Anni Hautala teki kirpputorilta löydön, joka poiki Ilkka-puolisolta tyhjentävän reaktion – pian hänelle selvisi hämmästyttävä seikka

Radiojuontaja Anni Hautalan kirpputorilöytö ihastuttaa Instagramissa.

Kirpputoreilta voi toisinaan tehdä mitä parhaimpia löytöjä. Tämän huomasi hiljattain myös radiojuontajana ja televisiopersoonana tunnettu Anni Hautala. Hautala iloitsi viimeisimmästä kirpputorilöydöstään Instagramissa vasta aivan hiljattain.

Hautala kertoi muutama päivä sitten omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään ostaneensa kirpputorilta kahdeksan lasia yhteensä 24 eurolla. Hautala oli ostanut lasit, sillä ne olivat hänen mielestään ”coolit”. Hän esitteli löytöään iloisessa Instagram-päivityksessä.

– Crazykirpparileidi täällä iltaa! Löysin kesällä mielestäni hienot lasit kirpparilta. Ensin sellaiselta coolilta kirppikseltä 15€/kpl, en ostanut. Samat lasit löytyivät vähemmän coolilta kirpparilta 3€/kpl ja ostin kaikki 8, koska tällä perusteellahan niistä oli tuleva TODELLA COOLIT astiat, Hautala hehkutti Instagramissa.

Hautalan puolisoon eli Ilkka ”Hovimuusikko” Ihamäkeen astiat eivät kuitenkaan tehneet vaikutusta.

– Kotona vastaus oli vaan, et noi on rumimmat lasit maailmassa, Hautala kirjoitti päivityksessään.

Radiotähden löytämät erikoiset lasit eivät ehkä olleet Ihamäen mieleen, mutta muiden mieleen sitäkin enemmän. Hautala nimittäin hehkutti seuraajiensa bongailleen kyseisiä laseja myös televisiosta.

– NO, nytpä yhtäkkiä näitä laseja onkin alkanut näkymään mm. SOLSIDANISSA (ruotsalaiset=coolit), lehdessä, Netflixin Sex Educationissa. Ja kuulema myynnissä Helsinkiläisessä hienossa sisustusliikkeessä, Hautala iloitsi.

– Näiden perusteella olen siis aallonharjalla ja ostos oli MENESTYS. Voi jestas mä oon ihan sekabolla. Mut pystytkö yhtään samaistumaan? Anyone out there? Hautala tiedusteli.

Hautalan julkaisema päivitys on kerännyt tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Hautalan puolisokin vaikutti kääntäneen kelkkansa.

– Onhan noi tavallaan tosi hienot! Ajattelin soittaa Huutokauppakeisarin arviointikäynnille…, Ihamäki veisteli.

– Mä oon aina sanonut, et sulla on silmää näille, kehui puolestaan Vappu Pimiä.

