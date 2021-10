Janni Hussi avautuu podcastissa fitnessuransa julmasta puolesta – ”Syvässä päässä on käyty”

Janni Hussi ymmärsi vasta fitnessuransa jälkeen, että timmin kuoren alla on oikeasti aika hyvä tyyppi.

Nykyinen radiojuontaja ja entinen fitnessurheilija Janni Hussi, 30, pohtii fitness-maailman kääntöpuolia ja omaa kehonkuvaansa Aki Linnanahteen podcastin uudessa jaksossa, joka julkaistiin tänään lauantaina.

– Silloin kun olin vielä fitness-kissa, mun oli tosi vaikea höllätä ruokailun ja liikkumisen suhteen, Hussi kertoo Linnanahteelle.

Aki Linnanahde kertoo tehneensä sellaisen huomion, että entiset fitness-urheilijat keksivät harvoin mitään hyvää sanottavaa lajistaan.

– Mulla ei ole mitään fitness-urheilua vastaan, mutta kun mä mietin nyt kolmekymppisiä, entisiä fitness-harrastajia, joita julkisuudessakin on, kukaan heistä ei puhu lajista kovin hyvään sävyyn. Kaikilla on pikkasen sellainen suhtautuminen, että eihän tässä ole mitään järkeä. Miten sä sen ajattelet, Aki Linnanahde kysyy.

– No just noin, Hussi vastaa.

Vaikka Hussin vastaus tuntuu tulevan kuin apteekin hyllyltä, hän ottaa sanojaan hieman takaisin ja kertoo oppineensa lajin kautta muun muassa kurinalaisuutta ja säntillisyyttä.

– En missään nimessä voi sanoa, ettei siinä olisi ollut mitään hyvää, kuten määrätietoisuus ja se, että tekee kovasti töitä tavoitteensa eteen.

Hussi kertoo myös kohdanneensa suuria haasteita urheilu-uransa aikana.

– Jos lähtökohta on se, että on jo valmiiksi vähän syömishäiriötä, ja alkaa silti harrastaa tällaista lajia. Syvässä päässä on käyty ja siitä palautuminen on ollut pitkä ja kivinen tie.

Janni Hussi fitnessaikoinaan vuonna 2013.

Nykyään Hussi kertoo olevansa huomattavasti armollisempi omaa kehoaan kohtaan. Hän ei ota enää paineita, jos ei ehdi aina liikkumaan tavoitteidensa mukaan tai syömään säännöllisesti joka päivä.

– Olen löytänyt viimeisen parin vuoden aikana aika kivan balanssin siinä, ettei niinkään se hirveä treenimäärä, vaan se, mitä mä teen, kun mä teen.

Armollisuuden kautta hän on oppinut hyväksymään itsensä eri näköisenä kuin ennen.

– Se ei ehkä vaatteet päällä näy, mutta kyllä mä itse näen, kun ei vatsapalikat näy ja reisissä on muhkuroita ja kaikkea sitä, mitä normaaleilla ihmisillä on.

– Tiedän, että olen hyvässä kunnossa ja jaksan juosta 10 kilometriä ja nostaa painoja, mutta mun elämässä on paljon poukkoilua, jonka takia välillä voi mennä monta viikkoa, jolloin joudun syömään epäsäännöllisemmin. Toki se näkyy kropassa, kun ei enää mittaa jokaista suupala, eikä se haittaa.

Siitä huolimatta hän uskoo, että fitness-ura jätti hänen kehonkuvaansa jälkiä, joista ei välttämättä koskaan pääse eroon.

– Fitnessissä oma kroppa on arvostelun kohteena. Vaikka sitä kuinka ajatteli, että kroppaan kohdistettu kritiikki ei ole henkilökohtaista, niin en mä sitä oikeasti osannut erotella, Hussi myöntää.

– Lopettamisen jälkeen ymmärsin, että kaiken sen kehollisuuden ja kuoren alla olen myös aika hyvä tyyppi. Toisinaan ihan hauskakin ja super lojaali ystävä ja kumppani, Hussi sanoo.