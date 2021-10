Kaikki ei ole välttämättä sitä, miltä näyttää.

Samu Haberin nimissä on yritetty huijata rahaa sosiaalisessa mediassa.

Instagramissa jakamansa kuvan perusteella Samu Haber on päässyt palkintopallille F1-kilpailun voittaneen Valtteri Bottaksen kanssa.

Paitsi, ettei päässyt.

– Tätä ei koskaan tapahtunut, vaikka näit kuvan Instagramissa, Haber kirjoittaa julkaisemansa kuvan yhteydessä.

– Olen saanut viime aikoina todella paljon viestejä ihmisiltä, jotka ovat lähettäneet rahaa minuna esiintyville rikollisille. Onpa muutama päässyt myös treffeille kanssani, muusikko kertoo.

Haber pyytää, etteivät ihmiset usko kaikkea, mitä näkevät sosiaalisessa mediassa.

– Minulla on vain tämä Instagram-tili ja Facebook. En ole TikTokissa, Tinderissä, Grinderissä, enkä missään muuallakaan. Enkä aio liittyä niihin, mutta lupaan kertoa, jos muutan mieleni.

– Verkkorikolliset ovat fiksuja, ja usein he iskevät kaikkein heikoimpiin. Se on epäreilua, mutta on sinusta itsestäsi kiinni, uskotko sitä hevonpaskaa. Älä usko.

– Onnea myös Valtteri Bottakselle upeasta Istanbulin-kisasta. Olin paikalla, mutta en koskaan löytänyt palkintopallille. Seisoin sateessa ja lauloin Maamme-laulua, kuten muutkin ylpeät suomalaiset.