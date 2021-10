BB-talossa on asuttu jo kuusi viikkoa ja kilpailijoiden hermot alkavat kiristyä – jopa ystävykset joutuvat keskenään sanaharkkaan

Big Brother -taloon syyskuun alussa astelleet asukkaat ovat asuneet toistensa kanssa nyt kuusi viikkoa, ja se alkaa vähitellen näkyä myös asukkaiden yhteishengessä.

Kuudes viikko on kulunut erilaisten aistitehtävien parissa. Viikon ajaksi asukkaat on jaettu kahteen joukkueeseen: Punaisessa joukkueessa ovat Samir, Maiju, Ville, Pekka, Sami ja Anssi kapteeninaan Jasmiina. Sinisessä joukkueessa puolestaan ovat Noora, Lasse, Juhani, Melody ja Aki, ja heitä luotsaa Taavi.

Torstai-iltana asukkaille paljastettiin kuudennella viikolla käynnissä olleen aistiviikon kilpailujen tulos. Voittajaksi erilaisista koitoksista selviytyi kahden pisteen erolla sininen joukkue, ja he ovat tällä viikolla turvassa häätöäänestykseltä.

Häätöäänestykseen liittyvät reaktiot ovat alkaneet ärsyttämään Juhania. Hän avautui torstaina ulkona Villelle, Melodylle ja Akille. Tuolloin asukkaat eivät vielä tienneet, kumpi joukkue olisi häätöuhan alla.

Nelikosta Ville on ainoa punaisen joukkueen jäsen.

– Ihan turhaan mä rupeen tässä lässyttään, että punaset on, punaset joutuu, Ville sanoo tarkoittaen asukkaille ominaista spekulaatiota äänestykseen joutuvista.

– Sä et tiedäkään, kuinka paljon se v*tuttaa tuo jatkuva lässyttäminen, tokaisee Juhani.

– Sen on niin monta kertaa tuon säälimisen kuullut: kyllä mää häviän, kyllä mää häviän, mies jatkaa versioiden samalla oman versionsa pudotusuhan alla olleiden asukkaiden käytöksestä.

– Mä v*ttu kuuntelin koko viime viikonlopun sitä ‘kylä mää lähden täältä, mää lähden täältä’ – osotetaan mieltä sitten tuos noin. Ei s**tana sitä vaan jaksa, Juhani tiuskaisee lopuksi.

Ville toteaa ymmärtävänsä erittäin hyvin, mitä Juhani tarkoittaa.

Tuntia myöhemmin Juhani palaa sisälle ja löytää Big Brother -talon spa-osastolta Samirin. Miehet juttelevat kauppatehtävästä.

Punainen joukkue voitti itselleen torstaina 100 sekuntia kauppa-aikaa, kun taas sinisten on pärjättävä talosta löytyvillä peruselintarvikkeilla.

Sinisen joukkueen Juhani kertoo muistavansa, miten pahalta hänestä tuntui kauden alkupuolella, kun ulkotehtävän päätyttyä asukkaat eivät saaneet jakaa kaupasta ostamiaan elintarvikkeita tehtävän keskeyttäneiden Laura L:n ja Sannin kanssa.

– Ei mua kauheasti kiinnostanut revitellä sillä saavutuksella, Juhani sanoo.

Punaisen joukkueen Samir on samoilla linjoilla.

– Aika häntä koipien välissä mennään sämpylöidenkin kaa, et uskaltaaks niitä syödä, BB-valinnan herkuista nauttiva Samir myöntää.

Juhani sanoo huomanneensa, että kaikki eivät kuitenkaan ajattele asiaa samalla lailla – eli niin, että saavutetuista eduista ei leuhkita asukkaille, joilla ei niitä ole.

– Siinä, et on täys kakunpala tuos noin, ja siinä ennemmin tuupataan toinen kumohon, Juhani vertaa.

– Joo, sen oon huomannut, et aika paljon itsekästä ihmistä, varsinkin ruuan suhteen, Samir komppaa.

– Oman etunsa pistää kyl etusijalle asioissa, hän vielä jatkaa Juhanin nyökytellessä.

Miehet jatkavat muiden asukkaiden käytöksen puimista ja miettivät edellisen illan tasapainokisaan osallistuneita.

Punaisesta joukkueesta kisaan osallistuivat Pekka, Anssi ja Samir, mutta kisan loputtua kävi ilmi, että Samikin olisi halunnut olla kisassa mukana.

– Olis pitänyt itsekin huomata se, et olisin vaikka oman paikkani antanut sitten, Samir pohtii katuvana.

Juhani tarttuu tähän.

– Mutta minkä takia juuri sinun pitää? Kun siellä on kaks muutakin, joille ei tulisi satavarmasti mieleen arpoo sitä, oonkohan mää nyt paras tyyppi tähän, Juhani sanoo viitaten Samirin kanssa kilpailuun osallistuneisiin Pekkaan ja Anssiin.

Juhani jatkaa puheenvuoroaan kiitellen sinisen joukkueen johtajaa Taavia, joka Juhanin mielestä kuuntelee joukkueensa mielipidettä siitä, kenen kisoihin tulisi osallistua.

– Ei siellä auta sellanen huutokilpailu, Juhani sanoo.

Myös muut asukkaat ovat huomanneet, että ilmapiiri on talossa tällä viikolla muuttunut negatiiviseen suuntaan.

Jasmiinan mielestä asukkaiden jakaminen kahteen, toisiaan vastaan kisaavaan joukkueeseen on yksi syy, miksi talossa on tällä viikolla ollut aiempaa kireämpi tunnelma.

– Kyl se vaikuttaa tohon yleisilmapiiriin. Odotin, et vaikuttais pahemmin, mut ite oon kokenut, et se on epämukavaa, et mennään johonkin toisiin huoneisiin keskustelemaan, Jasmiina miettii ulkona Akille ja Taaville.

Miehet ovat samaa mieltä.

– Mutta tämmöstä se on, lohduttaa Aki.

– Tässä ei tiiä vielä mitä juonenkäänteitä tapahtuu, hän pohtii.

Myös talossa toistensa kanssa paljon aikaa viettäneet ja ystävystyneet asukkaat menettävät hermoja toisiinsa. Tästä nähdään torstai-iltana todiste, kun ystävykset Lasse ja Taavi joutuvat sanaharkkaan. Miesten riita saa alkunsa ranskalaisten teosta, mutta lopulta Lassen Taaville heittämä sutkautus saa Taavin hermostumaan. Asiaa puidaan Big Brother -talon olohuoneessa muiden asukkaiden seuratessa riitaa vierestä.

Lopulta Lasse ja Taavi sopivat riidan halaamalla.