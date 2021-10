Uudessa musiikkiviihdeohjelmassa päästään arvuuttelemaan, ketkä mysteerilaulajista osaavat oikeasti laulaa, ja ketkä huijaavat sen minkä ehtivät. Luvassa on karaokenurkan karmaisevimpia esityksiä, mutta myös taitavia ja kauniita vetoja.

I Can See Your Voice Suomi eli Mysteerilaulajat-ohjelmassa jahdataan huijareita oikeasti hyvien laulajien joukosta erilaisten vihjeiden avulla, mutta kuulematta mysteerilaulajien ääntä.

Studiokilpailijan ja kotikatsomon tehtävä on haastava, sillä vihjeet ovat visaisia ja huijareiden sekä laulajien kokonaismäärä vaihtelee jokaisessa jaksossa.

Kilpailu etenee vihjekierroksesta toiseen. Jokaisen kierroksen lopussa kilpailija päästää yhden mysteerilaulajan ääneen. Jos kilpailija arvaa laulutaidon oikein, pottiin kilahtaa 1000 euroa. Illan kruunaa duetto artistivieraan ja jäljelle jääneen mysteerilaulajan välillä.

Jos kilpailija uskoo viimeisen laulajan olevan hyvä, hän voi ottaa riskin ja kokeilla jahdata 10 000 euron voittopottia. Jos viimeinen mysteerilaulaja todella osaa laulaa, kilpailija voittaa rahat, mutta jos laulaja paljastuukin huijariksi, hän menettää illan aikana keräämänsä potin.

Studiossa ja kotona ei tarvitse arvuutella yksin, sillä apuna on asiantuntijapaneeli ja artistivieras. Vakiopanelisteina ohjelmassa nähdään laulaja Robin Packalen ja näyttelijä Miitta Sorvali. Heidän lisäksi apujoukoissa vierailevat Arja Koriseva, Stig, Sami Hedberg, Alma Hätönen, Tuure Boelius, Janni Hussi, Laura Voutilainen, Saara Aalto, Mikael Gabriel, Irina, Ilta, Kimmo Vehviläinen, Erika Vikman, Juuso Mäkilähde, Jukka Poika, Ressu Redford ja Essi Hellén. Ohjelman juontaa Heikki Paasonen.

I Can See Your Voice on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin leviävistä formaateista, jota on tehty jo 33 maassa. Etelä-Koreasta maailmanvalloituksensa aloittanut konsepti on tehnyt läpimurtonsa viimeksi mm. USA:ssa, Britanniassa, Saksassa, Hollannissa sekä Ranskassa.

Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice Suomi lauantaisin alkaen 16.10. kello 21 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.