Maailmankuulu rokkari maistoi perisuomalaista alkoholia ikimuistoisin seurauksin – seuraavan päivän olotila kertoi kaiken

Whitesnake -yhtye lähtee jäähyväiskiertueelle, ja Suomessa parikymmentä kertaa vieraillut David Coverdale, 70, tulee tänne vielä kerran. IS:n haastattelussa paljastuu, että musiikkiuran lopettaminen ei silti kuulu laulajan suunnitelmiin – eikä taida kuulua salmiakkikossun juominenkaan.

Whitesnake on esiintynyt Suomessa lukuisia kertoja. Kuva Sauna Open Airista Tampereelta 2008.

– Mitä se teidän musta vodkanne oikein onkaan nimeltään?

Salmiakkikossu.

– Se on kamalan vaarallista!

Näin salmaria kauhistelee raskaan rockin legenda, Whitesnake-yhtyeen laulajana tunnettu David Coverdale, 70, – ja perustelee:

– Olimme Helsingissä pr-vierailulla. Seuraavana aamuna oli lento. Mutta innostuimme viettämään aikaa hotellissa. Muistan, että olimme korkealla – joimme sitä mustaa vodkaa. Se oli hirveää, sitä seuraavan päivän lähtöä en unohda!

Samaan reissuun mahtuu myös toinen muisto. Juuri Helsingissä EMI-levy-yhtiön edustaja pyysi Coverdalea laulamaan Whitesnaken Here I Go Again -kappaleen alkuperäisellä tekstillä – niin, että yksinäistä kulkuria kuvataan sanalla ”hobo”, ei ”drifter” kuten kahdesti hitiksi nousseen biisin myöhäisemmässä, vuoden 1987 versiossa.

– Syy oli se, että levy-yhtiön edustaja sanoi, että hänen lempinimensä on Hobo, Coverdale selittää IS:lle.

David Coverdalen ja supisuomalaisen salmiakkikossun kohtaaminen oli mieleenpainuva.

Tarina lienee totta ainakin osittain, sillä EMI-levy-yhtiötä 1990-luvulla johtanut Heikki ”Hobo” Puhakka muistaa isännöineensä Coverdalea Helsingin Torni-hotellissa.

– Vuosi oli varmaankin 1997. Hän oli silloin Suomessa markkinoimassa Restless Heart -albumiaan, Puhakka sanoo IS:lle.

– Mutta en kyllä muista pyytäneeni Davidia laulamaan.

Tarinoita Suomesta englantilaissyntyisellä, Yhdysvaltain Nevadassa nykyisin asuvalla Coverdalella riittää, sillä hän on käynyt täällä Whitesnaken kanssa esiintymässä 18 kertaa ja tehnyt muutaman reissun pr-hommissa tai ihan yksityisesti.

– Vaimon kanssa olen käynyt pari kertaa Pohjois-Suomessa, hän kertoo.

– Kaikkialla, missä olen käynyt, suomalaiset ovat osoittaneet lämmintä vieraanvaraisuutta.

Mutta kaikki loppuu aikanaan: nyt Whitesnake on ilmoittanut lähtevänsä jäähyväiskiertueelle. Näillä näkymin Coverdale tulee bändinsä kanssa Suomeen laulamaan viimeisen kerran 6. kesäkuuta 2022.

– Tämä ei ole mikään päättymätön kiertue. Tämän jälkeen Whitesnake ei lähde maailmankiertueille, laulaja sanoo.

– Tämä ei tarkoita, että olisin jäämässä eläkkeelle. En aio jäädä koskaan. En ole väsynyt musiikkiin, vaan matkustamiseen – sitä kiertueista on suurin osa. Saatan jatkossa esiintyä pienissä teattereissa, joissa yleisö istuu ravintolapöydissä, ja minä kerron tarinoita ja laulan.

Whitesnake tunnetaan useista hiteistään. Nyt luvassa on jäähyväiskiertue.

Jotain muuta kuin hillittyjä ravintolakeikkoja on ollut Whitesnaken ura. Coverdale on raskaan rockin legenda, joka lauloi uranuurtajayhtye Deep Purplessa vuosina 1973–1976. Sen jälkeen on vietetty Whitesnaken vuosikymmeniä – ja sopivaisuuskäsitykset ovat tuona aikana muuttuneet.

Coverdale kuitenkin puolustaa Whitesnaken seksistä kertovia, suorasukaisia sanoituksia.

– Kyse ei ole seksismistä, vaan fyysisen läheisyyden juhlistamisesta, hän määrittelee.

– Voin sanoa kuten Edith Piaf laulaa: “En kadu mitään!”

Ja lihallinen viesti vetoaa. Coverdale heruttaa kiitollisuutta siitä, että Whitesnaken hitit, muun muassa Still Of The Night lauletaan keikoilla innokkaasti mukana ”niin Los Angelesissa kuin Kuala Lumpurissakin”.

– Toivon, että pääsen hyvästelemään yleisön nyt kaikkialla. Kunpa kaikki ihmiset ottaisivat rokotukset eikä enää jouduttaisi perumaan mitään. Olen myös innokas kättelijä, halailija ja poskisuutelija, joten nämä rajoitukset ovat koetelleet minua, Coverdale sanoo.

– Olen kuitenkin kiitollinen, että olen saanut kiertää lähes 50 vuoden ajan.

Viidellä vuosikymmenellä Coverdale on myös tuonut Whitesnaken Suomeen.

David Coverdale on kiertänyt keikkalavoja lähes 50 vuotta.

Lopuksi Coverdale huudahtaa Suomeen erityisterveiset:

– Kerro terveiset Valtteri Bottasille! Ihailin hänen ajoaan Turkin GP:ssä. He ovat olleet mahtava kaksikko Lewisin (Hamilton) kanssa. Olen Bottas-fani!

Whitesnaken Farewell -kiertue Helsingin jäähallissa 6. kesäkuuta 2022.