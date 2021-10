Kirja: Järkyttäviä paljastuksia Jyrki-ohjelman kulisseista

Supersuositun Jyrki-ohjelman kulisseissa muhi työyhteisö, jossa ihmiset pelkäsivät ja kokivat kammottavia asioita. Uutuuskirjassa nuorten ihailemat juontajat kertovat ”pelon ilmapiiristä”, joka aiheutti osalle heistä valtavat traumat.

Syyskuussa 1995 Suomessa alkoi uudenlainen nuortenohjelma, kun puolitoistatuntinen Jyrkin suora lähetys pärähti eetteriin Katja Ståhlin johdolla. Pian lähes kaikki teinit katsoivat Jyrkiä ja ihailivat sen juontajia ja artisteja, joita lähetyksissä nähtiin. Helsinkiläisnuoret parveilivat Lasipalatsissa sijainneen studion edustalla koulupäivien jälkeen, ja muualla Suomessa tapitettiin silmä kovana tv:tä.

Kuuden vuoden ajan MTV3-kanavalla esitetystä Jyrkistä tuli valtava ilmiö, joka vaikutti paljon siihen, miten tv:tä Suomessa myöhemmin tehtiin. Se esitteli kuumimmat artistit uudella, rennolla otteella ja siinä nähtiin parhaat musavideot. Samalla Jyrkin nuorista juontajista tuli tähtiä. Heillä näytti olevan aina hauskaa ja ohjelman teko vaikutti unelmatyöltä. Totuus oli kuitenkin toinen.

Juuso Määttäsen ja Joonas Hytösen uutuuskirja Jyrki 1995–2001 (Johnny Kniga) kertoo hittisarjan noususta ja tuhosta ja siitä, miten kammottavia asioita sen kulisseissa muhi.

– Ulospäin mahtavana nuorisomediana näyttäytynyt toimitus oli ollut osalle työntekijöistä lähes painajaismainen paikka, jossa kiusattiin ja piinattiin ja jossa vallitsi ”pelon ilmapiiri”, Määttänen ja Hytönen kuvailevat kirjassaan.

Voit kuunnella oheiselta videolta, miten kirja alkaa.

Jyrkin suoraa lähetystä tehtiin Helsingin Lasipalatsissa iltapäivisin.

Lasipalatsin edustalla tungeksi usein faneja, jotka halusivat nähdä edes vilauksen idoleistaan.

Kirjaa varten haastateltiin yli sataa Jyrkin kanssa tekemisissä ollutta ihmistä. Osalla heistä on ohjelman teosta hyvin negatiivisia kokemuksia, osalla neutraaleja ja osalla positiivisia.

Määttäsen ja Hytösen mukaan monet Jyrkin ongelmista kulminoituvat aikaan, jolloin ohjelman vastaavana tuottajana toimi sen perustaja Marko Kulmala. Kulmala oli Jyrkiä tehneen Funny-Filmsin toimitusjohtaja ja työntekijöiden esimies.

Kulmala kieltäytyi haastattelusta kirjaa varten vedoten siihen, ettei vanhoista synneistä pidä joutua maksamaan loputtomasti. Hän ei kuitenkaan suoraan kiistänyt kirjassa esitettyjä väitteitä. Määttäsen ja Hytösen mukaan Jyrkin työyhteisön ongelmista on tärkeää kertoa, sillä menestysohjelman tarina jäisi muuten vajaaksi.

Jyrkin aikoihin Kulmala nousi merkittävään asemaan Suomen mediakentällä ja hänellä oli paljon vaikutusvaltaa. Noustessaan huipulle hän oli nuori ja täysin vailla kokemusta. Hän sai nopeasti paljon valtaa ja lisäksi hän käytti liikaa alkoholia. Yhdistelmä oli tuhoisa, ja moni työntekijä sai tuntea sen nahoissaan.

– Päivittäin sai olla varpaillaan, mitä ilkeää Kulmala nyt sanoo. Pahimmillaan Marko fyysisesti helvetin isona miehenä oli aidosti uhkaava. Osa porukasta oli töissä paniikissa Kulmalan takia, Joonas Hytönen kertoo kirjassaan.

2000-luvun taitteessa Kulmalaa pidettiin kuitenkin vielä luovana nerona ja visiönäärinä. Kulisseissa kiersi huhuja ongelmista, mutta ne eivät koskaan tulleet julkisuuteen. Vihiä Kulmalan alkoholiongelmasta saatiin vasta, kun hän haki apua ja alkoi puhua sairaudestaan julkisuudessa.

