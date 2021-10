Miksi ihmeessä BB-talosta on häädetty vain naisia? Seksuaaliterapeutti Maijulla, 50, herää vain yksi kysymys

Nelosella pyörii tällä hetkellä uusi Big Brother -kausi. Tähän mennessä talosta on häädetty seitsemän naista.

Seksuaaliterapeutti Maiju ehti olla Big Brotherissa mukana vain kaksi viikkoa, kun hänet häädettiin talosta kotimatkalle.

Maiju, 50, kertoo nyt IS:lle ajatuksiaan pudotuksen jälkeen.

– Muutaman tunnin yöunilla tässä pikkuisen väsyttää. En ole kauheasti uskaltanut peiliin katsoa, että kuinka isot silmäpussit mulla on. Muuten ihan hyvä fiilis! Maiju kertoo.

Maiju kertoo, että BB-kokemus oli hänelle ”uskomattoman hieno, huippukokemus”.

– Paljon hienoja juttuja sain tämän kahden viikon aikana kokea.

– Sanoin jossain vaiheessa muille asukkaille, että jos mä voitan tän koko kisan, niin mä tatuoin tohon mun pyllyn yläpuolelle, että oli ilo palvella!

Maiju (vas.), Samir (keskellä) ja Noora saapuivat taloon uusina asukkaina pari viikkoa sitten. Samir ja Noora ovat vielä mukana kilpailussa.

Katsojia on ällistyttänyt nyt pyörivällä Big Brother -kaudella se erikoinen seikka, että talosta on tähän mennessä häädetty pois pelkästään naisia. BB:ssä katsojat äänestävät suosikkejaan häätöäänestyksessä ja vähiten ääniä saanut putoaa.

Peräti seitsemän naista on jo saanut lähtöpassit BB-talosta. Kaikkiaan osallistujia on ollut yhdeksäntoista. Nyt talossa on jäljellä kolme naista ja yhdeksän miestä.

Osaako Maiju arvioida, miksi näin on päässyt käymään?

– Tuota mietin eilen! Sanoinkin talossa olleille naisasukkaille, että jos tänään tulee minulle häätö, niin pitäkää talossa naisten puolia, Maiju sanoo hyväntuulisesti.

– Mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että miksi näin on ollut.

Maiju miettii hetken ja alkaa pohtimaan perinteisten kotitöiden jakautumista BB-talossa.

– Toinen näkökulma on se, että jos kaikki naiset lähtevät pois sieltä, niin miten miehet organisoituvat. Kuka alkaa siivoamaan ja kuka alkaa tekemään ruokaa? Kuka yleensäkin pitää keittiön siistinä. Niiden sotkujen siivoaminen jäi aika paljon minun vastuulle ja myös Melodyn, Maiju tuumaa.

Maiju toivoisi kuitenkin, että kisan voittaisi 32-vuotias porilainen Samir.

– Me vietettiin Samirin kanssa kolme sviittipäivää ja pääsin tutustumaan häneen. Koen, että meiltä löytyi vahvasti yhteinen huumorintaju. Samirilla on hyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot.

