– Tiedän, että minulla on isoäitini sukulaisia Suomessa, mutta en tunne heitä. Entisen aviomieheni äiti on suomalainen, ja pidämme yhteyttä.

Grebe kertoo käyvänsä Suomessa pari kertaa vuodessa. Hän on Marimekko-fani.

– Voisi olla mahdollista kirjoittaa Suomeen sijoittuva kirja, mutta silloin pitäisi muuttaa Suomeen joksikin aikaa. Pitäisi tuntea ympäristö ja ihmisiä. On helpompi kirjoittaa asioista, joita tuntee.

Lopuksi kiitän Camilla Grebeä hänen kirjoistaan. Samalla ihmettelen, miten hän onnistuu pitämään kovaa tasoa yllä.

Grebe vastaa salamannopeasti.

– Haluan antaa lukijoilleni jotakin todella hyvää, hän sanoo.

– Lukijat antavat kirjalleni aikaansa, jonka he voisivat viettää vaikka ystäviensä kanssa. Kyse on heidän elämästään, kaikkein arvokkaimmasta asiasta.

– Se, että kirjailijalla on lukijoita, on ainoa asia, joka merkitsee.

