Bloggaaja Sita Salmisen TTK-esitys oli niin sensuelli, että tuomarilta lipsahti vihjaileva kommentti – tanssipari kertoo nyt ajatukset mullistaneesta viikosta

Sunnuntain suorassa Tanssii tähtien kanssa -lähetyksessä tehtiin historiaa, kun parketille asteli peräti seitsemän samansukupuolista tanssiparia.

TANSSII TÄHTIEN KANSSA -kilpailussa oli sunnuntaina poikkeuksellinen ilta, kun parketin valtasi joukko samaa sukupuolta olevia pareja. Viikon takaisessa suorassa lähetyksessä jo perinteeksi muodostunutta parinvaihtoviikkoa silmällä pitäen suoritettiin arvonta, ja suurin osa tähtioppilaista sai parikseen samaa sukupuolta olevan tanssinopettajan.

Illan aikana nähtiin niin vauhdikkaita lattarinumeroita kuin koskettavia vakiotanssejakin. Sosiaalisen median perusteella parinvaihtoviikko teki vaikutuksen myös katsojiin ja tähtioppilaita sekä heidän opettajiaan kehuttiin muun muassa rohkeudesta ja heittäytymiskyvystä.

Yhdestä lähetyksen kenties puhutuimmasta esityksestä vastasi Sita Salminen yhdessä opettajansa Kia Lehmuskosken kanssa. Sosiaalisessa mediassa kaksikon esitystä hehkutettiin valtoimenaan, ja parin sensuelli ja latautunut valssi hurmasi myös tuomarit, jotka palkitsivat esityksen peräti 29 pisteellä.

– Tässä toteutuivat varmasti aika monenlaiset päivä- ja yöunet, Jukka Haapalainen innostui vihjailemaan tuomaripöydän takaa.

– Sensuellein valssi, jonka olen koskaan nähnyt, kehui puolestaan Helena Ahti-Hallberg.

Ennen esitystä nähdyssä insertissä Lehmuskoski tunnusti, että rohkean valssin koreografioiminen kahdelle naispuoliselle tanssijalle tuntui hänestä alkuun vaikealta. Lopulta palaset alkoivat kuitenkin loksahdella kohdalleen ja myös tähtioppilas itse antoi ideoita sensuelliin valssiin. Pari oli lopputulokseen enemmän kuin tyytyväinen.

– Kaksi naista tanssimassa tällaista tanssia nähdään usein katseen kautta. Olemme ikään kuin objekteja. Mutta tässä meidän tanssissa me saimme itse päättää, millä tavalla näytämme kehoamme ja kuinka paljon. Se oli meidän valintamme, mikä oli erityisen ihanaa, Salminen summasi ajatuksiaan IS:lle suoran lähetyksen jälkeen.

” Itsekin ajattelin, että voin tehdä tiettyjä asioita miespartnerin kanssa, mutta en naisen.

Salminen kertoi olevansa myös tyytyväinen siitä, ettei samansukupuolinen tanssipari televisiossa parhaaseen katseluaikaan aiheuta enää suurta kohua, toisin kuin vielä muutamia vuosia sitten. Lehmuskoski puolestaan huomautti, että myös kilpatanssimaailmassa samansukupuoliset parit ovat yleistyneet.

– Musta on älyttömän tärkeää, että tätä näytetään myös televisiossa. Tämä on nykypäivää ja Suomessa se on ihan kilpailumuoto tanssia samaa sukupuolta olevan partnerin kanssa. Siitä ei vaan hirveästi puhuta, mikä on hirveän sääli, Lehmuskoski harmitteli.

– Itsekin ajattelin, että voin tehdä tiettyjä asioita miespartnerin kanssa, mutta en naisen. Mutta herranen aika, kyllä minä voin. Tämä viikko oli itselleni silmiä avaava ja näitä rajoja pitää rikkoa, hän jatkoi.

Lehmuskosken ja Salmisen kanssa samoilla linjoilla olivat myös Ernest Lawson ja Anssi Heikkilä, jotka sulattivat katsojien sekä tuomarien sydämet vauhdikkaalla samballaan. Sekä Lawson että Heikkilä pitivät parinvaihtoviikkoa hyvänä muistutuksena siitä, että tanssi kuuluu kaikille partnerista riippumatta.

– Mun mielestä sen, että näytetäänkö samansukupuolisia tanssipareja televisiossa, ei pitäisi edes olla mikään kysymys enää. Kuka tahansa voi tanssia kenen kanssa tahansa. Se riippuu, miten sitä lähestyy, Heikkilä pohti lähetyksen jälkeen.

– Se, että Elina ja Ansku olivat tällä kaudella alusta asti mukana yhtenä parina, oli jo todella suuri askel. Toivottavasti ensi kaudella se ei ole enää uutisoinnin ja otsikoiden arvoinen asia, vaan samansukupuoliset parit otettaisiin vastaan siinä missä kaikki muutkin ja tasavertaisina, Lawson lisäsi.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa on aiemmin on nähty vain kolme samansukupuolista tanssiparia: parinvaihtoviikolla pareiksi päätyneet Cristoffer Strandberg ja Matti Puro ja Meeri Koutaniemi ja Katri Mäkinen sekä tällä kaudella Ansku Bergström ja Elina Gustaffsson. Illan jaksossa tehtiin historiaa myös maailmanlaajuisesti, sillä koskaan aiemmin formaatissa ei olla nähty yhtä montaa samansukupuolista tanssiparia.