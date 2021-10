Katja romahti totaalisesti, kun hänet häädettiin BB-talosta – avautuu nyt tilanteestaan

Katja koki yllättävän romahduksen pudottuaan BB-talosta viime viikon sunnuntaina. Nyt hän selittää, mitä suorassa lähetyksessä tapahtui.

Big Brother Suomi -ohjelmassa koettiin viime sunnuntaina dramaattisia hetkiä, kun talosta häädetty Katja lyyhistyi lattialle suorassa lähetyksessä. Vain hetkeä aiemmin Katja oli itkenyt putoamistaan BB-juontaja Elina Kottosen haastattelussa ja kertonut, kuinka kova paikka kisasta putoaminen hänelle on.

Lähetyksessä nähtiin, kuinka Katja lyyhistyi lattialle ja muut kilpailijat riensivät tukemaan häntä.

Ohjelman fanit huolestuivat toden teolla, kun Katja ei ilmestynyt putoamisensa jälkeen Insta-liveen, kuten pudonneilla on tapana. Katja jätti väliin myös Ilta-Sanomien haastattelun, jonka oli määrä tapahtua maanantaina.

Tuotantoyhtiö totesi pudotuksen jälkeen, että Katjan on annettava toipua rauhassa.

Vajaata viikkoa myöhemmin Katja astuu takaisin parrasvaloihin ja avaa tuntemuksiaan tuoreessa Facebook-julkaisussa. Katja julkaisi pitkän kirjoituksen Big Brother Suomi Official Fanpage -Facebook-ryhmässä yli 24 000 ryhmän jäsenelle. Julkaisu keräsi lyhyessä ajassa tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja.

– BB-reissu oli aivan mahtava! Pettymys tippumisesta oli valtava ja vei kuvaannollisesti ja kirjaimellisesti jalat hetkeksi alta. Nyt, kun olen turvallisesti kotiutunut Ouluun BB-matkani jälkeen, haluan avata teille joitakin asioita ja selventää joitakin väärinkäsityksiä, Katja aloittaa kirjoituksensa ja kertoo perään, miksi häntä ei näkynyt putoamisensa jälkeen haastatteluissa.

– Häätölähetyksen jälkeen sain – yllätys, yllätys – voimakkaan itkukohtauksen, minkä vuoksi en osallistunut some-haastatteluun. Tunteet olivat vielä seuraavana päivänäkin pinnassa, joten sovimme tuotannon kanssa, että en osallistu myöskään illan koostelähetykseen Sannin kanssa, Katja kirjoittaa.

– En ole siis joutunut häädön jälkeen ”pöpilään”, kuten somessa epäillään.

Katja kertoo saaneensa ison satsin ”kuraa niskaansa” itkeskelynsä vuoksi. Hänet nähtiin BB-talossa kyynel silmäkulmassaan useaan otteeseen ja hän puhkesi lohduttomaan itkuun myös putoamisensa jälkeen.

Näin hän perustelee itkemistään:

– Olen ihminen, joka tuntee asiat voimakkaasti ja myös näyttää tunteensa avoimesti. En yleensä pysty niitä peittelemään enkä yleensä edes haluaisi. Olen myös aina ollut itkuherkkä.

– Itkemiseni ei siis tarkoita sitä, että olen henkisesti aivan romuna: kyyneleet vain tulevat helposti, jos herkistyn vähänkään syystä mistä hyvänsä. Minut tuntevat ihmiset kyllä tietävät, että itkuni ei yleensä ole syy huolestua, mutta ymmärrettävästi vieraampia tämä saattaa hämmentää, hän sanoo.

Katjan mukaan häätöäänestykset olivat hänelle erityisen vaikeita paikkoja, mikä tuli hänelle itselleenkin yllätyksenä. Katja uskoo joutuneensa kotimatkalle osittain itkemisensä takia.

Kun Katjalle näytettiin parhaita paloja hänen BB-matkaltaan, hän kieltäytyi katsomasta ja painoi kätensä kasvoilleen.

