Tänään tv:ssä: Maria Veitola menee yökylään Sanna Marinin luo – näin hän kommentoi vierailuaan Kesärannassa kohun jälkeen

Sanna Marinin tähdittämä Yökylässä Maria Veitola -jakso nähdään tänään televisiossa. Suoratoistopalvelussa jakso on ollut katsottavissa jo viikon.

Suositussa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa suunnataan tänään pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan, jossa toimittaja Maria Veitolalle ovensa avaa Sanna Marin. Suoratoistopalvelussa jakso on ollut katsottavissa jo viikon ajan, mutta televisiosta se esitetään tänään kello 21, MTV3-kanavalla.

Muutamia tunteja ennen jakson esittämistä televisiossa Veitola jakoi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseerasi iloisesti kameralle Marinin kanssa. Samalla hän muisteli taannoista Kesäranta-vierailuaan.

– Kaikki kysyy multa, että millainen se Sanna Marin OIKEASTI oli, ja mitä mä ajattelen hänestä? No, hän oli just sellainen, millaisena hän tässä jaksossa näyttäytyy. Yökyläilyn perusteella ajattelen, että hän(kin) on erityinen. En tunne montaa hänen kaltaistaan ihmistä, Veitola kirjoittaa Instagramissa.

– Meidät kaikkihan on rakennettu eri palikoista ja Sannan rakennuspalikat ovat sellaiset, joilla pärjää kovan paineen alla ja politiikassa, joka on hullu, hullu laji. Lisäksi hän on monella tavalla virkistävä muija.

Pääministeri Marin on ollut melkoisessa pyörityksessä sen jälkeen, kun hän järjesti Kesärannassa tilaisuuden musiikkialan edustajille sunnuntaina. Vain muutama päivä myöhemmin hallitus ilmoitti uusista kulttuurialaan kohdistuvista leikkauksista. Myös Veitola on kritisoinut leikkauksia terävästi muun muassa sosiaalisessa mediassa.

– Viihdyin Sannan seurassa todella hyvin. Uskon häneen pääministerinä, joka liidaa meidät kunnialla läpi näiden monella tapaa vaikeiden aikojen ja hoitaa esimerkiksi kulttuurin rahoituksen kuntoon. Yökyläilyt poliitikkojen kanssa ovat niitä vaikeimpia meille kaikille: tekijöille, katsojille ja päähenkilöille, Veitola muistuttaa.

– Uskallanko minä tutustua ihmiseen hänen agendansa takana? Uskaltaako poliitikko näyttää itsestään muutakin kuin tiedotustilaisuuksissa ja tenteissä nähtävän version? Entä pystyykö katsoja sulattamaan sen, että poliitikkokin -jopa pääministeri- on inhimillinen ihminen, Veitola pohti ja kiitti vielä Marinia luottamuksesta.

Sanna Marin kutsui Maria Veitolan luokseen virka-asunnolleen Kesärantaan.

Marin ja Veitola keskustelevat jakson aikana muun muassa naisjohtajien asemasta, ulkonäköpaineista sekä pääministerin perhe-elämästä. Marin muun muassa paljastaa Veitolalle olevansa pakkomielteinen siivooja.

Yökylässä Maria Veitola torstaina 14.10. MTV3 klo 21.00.