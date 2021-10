Radiostudiolla Helsingissä kiemurteli valtava käärme – suosikkijuontajalta paljon kertovat kuvat

Radio Cityltä tuttu juontaja Samuel Nyman lukittautui ensin studiokoppiinsa, mutta uskaltautui sitten voittamaan käärmefobiaansa.

Radio Cityn studiolla Helsingin Kaapelitehtaalla kiemurteli maanantaiaamuna eksoottinen yllätys, nimittäin kookas keltainen pytonkäärme.

Aamuohjelman juontaja Samuel Nyman kertoo Instagramissa, että hänellä on paha käärmefobia. Mies yritti voittaa pelkonsa maanantaiaamuna studiolle tuodun käärmeen avulla.

– Varovaisin askelin ekana poseeraus kaukana ja lopuksi viereen makoilee. Ei musta vieläkään tullut suurta fania, mutta en mä tuohon kuollutkaan, juontaja veistelee somessa.

– Mitähän Matti-käärme mahtoi ajatella tuota tokaa kuvaa ottaessa? Hän lisää.

Ennen käärmeen viereen makoilemaan käymistä Nyman lukittautui visusti radio Cityn studiokoppiin ja nosti jalkansa varmuuden vuoksi pöydälle. Käärme kiemurteli studion ulkopuolella oleskelutiloissa ja käytävällä. Hetken kuluttua hän kuitenkin totesi radiossa, että aikoo yrittää voittaa pelkonsa.

Nyman juontaa Cityn aamua yhdessä Jere Jääskeläisen kanssa arkisin klo 6–10.

Kuten kuvista näkyy, pytonit ovat varsin kookkaita otuksia. Ne voivat kasvaa usean metrin mittaiseksi, monet lajit jopa yli viiden metrin pituisiksi. Painoa niille kertyy useita kymmeniä kiloja yksilöstä riippuen.

Radiostudiolla vierailleella tiikeripytonilla on sen omistajan mukaan peräti 18 neliön kokoinen oma terraario kotonaan. Nymanin julkaisemasta kuvasta voi arvioida, että luikertelija on miestä pidempi tai vähintään samanpituinen.

Cityn studiolla vieraillut käärme on tiikeripyton, joka on yksi maailman kookkaimmista käärmelajeista. Sen pituus on täysikasvuisena noin 2–5 metriä. Tiikeripyton pyydystää saaliinsa kuristamalla.

Pytonit kuristavat hyvin harvoin ihmisiä. Maailmalta tiedetään kuitenkin tapauksia, jotka ovat päätyneet pytoninomistajan kohtaloksi.