Helsingin Sanomat julkaisi viime vuonna pitkän artikkelin, jossa kerrottiin siitä, miten Jyrkin teosta jäi sen joillekin sen työntekijöistä elinikäiset traumat. Määttäsen ja Hytösen kirja avaa tarkemmin sitä, millainen nuoriso-ohjelman kulisseissa valinnut ”pelon ilmapiiri” oli.

Kirjan mukaan työntekijät pelkäsivät, mitä Kulmala sanoo tai tekee raivostuessaan. Töitä tehtiin kellon ympäri, mutta hyvää palautetta ei saanut juuri koskaan. Sen sijaan lähetysten jälkeen Kulmala saattoi haukkua työntekijöitä ja huutaa heille henkilökohtaisuuksiin menevillä ilmaisuilla.

– Joku saatettiin lytätä muiden edessä ihan maan tasalle, nolata kesken palaverin. Ajoittain meininki oli ihan työpaikkakiusaamista, Jyrkissä muun muassa ohjaajana ja tuottajana työskennellyt Kimmo Mäki kertoo.

– Retoriikka oli yleisesti sellaista, että ihmiset saatettiin repiä palavereissa kappaleiksi. Usein kokouksissa sattui mahaan, kun jännitti niin paljon, mitä Kulmala sanoo. Hänellä oli taito sanoa asiat ilkeästi, ja erityisesti se satutti varmasti heikoimmassa asemassa olevia: herkempiä ihmisiä, introverttejä, nuoria naisia, Joonas Hytönen puolestaan sanoo.

Hytösen kokemukset Kulmalasta ovat ristiriitaisia. Kulmala oli palkannut hänet Jyrkiin ja tältä oli tullut idea Hytösen omaan Joonas Hytönen Show -ohjelmaan. Hytönen koki olleensa yksi Kulmalan suosikeista ja tavallaan myös hänen kaverinsa.

– Samalla Marko oli ihan hirviömäinen johtaja, joka kärsi pahasta alkoholismista. Sain kokea itse ja seurata vieressä, miten ilkeä Kulmala oli muille. Hän nöyryytti ihmisiä työpaikalla ja sen ulkopuolella.

Minna Ottavainen, Vera Olsson ja Joonas Hytönen.

Hytösen mukaan myös hän sai osansa Kulmalan arvaamattomasta käytöksestä. Kulmala antoi humalassa hänelle potkut, jotka Jyrkissä muun muassa toimituspäällikkönä ja tuottajana työskennellyt Antti ”Pizza” Pekkarinen sitten seuraavana päivänä perui.

Kirjan mukaan potkuilla uhkailu oli Jyrkin toimituksessa tavallista ja työsopimukset päätettiin usein nöyryyttävästi koko työyhteisön edessä.

Kulmalassa oli pelottavaa myös hänen kielenkäyttönsä. Kirjassa kerrotaan, miten hän saattoi käskeä ”vetämään käteen”, jos asiat eivät miellyttäneet häntä. Apulaistuottaja Pauliina Koutala muistaa, miten Kulmala raivostui kerran työntekijöilleen, kun kaikki ei mennyt hänen toiveidensa mukaan ja uhkasi kantaa ”syyllisen kilon paloina ulos”.

Kirjan mukaan Kulmalan käytös saattoi äityä myös fyysiseksi.

– Harjoittelijaa saatettiin heittää kaukosäätimellä, ohjaajaa lyödä takaraivoon tai työntekijän lippis napata päästä ja heittää maahan. Joskus työnkuvia laajennettiin luovasti: Kulmala käski tuomaan itselleen kahvia ja pyysi sen jälkeen antamaan hänelle hieronnan, kirjassa kuvaillaan.

Kuvaaja Petri ”Pazzi” Nuortimo muistaa palaverin, jossa Kulmala menetti totaalisesti hermonsa siihen, etteivät kaikki kuunnelleet häntä aktiivisesti.

– Niinpä Kulmala polkaisi varoittamatta kenkänsä läpi jääkiekkopelistä, se meni ihan paskaksi. Sen jälkeen huoneeseen laskeutui täysi hiljaisuus. Yleisesti Jyrkin vuodet olivat aika raastavaa aikaa. Kerran Punainen planeetta -kuvausten jälkeen Marko uhkasi hakata mut, Nuortimo kertoo.

Kirjan mukaan Kulmala kävi fyysisesti käsiksi työntekijöihinsä ainakin pari kertaa. Ohjaaja Marko Antila otti lopputilin sen jälkeen, kun Kulmala tarttui häntä kurkusta ravintolaillan aikana. Hytönen puolestaan kertoo tapauksesta, jossa Kulmala alkoi raivota, tuuppia ja puristaa häntä kädestä saunan lauteilla.

