Kirjallisuuden supertähdeksi tituleerattu Joël Dicker ei tiedä, miten hänen seuraava kirjansa alkaa, mutta uskoo tietävänsä, mitä hän elämänsä lopussa arvostaa.

Suru sysää Joël-nimisen kirjailijan lomalle Sveitsin Alppien rauhaan.

Hänen kustannustoimittajansa Bernard de Fallois on kuollut. Suhde naapuriin muuttaneeseen lastenlääkäriin Sloaneen on ohi.

Vuoristohotelli Palace de Verbieristä Joël löytää upean sviitin, huoneen numero 623.

Tarkkasilmäisenä hän huomaa, ettei huonetta 622 ole enää olemassa.

Käy ilmi, että huoneessa on tapahtunut murha samana viikonloppuna, jolloin juhlittiin Ebezner-pankin uuden johtajan nimitystä.

Joël alkaa tutkia, mitä on tapahtunut. Mukaan tempautuu myös Scarlett, joka asuu huoneessa 621 B. Yhdessä he tonkivat sveitsiläispankin historiaa ja murhapäivän tapahtumia.

Joël Dickerin uusi 648-sivuinen dekkari Huoneen 622 arvoitus (Tammi) on mielikuvituksellinen kirja.

Ollaan taas pienessä paikassa niin kuin Dickerin esikoisromaanissa Totuus Harry Quebertin tapauksessa (Tammi).

2015 ilmestynyt USA:n itärannikolle sijoittunut romaani oli valtava menestys.

Yli kolme miljoonaa kappaletta myyneen dekkarin käännösoikeudet myytiin 32 kielelle.

Nyt ilmestynyt neljäs kirja ilmestyi Sveitsissä jo viime vuonna. Sen on suomentanut kirjailija Kira Poutanen.

– Uusi kirja kertoo myös rahasta, vallasta ja rakkaudesta,

Oikeassa elämässä 36-vuotias kirjailija on juristi, vaikkei hän niitä hommia enää tee.

Intohimo, kirjoittaminen, on vienyt voiton, Joël Dicker kertoo puhelimessa kotonaan Sveitsin Genevestä.

Joka aamu hän suuntaa työhuoneelleen ja antaa tekstin tulla.

Ikkunan takana siintävät Alpit, aivan kuin Dickerin uudessa kirjassa Huoneen 622 arvoitus.

– Alpit ovat tässä kirjassa keskeisessä osassa, hän kertoo.

– Alpit ovat Sveitsin pieni jalokivi.

Niitä voi katsoa monesta eri näkökulmasta sen mukaan, lähdetkö Alpeille kävelylle vai katsotko alppimaisemaa kaupungissa.

” Menneisyys on voimakkaasti kirjassa läsnä. Menneisyys on Dickeristä merkittävä asia.

– Kirja kertoo myös rahasta, vallasta ja rakkaudesta.

Tarinan kolme päähenkilöä yrittää löytää tarkoituksen elämälleen. Mikä on elämän tarkoitus, on kirjan suuri kysymys.

Puitteet hotellissa ovat hulppeat. Luksukselle on syynsä. Kirja on tarina sveitsiläisestä pankista. Hieno miljöö kuuluu asiaan.

– Mitä yhteisössä oleminen vaatii meiltä, on yksi kirjan kysymyksistä. Ihmiset haluavat kertoa sosiaalisessa mediassa itsestään parhaat puolet.

Menneisyys on voimakkaasti kirjassa läsnä. Menneisyys on Dickeristä merkittävä asia.

– Sinulla voi olla kollega, jonka kanssa vietät tuntikausia, mutta et tiedä, kuka hän todella on. Menneisyys kiinnostaa, koska se on muovannut meistä sellaista, millaisia olemme tänään.

Kirjassa kuvataan melko paljon kirjailijan ja kustannustoimittajan yhteistyötä ja kirjailijan motiiveita.

” Nyt ihmiset näkevät minut kirjailijana. Se on suurin muutos.

Siviilielämässä Joël Dicker on kahden pienen lapsen isä ja aviomies. Elämä on muutamassa vuodessa muuttunut. Nyt hän on päätoiminen kirjailija ja voi kirjoittaa joka päivä vaikka tuntikausia.

– Nyt ihmiset näkevät minut kirjailijana. Se on suurin muutos.

Joël Dicker tunnetaan siitä, ettei hän juuri suunnittele kirjojaan etukäteen. Lukijalle se näkyy ajoittain puuromaisena kerrontana.

Aloittaessaan kirjoittaa Dicker ei tiedä, mistä kaikesta kirja kertoo. Se on jännittävää. Mitä tahansa voi tapahtua.

– Tarvitaan vain vahva idea. Se on kaikkein tärkeintä.

” Kirjallisuuden vahva elementti on, että kirjailijalla ei ole valtaa. Lukijalla on valta, pitääkö hän kirjasta.

Dicker kertoo rakastavansa amerikkalaista ja ranskalaista kirjallisuutta. Suomalaisista kirjailijoista hän on lukenut Arto Paasilinnaa.

– Hän on todella hyvä kirjailija. Hänen kirjoissaan on todella vahva tunnelma.

Huoneen 622 arvoitus on kunnianosoitus kahdelle brittikirjailijalle, Agatha Christielle ja Arthur Conan Doylelle.

Dicker haluaa kirjoittaa aiheista, joista hän itse pitää. Mitään ei pidä tehdä muiden miellyttämiseksi, hän sanoo.

Kirjojen henkilöiden pitää olla hänen mukaansa jollain tapaa miellyttäviä, koska lukija viettää kirjan parissa paljon aikaa.

– Kirjallisuuden vahva elementti on, että kirjailijalla ei ole valtaa. Lukijalla on valta, pitääkö hän kirjasta.

Nyt Joël Dicker on kirjallisuuden supertähti, mutta uran alku oli tahmea. Ensimmäisiä käsikirjoituksiaan Dicker ei saanut julkaistua. Lopulta pieni kustantamo kiinnostui.

” Ehkä hylkäämispäätökset antoivat minulle vahvuutta ymmärtää, mistä haluan kirjoittaa.

– Ehkä hylkäämispäätökset antoivat minulle vahvuutta ymmärtää, mistä haluan kirjoittaa, hän sanoo.

Kirjailija ei tunne tyhjän paperin kammoa. Siitä pääsee eroon kirjoittamalla.

– Pitää kirjoittaa yksi kirja kerrallaan eikä ajatella jatkoa.

Seuraavan kirjansa aihetta hän ei vielä tiedä.

Mutta elämän tarkoitus on sen sijaan jo selvinnyt.

– Elämän tarkoitus on rakkaus. Todella uskon, että elämän lopussa et muistele työtäsi vaan ihmisiä, joita olet rakastanut.

Kirjamessut pidetään Messukeskuksessa Helsingissä 28.-31.2021.