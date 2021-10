Pernilla Böckermanin käytös bikini fitness -kilpailuissa hämmästytti katsojia – näin sometähti selittää vahvaa reaktiotaan

Pernilla Böckerman nappasi lauantaina kaksi hopeamitalia bikini fitness -kilpailuissa Lahdessa. Tulos oli pettymys, sillä Böckerman lähtee aina kilpailemaan voitto mielessään.

Pernilla Böckerman, 21, lukeutuu Suomen seuratuimpiin sosiaalisen median vaikuttajiin ja fitness-urheilijoihin. Böckermanilla on takanaan yhteensä kolmet bikini fitness -kilpailut ja lauantaina hän nousi jälleen lavalle Lahdessa järjestettävässä Nordic Fitness Expo -tapahtumassa.

Böckerman sijoittui lauantaina järjestetyissä bikini fitnessin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa toiseksi sekä yleisessä sarjassa sekä juniori-ikäisten kategoriassa. Kun Böckerman kuuli sijoituksensa, hänen reaktionsa vaikutti aidosti hämmentyneeltä.

Pernilla Böckerman on yksi Suomen seuratuimpia bikini fitness -tähtiä.

Myös sosiaalisessa mediassa Böckermanin reaktiota kummasteltiin. Monet tulkitsivat nuoren urheilijan olleen pettynyt sijoitukseensa, osa taas piti Böckermanin reaktiota luonnollisena ja ajattelivat, että Böckerman todella uskoi voittavansa. Pian kilpailun jälkeen kävi ilmi, että kyseessä oli yhdistelmä molempia.

– Tuntuu typerältä sanoa, että on pettynyt toiseen sijaan. Päällimmäinen fiilis on todella outo. Osa tulee onnittelemaan, osa sanoo, että minun olisi pitänyt voittaa. Tottakai voittoa lähdimme hakemaan ja tämä on todella ristiriitainen tilanne. Tuntuu, että olen aina niin lähellä, Böckerman selittää pettymystään IS:lle.

– Toinen ja neljäs sija ovat ehkä pahimmat. Onneksi en ole koskaan ollut neljäs. Mutta mä uskon itseeni. Kunto on kova, look on kohdallaan ja mulla on tosi itsevarma ja hyvä olo jatkaa seuraavaan kisaan, hän painottaa.

Pernilla Böckermanille mikä tahansa muu kuin voitto on aina pettymys.

Kuten monilla muilla, myös Böckermanilla on takanaan pitkä kilpailuihin valmistava dieettijakso. Valmistautuminen piteni entisestään, kun koronapandemian vuoksi tapahtumaa päädyttiin siirtämään kuusi viikkoa alkuperäisestä päivämäärästä eteenpäin.

– Siinä meinasi tulla pientä henkistä takapakkia. Elämässä tapahtui silloin muutenkin niin paljon. Erosin pitkästä parisuhteesta ja siinä oli paljon kaikkea. Mitään hätää ei kuitenkaan ollut. Tiesin, että tulen olemaan kunnossa. Mutta se vaati uutta henkistä latautumista, Böckerman avaa kisavalmistautumistaan.

Kuten sanottua, Pernilla Böckerman lukeutuu Suomen seuratuimpiin bikini fitness -urheilijoihin. Hänellä on kuvapalvelu Instagramissa huimat 200 000 seuraajaa. Böckerman ei kuitenkaan ota suuresta seuraajamäärästä sen suurempaa stressiä. Hänen mukaansa isoimmat paineet urheilijalle luo usein urheilija itse, oli laji mikä tahansa.

– Varmasti jokaista liikettäni seurataan suurennuslasin läpi. Mutta osaan ottaa kaiken aika rennosti. Teen omaa juttuani, mutta sosiaalisessa mediassa sitä vaan sattuvat seuraamaan tuhannet ihmiset. Kyllä minä itse luon itselleni ne suurimmat paineet, Böckerman pohtii.

Böckerman ei allekirjoita väitteitä, joiden mukaan bikini fitness ei olisi kilpaurheilua.

Fitness-lajeista puhuttaessa pinnalle nousevat usein myös termit syömishäiriö ja kauneuskilpailut. Monet kokevat, että esimerkiksi bikini fitness on terveydelle vaarallinen laji, joka muistuttaa enemmän missikisoja kuin kilpaurheilua. Böckerman tunnustaa olevansa lopen kyllästynyt tällaisiin puheisiin.

– Mä ymmärrän, mistä se tulee, sillä esiin nousevat aina vain ne kaikista negatiivisimmat asiat. Mutta mielestäni näissä kommenteissa ei silti ole päätä eikä häntää. Pitää muistaa, että kaikkiin lajeihin mahtuu epäonnistumisia. Me urheilijat olemme kaikki ihmisiä ja kehomme reagoivat esimerkiksi dieetteihin eri tavoin.

– Mutta harmittaa hirveästi, että näin yhä ajatellaan. Uskon ja toivon kuitenkin, että ihmiset jotka seuraavat minua, niin sieltä välittyy kilpaurheilija, eikä mikään muu, hän kiteytti.