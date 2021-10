Alma Hätönen julkaisi tyhjentävän kuvaparin Big Brotherin kulisseista – seuraajat innostuivat: ”Luonnollisuus kunniaan”

Hätönen on yksi Big Brotherin juontajista.

Alma Hätönen kertoo Instagramissa menneensä Big Brotherin kuvauksiin hiukset pystyssä ja ihonhoitonaamio kasvoillaan.

– Yritin kyllä sanoa Neealle, että olin jo töihin saapuessa aivan valmis Big Brother -lähetykseen, mutta hänen oli pakko päästä sörkkimään, Hätönen vitsailee jakamansa kuvan yhteydessä.

Hätösen seuraajia julkaisu huvitti, mutta juontaja sai myös kiitosta kuvaparin valinnasta.

– Mahtava itseironian taito sulla, ja parasta kun voi välillä nauraa itselleen, eräs totesi.

– Todellakin! Se oli loppuun asti harkittu ja viimeistelty, Hätönen vastasi kommenttikentässä.

Toinen seuraaja toivoi, että Hätönen olisi mennyt tv-kameroiden eteen kasvonaamion kanssa.

– No mutta, tuo ekahan ois ollut the look, josta Suomen kansa ois voinut keskustella perjantaiaamun ratoksi työpaikkojen aamukahvien äärellä hyvin samaistuttavana ja helposti tavoitettavissa olevana tyylinä.

Kolmas ilahtui siitä, että Instagramista löytyi kuva, joita ei ole muokattu loputtomiin.

– Respect. Hyvä että tällaisiakin kuvia uskalletaan laittaa Instagramiin, kun tuntuu, että kaikissa kuvissa pitää olla vimosen päälle tällingeissä ihan yleisestikin. Luonnollisuus kunniaan.