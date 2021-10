Lauri Salovaara sai lääkäriltä pysäyttävän tuomion vain 22-vuotiaana – elää nyt sairauden kanssa, jonka pelkää vievän hänet pyörätuoliin

Yrittäjä ja juontaja Lauri Salovaara sai reumadiagnoosin jo varhain. Hän pärjäsi reumansa kanssa Italiassa 330 kilometrin vaellusreitillä ja Selviytyjien viidakossa, mutta sairauden etenemistä on mahdoton ennustaa.

Lauri Salovaara on opetellut elämään reuman kanssa jo vuosikymmenten ajan.

Valtakunnan tunnetuimpiin juontajiin kuuluva oululainen Lauri Salovaara, 43, muistaa vielä hetken, kun hän sai kuulla sairastavansa reumaa. Hän oli tuolloin vasta parikymppinen, uraansa aloitteleva radiojuontaja.

Vuonna 1999 Salovaara oli aloittanut ohjelmien tekemisen Radiomafiassa. Loppuvuonna 2001 hän siirtyi Kiss FM:n aalloille.

– Olin 22-vuotias, kun lääkäri ilmoitti, että nyt on juoksut juostu. Enää et pelaa tennistä etkä jalkapalloa, hän sanoi. Se oli ikävästi sanottu, Salovaara kertaa vaikeaa tilannetta.

Lääkärin sanat saivat auktoriteettikammoisessa nuoressa miehessä aikaan vastarektion.

– Rupesin treenaamaan juoksua kaksi kertaa viikossa ja jatkoin hokutoryu jujutsua. Otin siihen rinnalle brasilialaisen jujutsun ja treenasin näitä kolme tuntia illassa torstaisin.

Vaikka Salovaara oli nuori ja hyvässä kunnossa, keho ei kestänyt liiallista rääkkiä. Oli aika vaihtaa aiempaa kevyempiin lajeihin ja saliharjoitteluun.

– Joka tapauksessa päätin, ettei sairaus määrittele elämääni. Nivelreuma on yrittänyt muuttaa elämää ja se on tuonut rajoitteita, mutta en ole antanut sen vaikuttaa.

Reumadiagnoosi pysäytti, mutta Salovaara ei antanut sen estää itseään.

Vuonna 2007 Salovaara muutti takaisin pohjoiseen. Hän löysi Oulusta reumalääkärin, jonka ohjeet ja hoito muuttivat arkea radikaalisti.

Salovaara kertoo ensimmäisestä aamusta, kun hän oli saanut uudenlaisen lääkityksen.

– Olin aloittanut edellisenä päivänä reumalääkäri Pekka Halosen määräämän uuden lääkityksen. Heti seuraavana aamuna pystyin nostamaan sukat lattialta eikä se ollut enää show. Aamujäykät nivelet toimivat entistä paremmin.

Peruslääkityskausi kesti seitsemän vuotta. Sen jälkeen Salovaara siirtyi pistoksilla annettavaan lääkitykseen.

– Piikitän itseäni kaksi kertaa kuukaudessa, hän kertoo.

Salovaara pitää kunnostaan hyvää huolta.

Oikean ja sopivan lääkityksen lisäksi Salovaara vannoo monipuolisen liikunnan nimeen. Hän sanoo harrastaneensa kaikkia mahdollisia lajeja vuosien aikana. Nyt lajeina ovat saliharjoittelun lisäksi muun muassa tennis, juoksu ja laskettelu.

Hän kannustaakin kaikkia reumaa sairastavia lähtemään liikkeelle.

– Kaikki eivät tietenkään pysty liikkumaan, jos nivelet ovat jo huonossa kunnossa, mutta kaikki ne, jotka vielä pystyvät, niin liike on lääke.

Kolme vuotta sitten Salovaara uskaltautui lähtemään pitkälle vaellukselle yksin. Siihen hän sai hyvät ohjeet nykyiseltä reumalääkäriltä, joka itsekin sairastaa reumaa.

