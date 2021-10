Pohjois-Korean johto pahastui hittisarja Squid Gamesta – kuvailee ohjelmaa ”eläimelliseksi”

Eteläkorealaisten tekemä tv-sarja sai tylyn vastaanoton pohjoisnaapurissa.

Squid Game on noussut nopeasti Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi.

Netflix-sarja Squid Gamen suosio on tällä hetkellä niin kova, että Pohjois-Korean propagandakoneistokin on päättänyt hyötyä siitä, The Washington Post kirjoittaa.

Sarja ei ole pelkkää verellä mässäilyä. Sen on katsottu myös kuvastavan Etelä-Koreassa vallitsevaa taloudellista epätasa-arvoa.

OECD:n mukaan 17 prosenttia eteläkorealaisista elää köyhyydessä. Myös kuilu köyhien ja ei-köyhien välillä on Etelä-Koreassa suuri.

Pohjois-Koreassa asia on pantu merkille ja valtionjohdon nettisivuilla sarjaa paheksutaan sen ”eläimellisestä luonteesta”.

– Etelä-Korea on kapitalistinen yhteiskunta, jossa äärimmäinen kilpailu tuhoaa ihmiskunnan, maan pohjoisrajan takaa todetaan.

Tiistaina julkaistussa kannanotossa todetaan myös, että Squid Gamessa on kyse ”epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jossa vahvat sortavat heikkoja”.

Kulttuurikiistat Koreoiden välillä eivät ole harvinaisia.

Kesäkuussa Kim Jong Un nimitti K-poppia ”ilkeäksi syöväksi”.

Diktaattorin mukaan K-popparien hiustyyli, puheet ja käytös ”saastuttavat” pohjoiskorealaisten mielet.