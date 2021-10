Syksyn sävelen voittanut Saija Tuupanen kertoo jännittäneensä finaalia – paljastaa pienen kikan, jolla varmisti, ettei yleisö huomannut hänen tärisevän

Syksyn sävel -laulukilpailu palasi tänä syksynä televisioon pitkän tauon jälkeen.

Syksyn sävel -kilpailun finaali käytiin lauantaina 16. lokakuuta Keravalla, Alfa TV:n studiolla.

Tänä vuonna kilpailun voitti ennakkosuosikki Saija Tuupanen. Tuupanen johti äänestystä niukasti koko finaalin ajan. Hän vei voiton kappaleella Kuurasydän. Toiseksi sijoittui Teemu Roivainen.

Kuurasydän -kappaleen on sanoittanut Nina Granrot ja sävellyksestä vastasi Timo Forsström.

IS tavoitti Tuupasen kotoaan voitonjälkeisenä aamuna.

– Olen täällä vielä yöpaita päällä ja ihmettelen, mitä on tapahtunut, iloinen voittaja huikkaa puhelimeen.

Vaikka Tuupanen kruunattiin vuonna 2003 Tangokuningattareksi, laulukilpailun voitto on hänelle epätavallinen kokemus.

– Ei ollut peruskauraa. Kun lupauduin mukaan, en edes ajatellut, että tämä on kilpailu. Se mun biisini on vain niin hieno ja biisikilpailuhan tämä on. Tämä on myös ison joukon voitto, ei vain minun. Minä pääsin vain esittämään voittokappaleen.

Tuupanen on suorastaan hukkumassa onnittelujen paljouteen.

– Olen vasta selviämässä eilisestä olotilasta ja alan tajuta, mitä tapahtui. Ihmiset ovat olleet niin ihanasti mukana tässä ja kannustaneet minua. Myös yhteishenki koko eilisen finaaliporukan kesken oli upea. Syksyn sävel on hyvän fiiliksen kilpailu. Huomaa, että musiikki herättää tunteita ja toivon, että koko finaalikymmenikkö saisi oman biisinsä esille.

Aiotko ottaa Kuurasydämen omaan keikkaohjelmistoosi?

– Ehdottomasti. Se kuullaan heti ensi keskiviikkona, kun olen keikalla Vääksyssä.

Paljon keikkaileva Tuupanen huomasi eilisessä finaalilähetyksessä, että lavalle meneminen jännitti.

– Piti painella vessaan ihan viime hetkellä. Lavalla oli jo minun kappalettani edeltävä biisi soimassa, mutta silti piti mennä. Kerkesin.

– Olen jännittäjä. Mulla on usein korkokengät, mutta nyt oli pakko ottaa kengät pois ja mennä lavalle paljain jaloin. Kun mä jännitän, se ei näy yläkropassa, mutta jalat saattavat täristä.

Onko sinulla joitain kikkoja, joilla valmistaudut esiintymiseen ja vähennät jännitystä?

– Haluan, että minulla on itsevarma olo. Että tunne olevani valmis. Kaikki lähtee pienistä yksityiskohdista. Tarvitsen ennen esiintymistä oman hetken. Olen omine ajatuksineni sellaiset viisi minuuttia. Sen jälkeen mikään hälinä ei vie keskittymistä pois. 20 vuotta olen jännittänyt esiintymistä. Eilen kun tulin lavalta, niin tärisin kauttaaltaan ja rupesin itkemään. Olin vain niin onnellinen.

Tuupasta oli paikan päällä kannustamassa muutama hyvä ystävä.

– En roudannut sinne mitään järjetöntä porukkaa. Haluaisin nostaa tässä kohtaa esiin Roivaisen Teemun. Hän antoi ison panoksen kappaleeseeni ja vaikutti lopputulokseen.

Millaiset onnittelut sait avopuolisoltasi Sami Hedbergiltä?

– Hän ei päässyt paikalle, mutta oli muuten isosti mukana. Aika kovaa Sami taisi puhelimessa huutaa, Tuupanen nauraa.

Laulajan syksy on täynnä töitä.

– Nyt on todella paljon tapahtumia. Syksy näyttää hyvältä ja maanantaina on uusia uutisia joulusta. Otan kaikki työt kiitollisena vastaan yhdeksän kuukauden tauon jälkeen. Jokainen keikka on juhlaa.