– Olin lähdössä Espanjaan tunnetulle vaellusreitille, mutta lääkäri kehotti menemään Italiaan. Se oli hyvä neuvo. Kävelin kolmessa viikossa 330 kilometriä Vatikaaniin.

Ennen vaellusta Salovaaran polvesta poistettiin nestettä. Sama polvi vaivasi vielä vaelluksen alkumatkan aikana.

– Viikon kävelyn jälkeen polvessa oli kovia tuskia, mutta kun sain sieltä nesteet liikkeelle, loppupäivän sain vaeltaa ilman tuskia. Troppia oli mukana monenlaista. Pystyin siihen haasteeseen kuitenkin, hän sanoo tyytyväisenä.

Selviytyjät oli Salovaaralle ainutlaatuinen kokemus.

Oululaisjuontajan viimeinen haaste oli Selviytyjät-ohjelma. Hän innostui Dominikaaniseen tasavaltaan lähdöstä heti kun häntä pyydettiin mukaan.

– Lapset sanoivat myös, että ilman muuta mukaan. Hieman mietitytti, että pärjäänkö viidakossa, mutta eihän sitä auttanut etukäteen murehtia.

Ohjelmaformaatissa kilpailijoiden pitää pärjätä viidakkomaisissa olosuhteissa useita viikkoja. Ruoka on hankittava ja laitettava itse. Arkielämä eletään itse rakennetussa majassa. Yöt nukutaan bambuista kyhättyjen ritilöiden päällä.

Ennen saarelle lähtöä osallistujat käyvät läpi perusteellisen lääkärintarkastuksen.

– Sain kuulla, että mulla on kilpaurheilijan kunto. Eipä siinä muuta kun matkaan vain, Salovaara kertaa hilpeästi.

Reumalääkärin vinkit pelastivat Lauri Salovaaran arjen.

Reuman takia viidakossa ei ilmennyt ongelmia. Sen sijaan kolmen viikon viidakkoelämä toi mukanaan muita vaivoja.

– Kaikenlaisia hiertymiä oli ranteissa ja säärissä. Varvas murtui ja peukalo turposti ampiaisen pistosta kaksinkertaiseksi. Yhtenä yönä tunsin, että joku elikko puraisi jalasta. Siinä vaiheessa olin jo niin väsynyt, etten välittänyt siitä. Huitaisin otuksen jalasta pois ja jatkoin unia.

Selviytyjät-matka on kuitenkin jokaiselle osallistujalle raskas kokemus, oli sairauksia tai ei. Salovaara sanoo, ettei ole toipunut reissusta vieläkään, vaikka siitä on kulunut puoli vuotta.

– En ole palautunut henkisesti enkä fyysisesti. Mutta lähtisin silti uudestaan, hän sanoo.

Lauri Salovaara uskoo, että liike on lääke.

Oman sairautensa kanssa Salovaara on sinut. Hän ei anna reuman määritellä tekemisiään.

– Meissä kaikissa on monta puolta. En voi sanoa olevani reumasairas, vaan reuma on minussa. Se on vain yksi asia eikä se määritä tai estä minua toimimasta.

Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen reumasairaus. Siihen sairastuu noin 1 700 aikuista Suomessa joka vuosi. Sairastuminen on yleisintä 60-70 -vuotiailla naisilla, harvinaisinta nuorilla miehillä.

Joskus elimistön vastustuskyky voittaa taudin, ja nivelreuma rauhoittuu joko pysyvästi tai ainakin pitkäksi aikaa.

– Monesti mietin, että jos en liiku näin paljon, niin olenko jossain elämäni vaiheessa pyörätuolissa, Salovaara sanoo.

Salovaara arvelee, että hänen kohdallaan sairaus on saatu täysin rauhoittumaan eli remissioon. Sairauden etenemistä ei voida ennustaa.

– Autuaan tietämätön olen tulevaisuudesta reuman kanssa. En oikeastaan haluakaan tietää miten tämä tästä etenee. Niin pitkään kun sairaus on taantumavaiheessa, elämä jatkuu tavalliseen tapaan.

– Monesti mietin, että jos en liiku näin paljon, niin olenko jossain elämäni vaiheessa pyörätuolissa.