– Sillä kertaa minua pelotti tosissaan, Hytönen sanoo.

Kulmalan kuristamaksi joutui myös hänen luottomiehensä Pizza Pekkarinen kesken jälleen yhden kostean illan.

– Kulmala kuristi lujaa ja happi alkoi loppua. Lopulta Kulmala päästi irti, ja episodi unohdettiin. Ei tällaisiin asioihin koskaan palattu Markon kanssa, Pekkarinen kertoo.

Kun Pekkarinen alkoi vähitellen vältellä ryyppyiltoja Kulmalan kanssa, uhkasi tämä repiä hänen korvansa irti, mikäli hän ei menisi paikalle.

Olli Oikarinen eli ”Molli-Olli” oli yksi Jyrkin juontajista.

Raivoamisen ja uhkailun lisäksi Jyrkissä rehotti Hytösen ja Määttäsen kirjan mukaan seksistinen ja sovinistinen puhe. Kirjassa kerrotaan, kuinka Kulmalan mukaan ohjelman juontajien oli oltava ”yleisesti pantavan” näköisiä englanninkielisen ”fuckability” termin mukaan. Yksi Kulmalan mielestä määritelmään sopivista juontajista oli Minna Ottavainen.

– Minna joutui kuuntelemaan kuvailuja siitä, miten Markon kaverikin pitää Minnaa pantavana ja ”vetää käteen katsoessaan Jyrkiä”. Tämä ei ole edes pahimmasta päästä siitä, miten roisia puhe Jyrkissä oli, Joonas Hytönen kertoo.

Kirjan mukaan naisten ulkonäköä kommentoitiin toimituksessa alatyylisesti ja myös seksuaalissävytteistä ehdottelua esiintyi. Esimiehet saattoivat kysellä alaisiltaan ”olivatko he käyneet yöllä panemassa”, ja naisten häpykarvoituksista puhuttiin paljon.

– Kun teimme Electric Circusta, sain tarkkoja ohjeita toimituksen johdolta. Ohjelmassa oli paljon vähäpukeisia statistimimmejä tanssimassa lattialla, ja ohjeeksi annettiin, että ”Ottakaa sellaisia kuvakulmia, että 15-vuotias teinipoika ehtii runkata loppuun asti”, kuvaaja Kimmo Mäki muistelee.

Tavallista oli myös se, että naisilta udeltiin, minkä väriset alushousut heillä oli jalassaan tai heille tehtiin selväksi, että heidät oli palkattu ohjelmaan lähinnä ulkonäkönsä vuoksi.

– Sitäkin häiritsevämpää oli, kun Tea Khalifan palkkaamisen aikaan toimituksessa puhuttiin julkisesti ”neekerikiintiöstä”, kirjassa kuvaillaan.

Kerran Jyrkin juontajana nähty Marika Makaroff todisti takahuoneessa outoa episodia, jossa harjoittelijatytöt olivat riisuneet housut ja seisoivat kyyneleet silmissä pelkissä alushousuissa. Makaroffin mukaan paikalla oli humalainen Kulmala, joka pyysi myös häntä riisuutumaan, sillä meneillään oli ”veto siitä, minkä väriset alushousut kenelläkin on”.

– Mä raivostuin siitä täysin ja aloin huutaa, että mitä helvettiä tämä on. Sanoin tytöille, että heidän ei todellakaan tarvitse näyttää alushousujaan pomolleen ja käskin heitä nostamaan housut takaisin ylös. Marko huusi mun perääni, että ’Vitun lesbo’, ja siitä jäi joksikin aikaa liikkumaan media-alalla huhu, että olisin lesbo, Makaroff kertoo.

Tea Khalifa aloitti Jyrkissä vuonna 1998 ja työskenteli ohjelmassa sen loppuun eli vuoteen 2001 saakka.

Marika Makaroff (kesk.) juonsi jyrkiä 1990-luvulla. Kuvassa hänen kanssaan Mattiesko Hytönen ja Jyrki Hämäläinen.

Monien Jyrkin entisten tekijöiden mukaan täysin sopimattomaan puhetapaan tottui yllättävän nopeasti. Roiseihin vitseihin mentiin mukaan, sillä ne ikään kuin kuuluivat asiaan. Jos puhetavasta huomautti, ei sitä katsottu hyvällä.

– Sanottiin, että vittu miten huono huumorintaju sulla on. Että ootpa tiukkis, tämä on läppää, älä ota tosissasi, Makaroff kertoo.

