Tänään tv:ssä: Anna Hanskin ravintola ajautuu kaaokseen – yksi vakava puute pistää Hans Välimäen silmään

Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki- ohjelman tuoreessa jaksossa matkataan Pohjois-Savoon.

Huippukokki Hans Välimäki matkustaa Kuppilat kuntoon -ohjelman uudessa jaksossa Leppävirralle, jossa sijaitsee Konnustupa.

Konnustupaa emännöi yhdessä ystäviensä kanssa laulaja Anna Hanski.

Kuppilan pääomistajat Taru ja Kimmo ottavat Välimäen vastaan.

Huippukokki huomaa pian, että Konnustupa tarjoilee yllättävän maukasta ruokaa. Lihapiirakka on hyvää, haukipihvi on raikas, mutta voiton vievät talon muikut.

– Muikut ovat todella hyviä. Voinkin pakata kamat ja lähteä kotiin, Välimäki kehuu annosta.

Ruoassa ei ole ongelmia, mutta missä sitten? Se Välimäen pitää selvittää.

Seuraavana päivänä totuus alkaa paljastua.

Kukaan ei johda Konnustupaa, vaan paikassa vallitsee kaaos.

– Taru ja Kimmo maalaavat taivaanrantaa. Heillä on romanttisia kuvitelmia siitä, mitä ravintola voisi tuoda. Kokki on ylityöllistetty, Välimäki näkee.

– Kuka johtaa? Kuinka kommunikoitte? Välimäki tivaa.

Johtajaa ei löydy. Porukka kertoo olevansa tiimivetoinen ja keskusteleva porukka. Tosin keskustelulla on taipumus rönsyillä, eikä valmista synny.

– Ei jää päätöstä käteen, Anna Hanski kuvailee porukan palavereja.

– Ruoka on hyvää ja hommaa yritetään johtaa kimpassa. Se ei toimi. Vasen ei tiedä, mitä oikea tekee. Tuloksena on katastrofi, Välimäki niputtaa Konnustuvan ongelmat.

Välimäki antaa kuppilan porukalle tehtävän:

– Ruoka on sairaan hyvää, mutta menu on linjaton osittain siksi, että idea on hakusessa.

Palautteen jälkeen Välimäki jättää porukan miettimään liikeideaa ja nimeämään jonkun keskuudestaan pomoksi.

Johtajaksi valikoituu Taru. Liikeideakin saadaan mahtumaan yhteen lauseeseen: Konnustupa on määränpää.

Edessä ovat vielä kuppilan avajaiset, jonne odotetaan jopa sataa vierasta.

Välimäkeä, kuten myös Konnustuvan porukkaa, alkaa jännittää.

– Nämä ovat sairaan kivoja tyyppejä, mutta taustat huomioiden mietin, kuinka he selviävät avajaisista, huippukokki pohtii.

Käy, kuten Välimäki ennustaa. Ravintolan keittiö on kaaoksessa heti kättelyssä.

– Tilauksia tulee ja nämä ovat ihan kusessa. Sanoisivat nyt mulle, että tule jeesaamaan, Välimäki tuskailee.

Avunpyyntöä ei kuulu, ja lopulta Välimäki vetäisee essun päälle ja alkaa hommiin.

– Nyt säntäily pois, hän rauhoittelee keittiön väkeä.

– Ei tiedetty toistemme tekemisistä, niin meni vähän sekaisin, Kimmo ja kokki-Jari tuskailevat, mutta Välimäen johdolla avajaisillasta tulee onnistunut kokonaisuus.

Asiakkaiden suusta tulee paras palaute:

– Ruoka oli erittäin maistuvaa.

Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! maanantaisin Nelosella kello 20:00. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.