Näyttelijätähti Sean Pennin, 61, puoliso Leila George, 29, hakee avioeroa – häistä vain vuosi

Sean Penn ja Leila George avioituivat kaikessa hiljaisuudessa kesällä 2020.

Näyttelijä Sean Pennin, 61, vaimo Leila George, 29, on hakenut avioeroa, People-lehti uutisoi. Pari ehti olla naimisissa reilun vuoden. George jätti erohakemuksen viime perjantaina.

Sean Penn ja näyttelijä Leila George, oikealta nimeltään Leila D'Onofrio, eivät ole toistaiseksi kommentoineet eroa.

Penn ja George avioituivat heinäkuussa 2020 salaisessa ja intiimissä vihkiseremoniassa seurusteltuaan neljä vuotta. Pari ei kertonut häistään julkisuuteen, mutta huhut alkoivat liikkua, kun heidän nähtiin käyttävän sormuksia. Lopulta Penn julkisti uutisen.

– Meillä oli koronahäät. Eli olimme kotona kahden lapseni ja Leilan veljen kanssa, ja meidät vihittiin Zoomin välityksellä. Teimme sen tällä tavalla, näyttelijä vahvisti Late Night with Seth Meyers -ohjelmassa elokuussa 2020.

Lähipiiristä paljastettiin People-lehdelle häiden jälkeen, että parilla oli ollut haasteita suhteessaan.

– He alkoivat seurustella, mutta sitten erosivat ja Sean voitti hänet takaisin. Sean tajusi tehneensä virheen, ja kun hän oli menettämässä Leilan, hän teki paljon töitä saadakseen hänet takaisin, sisäpiiristä supistiin.

Lähteen mukaan pari oli lähentynyt pandemian aikana ja he muun muassa auttoivat yhdessä perustamaan koronatestauspaikkoja Los Angelesiin.

29-vuotias Leila George on Australiassa syntynyt näyttelijä.

Australialais-amerikkalainen näyttelijä George on näytellyt muun muassa elokuvissa Mortal Engines ja The Kid. Georgen äiti Greta Scacchi on niin ikään näyttelijä, ja isä Vincent D´Onofrio työskentelee tuottajana. Sean Penn on pitkän linjan Hollywood-näyttelijä, joka on voittanut kaksi parhaan miespääosan Oscar-palkintoa. Penn sai pystit elokuvista Menneisyyden ote ja Milk.

Penn on ollut aiemmin naimisissa kahdesti.

Penn oli aiemmin kihloissa näyttelijä Charlize Theronin kanssa, mutta pari erosi vuonna 2015. Sean Penn on aiemmin ollut naimisissa Robin Wrightin kanssa vuosina 1996–2010 ja laulaja Madonnan kanssa vuodesta 1985 vuoteen 1989.

Pennillä on kaksi lasta liitostaan Wrightin kanssa, tytär Dylan ja poika Hopper.

