Uusi käänne Mikko ja Helena Koivun eroriidassa – Helena sai tahtonsa läpi

Ex-pariskunta on eri mieltä siitä, missä maassa heidän avioeroonsa liittyviä asioita tulisi käsitellä.

Ex-jääkiekkoilija Mikko Koivun ja hänen vaimonsa Helena Koivun riitainen avioeroprosessi sai torstaina uuden käänteen, kun hovioikeus antoi tuomionsa pesänjakajaa koskevassa asiassa.

Ex-pariskunta on ollut koko ajan eri mieltä siitä, kuuluuko heidän eroaan käsitellä Yhdysvalloissa vai Suomessa. Pari on asunut koko avioliittonsa ajan Minnesotassa, jonka NHL-seura Wildsia Mikko Koivu edusti.

Mikko ja Helena Koivu ovat riidelleet avioerostaan kahdella eri mantereella jo vuoden – tästä kaikessa on kyse

Mikko Koivu pyysi viime vuoden kesäkuussa Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen toimitetulla hakemuksella, että se määräisi pesänjakajan toimittamaan omaisuuden osituksen hänen ja Helena Koivun välillä. Käräjäoikeus ratkaisi asian joulukuussa hakemuksen mukaisesti, koska Helena Koivu ei ollut antanut lausumaa määräajassa.

Helena Koivu teki asiasta kantelun Turun hovioikeuteen. Mikko Koivu vaati kantelun kumoamista.

Mikko ja Helena Koivu ovat olleet koko ajan eri mieltä siitä, kuuluuko heidän eroaan käsitellä Yhdysvalloissa vai Suomessa. Kuva vuodelta 2019.

Turun hovioikeus linjasi, että Varsinais-Suomen käräjäoikeudella ei ollut toimivaltaa aviovarallisuutta koskevassa asiassa, vaikka avioero on kyseisen käräjäoikeuden käsittelyssä. Jos Koivut olisivat asuneet yhdessä Suomessa tai olisivat molemmat Suomen kansalaisia, näin voitaisiin toimia. Helena Koivu (os. Kipper) on Viron kansalainen.

Silläkään ei ollut hovioikeuden mukaan merkitystä, että pariskunta oli rekisteröinyt avioehtosopimuksensa Suomessa, että omaisuuden jakoon sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja että osa omaisuudesta on Suomessa. Tähän on hovioikeuden mukaan syynä se, että avioeroasia on vireillä myös Yhdysvalloissa.

Hovioikeuden mukaan asiassa on tapahtunut tuomiovirhe. Näin ollen se tuomitsi asian Helena Koivun eduksi ja määräsi käräjäoikeuden päätöksen pesänjakajan määräämisestä kumottavaksi.

Muutosta ratkaisuun voi vielä hakea anomalla siihen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Ilta-Sanomat uutisoi kitkerästä avioeroriidasta toukokuussa 2021.

Helena Koivun asianajaja Erno Bomberg vahvistaa IS:lle hovioikeuden päätöksen tarkoittavan, että ex-parin omaisuuden jako siirtyy Yhdysvaltain tuomioistuimen käsittelyyn.

– Tuomio ei kuitenkaan ole lainvoimainen, eli halutessaan Mikko Koivu voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Jos hän sen saa, voi asia tietysti vielä kääntyä ympäri.

Edessä voi olla vielä kuukausien odottelu, ennen kuin asia ratkeaa mihinkään suuntaan.

– Päämiehelläni on Yhdysvalloissa omat juristit, joiden kanssa meillä on jonkinlaista yhteistyötä ollut, mutta en osaa tarkemmin sanoa, missä vaiheessa asia on siellä. Suomessa valitusluvan hakuaika on 60 päivää, ja hylkääväänkin päätökseen menee varmasti useita kuukausia.

– Mikään ei kuitenkaan estä sitä, etteivätkö osapuolet voisi saavuttaa sovintoa asiassa, mutta en voi kommentoida, kuinka todennäköistä se on tai mitä asiasta on mahdollisesti keskusteltu, Bomberg väläyttää.

Hän vahvistaa, että avioero on edelleen vireillä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa mutta uskoo, että päätös on suosiollinen hänen päämiehelleen.

– Koska hovi ratkaisi tämän asian näin, nähdäkseni se vahvasti ennakoi, että vastaava päätös saataneen myös käräjäoikeudesta.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Mikko Koivun asianajajaa kommentoimaan päätöstä.

Mikko Koivu haki yksin avioeroa Suomessa helmikuussa 2020, ja Helena Koivu jätti oman avioerohakemuksensa Minnesotassa muutamaa päivää myöhemmin. Avioero on paisunut lihavaksi riidaksi, joka on edennyt Minnesotan osavaltion korkeimpaan oikeusasteeseen saakka.

Omaisuuden osituksen ja elatusmaksujen lisäksi ex-pariskunta ei ole päässyt sopuun kolmen lapsen huoltajuusasioista, sillä on epäselvää, missä maassa osapuolet jatkossa aikovat asua. Mikko Koivu on kertonut oikeudessa haluavansa muuttaa vuoden 2021 aikana pysyvästi Suomeen. Helena on kertonut Me Naisten haastattelussa aikovansa jäädä tässä kohtaa Minnesotaan.

Mikko ja Helena Koivu avioituivat vuonna 2014. Helena Koivun mukaan eron syy oli Mikon uskottomuus.