Pizza Pekkarinen myöntää kirjassa, että hän oli yksi juttujen aktiivisimmista kertojista. Hän tiedostaa, ettei puhetyyli nykypäivänä menisi läpi enää missään.

– Nykyään jos vastaavaa harrastettaisiin, joutuisi todennäköisesti rosikseen. Toivon tietenkin, ettei kukaan saanut mitään traumoja kielenkäytöstä. Jutut oli tarkoitettu huumoriksi, hän sanoo.

Antti ”Pizza” Pekkarinen (vas.) oli Marko Kulmalan luottomies.

Vaikka meininki Jyrkin kulisseissa oli hurjaa, oli ohjelmassa myös paljon hyvää. Se avasi ovia nuorille tekijöilleen, joista moni jatkoi media-alan huippupesteihin. Kirjan mukaan useimmat siihen haastatellut työntekijät kertovat, etteivät he tunne katkeruutta tai vihaa Kulmalaa kohtaan. Moni korostaa, ettei halua hänelle ”julkista häpeärangaistusta”.

Osa työntekijöistä muistaa Kulmalan hyvänä esimiehenä, joka sai ihmisistä paljon irti ja innosti tekemään parhaansa.

Kulmala on puhunut aiemmin avoimesti julkisuudessa siitä, että hän oli jo Jyrkin aikana sairastunut alkoholismiin. Hän on myös myöntänyt avoimesti tehneensä virheitä. Nykyisin Kulmala on ollut raittiina 17 vuotta.

Näin Marko Kulmala kommentoi

Marko Kulmala kommentoi IS:lle toimittamassaan pitkässä kirjoituksessa Jyrki-kirjan väitteitä. Hän ei kiistä niitä, mutta myöntää, ettei muista kaikkia kirjassa kuvattuja tapahtumia.

– Olen saanut lukea etukäteen nyt ilmestyvän Jyrki-kirjan käsikirjoituksen kohtia, jotka käsittelevät toimintaani tuohon aikaan. Kaikkea tästä en itse muista. Kannustan lukemaan käytöstäni kuvaavat osiot tarkkaan. Ne kuvaavat sitä surkeutta, jonka pohjaa kohti vajoava alkoholistisairas synnyttää ympärilleen ja itselleen. Tunnen myötätuntoa ja katumusta satuttamiani ihmisiä kohtaan, Kulmala sanoo tekstissään.

Kulmalan mukaan hän ei osaa sanoa tarkkaan, milloin hänestä tuli alkoholisti. Jyrkin aikoihin hän oli kuitenkin jo sairastunut, ja se heijastui hänen käytökseensä.

– Tein TV-työtä 1990-luvun loppupuolella, vaikka minun olisi pitänyt olla esimiestyön sijaan hoidossa. Olin juova alkoholisti, joka kylvi pelkoa ja vaikeuksia ympärilleen. Elämäni perusta muuttui vuonna 2004, kun raitistuin. Alkoi toipuminen.

– Tuolloin suomalaisissa työyhteisöissä ei ehkä puututtu alkoholismiin asian vaatimalla tavalla. Hoitoonohjausta ei ehdotettu. Ensimmäisen kerran tilanteeseen reagoitiin kohdallani oikealla tavalla keväällä 2004. Sain potkut silloisesta työstäni. Raitistuin kohta tämän jälkeen, kesällä 2004. Oikeaa apua löytyi taitavalta psykiatrilta ja joukolta läheisiäni. Löysin hyvän ja minulle toimivan avun piiriin, vertaistukiohjelmaan. Olen käynyt läpi terapiajaksoja.

Raitistumisensa jälkeen Kulmala on puhunut alkoholismistaan avoimesti julkisuudessa. Kirjoituksessaan hän kertoo, että menneisyyden tekojen kohtaaminen on välillä ottanut koville.

– Häpeän ja syyllisyyden puristus on alkoholisteille tuttua. On ollut raskasta kohdata se kärsimys, jota juovana alkoholistina muille aiheutin. Juovilla alkoholisteilla on vähän vaihtoehtoja: lähinnä laitoskierre tai ennenaikainen kuolema. Raitis alkoholisti puolestaan tietää, että yksi ryyppy erottaa tuhosta.

Kulmala sanoo tehneensä raitistuttuaan listan ihmisistä, joita hän on loukannut. Myöhemmin hän on käynyt listaa läpi ja pyrkinyt hyvittämään tekonsa.

– Olen pyytänyt anteeksi ihmisiltä, joita sairauteni ruokkima käytös on satuttanut. Tämä työ on pelottavaa ja palkitsevaa – ja se on kesken.