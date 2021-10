Squid Game teki korealaisnäyttelijästä yhdessä yössä kansainvälisen supertähden – tahkoaa jättituloja poikkeuksellisilla bisneksillään

Squid Game on Netflixin katsotuin sarja.

Lee Jung-jae on pitkän linjan näyttelijä.

Näyttelijä Lee Jung-jae, 48, kertoo The Korea Heraldille yllättyneensä täysin Squid Game -sarjan suosiosta. Brutaaliksi ja väkivaltaiseksi luonnehdittu sarja on noussut Netflixin suosituimmaksi sarjaksi, ja se on rikkonut jopa suoratoistopalvelun katsojaennätyksiä.

Katsojien lumoaminen ei ole uutta pitkän linjan näyttelijälle, mutta itsensä näkeminen ensi kertaa Seong Gi-hunin roolissa oli miehelle pienoinen shokki. Lee Jung-jae näyttelee sarjassa uhkapeleihin addiktoitunutta miestä, joka yrittää hankkia rahaa saadakseen takaisin tyttärensä huoltajuuden ja päätyy näin ollen keskelle brutaalia peliä.

– Menin aivan kananlihalle, kun katsoin sarjaa ensimmäistä kertaa, näyttelijä kuvailee.

– Nauroin myös paljon. Gi-hunin näytteleminen oli virkistävä kokemus. Sain käyttää paljon sellaisia liikkeitä ja ilmeitä, joita en normaalisti tee.

Vaikka Squid Gamen juonenkäänteet ovat rajuja, Lee on sisällyttänyt hahmoonsa myös paljon huumoria.

– Huomaan, että useat fanit pitävät siitä, kun henkilössä on huumoria. Gi-hun eroaa aiemmista hahmoistani todella paljon. Olen kiitollinen siitä, että saan esitellä kaikkia puoliani ja toivon, että Squid Game rohkaisee kansainvälistä yleisöä katsomaan lisää korealaisia elokuvia ja sarjoja.

Lee ei epäröinyt lähteä mukaan Squid Gameen, vaikka sarjan tarina vaikuttikin aluksi hyvin erikoiselta.

– En erottele käsikirjoituksia ja päätä, että tänä vuonna teen vain vakavaa draamaa. Kun saan käsikirjoituksen eteeni, mietin aina, että missä olen hyvä ja kuinka pystyn viihdyttämään katsojia. Gi-hunin rooli tarjosi mahdollisuuden näyttää uusia puolia itsestäni.

Vaikka Squid Game on kerännyt huimasti kansainvälistä huomiota, Lee ei usko, että hänellä olisi tulevaisuutta Hollywoodissa.

– En ole varma, pystyisinkö tekemään töitä siellä. Englantini ei ole kovin hyvä. Eli en voi luvata mitään tässä vaiheessa. Mutta haluan kyllä tavoittaa kansainvälisiä faneja seuraavallakin työlläni.

Ennen näyttelijän uraa mallina työskennellyt Lee aloitti työt televisiossa jo vuonna 1990-luvulla. Vaikka vasta Squid Game teki miehestä kansainvälisen tähden, kotimaassaan hän on ollut jo vuosia kaikkien tuntema näyttelijätähti. Vuonna 1998 julkaistu An Affair oli näyttelijän läpimurtoelokuva.

Lee voitti parhaan näyttelijän palkinnon Blue Dragon Film Awards -gaalassa roolistaan elokuvassa City of the Rising Sun (1999).

Lee kasvoi varakkaassa etelä-korealaisessa perheessä Seoulissa. Nuorena hän työskenteli paikallisessa kahvilassa ja samaan aikaan Lee paiski töitä myös mallina. Hänen ensimmäinen roolinsa oli vuonna 1993 ensi-iltansa saaneessa Dinosaur Teacher -draamasarjassa.

Myös Lee itse on tänä päivänä varsin varakas, mistä ei ole kiittäminen ainoastaan näyttelijäntöitä. In Style -lehden mukaan Lee omistaa monia yrityksiä, jotka tuovat hänelle tuloja säännöllisesti. Näiden yritysten joukossa on muun muassa useampia italialaisia ravintoloita, kiinteistöalan bisneksiä sekä oma tuotantoyhtiö.