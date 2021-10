Espanjan kirjallisuuspiirit sekaisin: ”Carmen Mola” paljastui kolmeksi mieheksi

Mieskolmikkoa syytetään huijauksesta.

Carmen Mola on yksi Espanjan tunnetuimmista jännityskirjailijoista. Vuosikausien ajan kerrottiin, että nimimerkin takana oli madridilainen professori, perheenäiti joka kirjoitti työnsä ohessa väkivaltaisia dekkareita.

Perjantaina Molan piti astella noutamaan yhtä Espanjan arvostetuimmista kirjallisuuspalkinnoista. Lavalle kuningasparin ja muun yleisön eteen ilmestyikin kolme miestä.

Käsikirjoittajakolmikko Agustín Martínez, Jorge Díaz ja Antonio Mercero paljasti olevansa Molan kirjojen takana. Kohu oli valmis.

Molan suomalainen kustantaja Like kertoi vielä maanantaiaamuna verkkosivuillaan, että ”Carmen Mola on pseudonyymi. Kirjailijan todellista henkilöllisyyttä ei tiedä kukaan. Häntä onkin tituleerattu Espanjan​ Elena Ferranteksi”. ​Molaa edustaa sivulla mustavalkoinen, selkäpuolelta otettu kuva pitkähiuksisesta naisesta.

Useimpien Molan kirjojen päähenkilö on rikostutkija Elena Blanco, yksinäinen nainen, jonka kerrotaan rakastavan grappaa, karaokea, keräilyautoja ja seksiä katumaastureissa. Espanjalaismediassa on todettu, että ristiriita teosten väkivallan ja Molan imagon välillä on auttanut niiden markkinoinnissa.

CNN kertoo, että nyt moni Espanjan kirjoituspiireissä syyttää mieskolmikkoa petoksesta.

– Sen lisäksi, että he käyttivät naisen nimeä pseudonyyminä, he ovat vuosien ajan antaneet haastatteluja. Kyse ei ole vain nimestä vaan valheellisesta henkilökuvasta, jota he ovat käyttäneet harhauttaakseen lukijoita ja toimittajia. Huijarit, feministikirjailija Beatriz Gimeno twittasi.