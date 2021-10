Ernest Lawson puhuu somessa yleensä vain kepeistä ja hauskoista asioista.

Tv-katsojien ja somekansan hauskuuttajana tunnettu näyttelijä Ernest Lawson, 33, puhuu kipeästä aiheesta tuoreessa Instagram-päivityksessään. Kirjoituksen kylkeen hän julkaisi kuvan vuodelta 2019.

Kuva on otettu samana päivänä, kun hänen vaimonsa sai keskenmenon.

– Se suru oli murskaava. Tuntui että tukehtuu. On se vieläkin siellä. Välillä muistuttaa itsestään. Mutta nyt siihen suruun on tullut uusia sävyjä. Merkityksiä. Ymmärrystä siitä, että ilman tuota menetystä meidän perhe ei olis just tällänen. Ja että ilman sitä menetystä me ei oltais saatu meidän toista, täydellistä tytärtä, Lawson kirjoittaa.

Lawsonilla on vaimonsa Nellin kanssa kaksi tytärtä, jotka ovat syntyneet vuosina 2017 ja 2020. Somekirjoituksessaan Lawson kertoo, että meni pitkän aikaa, ennen kuin pariskunta kertoi muille kokemastaan tuskasta.

– Mutta kun siitä vihdoin uskalsi puhua läheisille, me tajuttiin että muutkin oli kokenut samaa. Me ei oltukaan ainoat. Ja että se hiljaisuus ja häpeä ja itsensä syyttäminen vaan pahensi kipua.

Samasta syystä Lawson käsitteli aihetta Roope Salmisen podcastissa Kolme käännekohtaa, jossa hän oli vastikään vieraana. Kaksikko tuntee toisensa hyvin, sillä he ovat tehneet useita työprojekteja yhdessä improkeikkailusta tv-sarja Putoukseen.

– Sen takia mä kerroin Roopelle. Koska tajusin, että jos tää niin monen kohtaama menetys ei ois tabu, meilläkin ois ehkä ollu helpompaa. Suru ois edelleen siellä, mutta ehkä se ei ois ollu ihan niin jyräävä. Joten jos meidän tarinan kuuleminen toimii vertaistukena edes yhdelle, se oli kertomisen arvoista, Lawson kuittaa.

Näyttelijän rohkea ulostulo on kerännyt valtavasti tsemppiviestejä muun muassa Lawsonin nykyisiltä ja entisiltä kollegoilta.

– Rakastan sua Erkku, kirjoittaa Roope Salminen.

– Elämäntarinoissa on suunnatonta voimaa. Vaatii rohkeutta jakaa niitä, toteaa Christopher Strandberg.

Muut TTK-tähdet, kuten Krista Siegfrieds, Jenni Poikelus, Kiti Kokkonen ja Kari Kanala kommentoivat kirjoituksen perään sydämiä.

Entinen Putous-tähti Ernest Lawson nähdään parhaillaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, jossa hän tutustuu eri tanssityyleihin opettajansa Anniina Koivuniemen kanssa. He olivat viime viikolla illan paras pari.

Sen lisäksi Ernest Lawson tunnetaan suurena Ensitreffit alttarilla -ohjelman fanina, jonka vuoksi hän tuottaa viikoittain omalle Instagram-tililleen ohjelmaa parodioivaa sisältöä nimellä Erkkutreffit.