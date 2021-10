Heikki Paasonen julkaisi paljon puhuvan kuvan uutuusohjelman kuvauksista – tuore isä joutui tekemään poikkeuksellisen ratkaisun

Juontotyön ja lastenhoidon yhdistäminen voi olla hankalaa.

Juontaja Heikki Paasonen kertoo Instagramissa, että tulee aina muistamaan uuden Mysteerilaulajat-ohjelman ensimmäisen jakson siitä, ettei muista siitä mitään.

– Kun meidän tyttö päätti syntyä kesäkuussa 2,5 viikkoa etuajassa, ehdimme sairaalasta päästyämme viettää kotona kokonaista yhden yön ennen kuin lähdin kuvaamaan Mysteerilaulajia Turkuun, Paasonen kertoo.

– Eihän siinä auttanut sitten muu kuin roudata koko sirkus isovanhempineen ja täteineen mukaan ja käydä jokaisella tauolla varmistamassa että onhan kaikki hyvin.

Lopulta homma meni mallikkaasti maaliin.

– Kaikki sujui Turussa unen määrää lukuun ottamatta täydellisesti ja ohjelmasta tuli superhauska ja koukuttava. Tai niin oon kuullu, mähän pystyn kattomaan nää ihan uusina jaksoina itsekin, Paasonen vitsailee.

– Kuvassa ollaan jo lähdössä kotiin uupuneina ja onnellisina.

Paasosen juontamassa Mysteerilaulajat-ohjelmassa on monta liikkuvaa osaa: on kilpailija, joka yrittää arvata lavalla seisovista seitsemästä hahmosta hyvät laulajat tai huijarit, jotka vain esittävät osaavansa laulaa. Hahmot on puettu eri vaatteisiin: on napatanssijaa, lentokapteenia, sairaanhoitajaa...

Sekään ei ole varmaa, edustavatko he oikeasti näiden ammatti- ja harrastajakuntien osaajia. Huijarit saavat näet valehdella niin paljon kuin huvittaa, mutta laulajien on pysyttävä totuudessa.

Jokaisesta oikein arvatusta huijarista kilpailija saa pottiinsa 1000 euroa. Parhaimmillaan hän voi tienata 10 000 euroa – tai menettää kaiken. Apuna kilpailijalla on julkkispaneeli, jonka vakiokasvoja ovat Miitta Sorvali ja Robin Packalen.

Illan päätteeksi jää duetto artistivieraan ja jäljelle jääneen mysteerilaulajan välillä. Jos kilpailija uskoo viimeisen laulajan olevan hyvä, hän voi ottaa riskin ja lähteä jahtaamaan 10 000 euron voittopottia.

Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice perustuu eteläkorealaiseen formaattiin. Sitä on tehty jo 33 maassa. Näihin lukeutuvat mm. USA, Britannia, Saksa ja Ranska.

Sarjassa on hieman yhtäläisyyksiä toiseen eteläkorealaismenestyjään eli Masked Singeriin, jota MTV3 esittää. Masked Singer Suomea muistuttaa myös yleisön huutama lause. ”Poista maski!” -huudon sijaan Mysteerilaulajissa kuullaan ”Paljasta ääni!”.

Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice Suomi lauantaina 16.10. alkaen Nelosella klo 21.00. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.