Katja puhui BB:ssä usein siitä, miten paljon hän nautti ajastaan talossa ja miten vaikealta ajatus arkeen palaamisesta tuntuu. Lisäksi Katja puhui ajoittain siitä, että hänen elämästään puuttuu sisältöä.

Se sai fanit huolestumaan.

Katja avaa tuoreessa päivityksessä ajatuksiaan kyseisten kommenttien takana. Katjan mukaan ohjelmassa kuullut ajastukset heräsivät vasta talossa.

– Ennen taloon menoa olin varsin tyytyväinen elämääni. Mikään ei ollut vialla, enkä tuntenut oloani onnettomaksi. Arki sujui eteenpäin omalla painollaan. Kuitenkin talossa huomasin, miten paljon nautin siitä, että saan tuntea päivän aikana paljon erilaisia tunteita.

– Tietenkään oikea arki ei koskaan voi olla BB-arjen kaltaista, mutta nämä kaikki tunteet saivat minut pohtimaan, miten tasaista oikea arkeni onkaan ja miten paljon nautin vaihtelusta, tunteiden vuoristoradasta ja positiivisista haasteista.

Katjan oman arjen eräänlaista puutteellisuutta korosti se, kuinka muut asukkaat odottivat talon ulkopuolelta omaa puolisoaan, lapsiaan tai ystäviään.

– Hämmennyin, kun minulla ei ollut missään vaiheessa minkäänlaisia ikävän tunteita. Tämän vuoksi ajatus talosta lähtemisestä tuntui ehkäpä minulle erityisen pahalta muihin verrattuna, Katja sanoo.

Katja kuitenkin vakuuttaa, ettei hänellä ole mitään hätää. Sen sijaan hän kaipaisi elämäänsä jotain pientä piristystä.

– Tämä ei silti tarkoita, ettei ”minulla olisi ulkomaailmassa mitään”, kuten ehkä jossain draamailupäissäni olen hetken huumassa sanonut.

– Olen paljon vahvempi kuin todennäköisesti yksikään teistä uskoo. Herkkyys ja tunteellisuus ja tunteiden näyttäminen eivät ole sama asia kuin heikkous tai mielenterveysongelmat.

– Pekka on ihana, Katja sanoi suorassa lähetyksessä putoamisensa jälkeen.

Pekan kanssa roihahtanut BB-romanssi sai Katjan pohtimaan myös omaa parisuhdetilannettaan.

– Tajusin myös, että ehkä kuitenkin kaipaan miestä elämääni, vaikka ennen BB:tä olin ajatellut olevani mieluummin yksin.

Huomiota herätti myös se, ettei Katjalla ollut läheisiä vastassaan häätölähetyksessä, toisin kuin muilla putoamisuhan alla olleilla. Katjan mukaan se johtui siitä, että hän oli kieltänyt läheisiään tulemasta.

– Perheeni ja läheisimmät ystäväni asuvat kaukana pääkaupunkiseudulta, enkä halunnut laittaa heitä tilanteeseen, jossa he ehkä kokisivat velvollisuudekseen tulla paikalle. Heillä on perheet ja työt ja muut velvollisuudet, ja sunnuntain lähetysaika on kaukaa tuleville hankala. Tiesin, että pärjään kyllä ilman läheisiäkin ja että todennäköisesti jopa haluan hetken hengähtää ennen kuin alan analysoida tapahtumia heidän kanssaan.

35-vuotias Katja asuu Oulussa. Hän on sekä oikeustieteiden että kauppatieteiden maisteri.

Kirjoituksensa lopussa Katja kiittää BB-tuotantoa saamastaan tuesta tippumisensa jälkeen.

– Tuki on ollut tarpeen, sillä pettymys oli valtava ja tyhjyyden tunne iski, kun tähänastisen elämäni parhaat viisi viikkoa olivat ohi – kyllä, seison noiden suorassa lähetyksessä sanomieni sanojeni takana. Koin viiden viikon aikana uskomattoman paljon, ja olen siitä äärimmäisen kiitollinen.

