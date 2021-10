Seura: Näyttelijä Outi Mäenpää avautuu alan vaietusta aiheesta – välit kollegan kanssa katkesivat kateuden takia

Outi Mäenpää kertoo Seura-lehdessä, miten alan kova kilpailu on vaikuttanut ystävyyssuhteisiin.

Näyttelijä Outi Mäenpää, 59, avautuu tuoreessa Seura-lehden haastattelussa, miten kateus on vaikuttanut hänen ihmissuhteisiinsa. Mäenpää kertoo, että muutama ystävyyssuhde on peräti katkennut kokonaan kollegan kateuden takia.

– Jotkut läheiset kollegat ovat sanoneet olleensa kateellisia joistakin rooleistani. On ollut tosi hienoa, kun he ovat sanoneet sen. Se on tarkoittanut, että ystävyys voi pysyä puhtaana. Muutama ihmissuhde on katkennut kateuden takia. Se on hyvin surullista, Mäenpää selvittää Seura-lehden haastattelussa.

Mäenpää kertoo lehdessä tilanteesta, kun hän oli kysynyt samanikäiseltä naiskollegalta ennen koekuvauksia, jatkuuko ystävyys, vaikka hän hakee samaa roolia. Mäenpää lopulta sai roolin.

– Ystäväni itki ja sanoi, että on hyvin kateellinen minulle, mutta ystävyys jatkui silti. Se meni juuri niin kuin pitääkin. Jos olisi ollut riski ystävyyden päättymisestä, en olisi mennyt koekuvauksiin. Arvostan ystävyyttä enemmän kuin työtä, hän linjaa lehdessä.

Näyttelijä tunnustaa olleensa itse kateellinen ensimmäisen avioeronsa jälkeen. Hän kertoo Seurassa pettyneensä, kun hänellä ei ollut ydinperhettä.

– Muistan, että haahuillessani yksin kaupassa näin perheitä, joissa on äiti, isä ja lapset. Silloin tunsin kateutta, hän myöntää.

Outi Mäenpää on palkittu useasti näyttelijäntyöstään.

Palkitulla näyttelijällä on päärooli Vuosisadan häät -elokuvassa. Mäenpään edellisestä kotimaisen elokuvan pääroolista on 15 vuotta. Musta jää -elokuvan roolistaan hän sai neljännen Jussi-palkintonsa.

Mustan jään jälkeen Mäenpää teki parikin isoa roolia Ruotsissa, mutta Suomessa häntä ei ole nähty aikoihin merkittävässä roolissa. Ruotsissa hän sai Guldbaggen-palkinnon 2011.

– Elokuvasäätiön tukea eivät ehkä saaneet sellaiset elokuvat, joissa toimijoina ovat ikäiseni naiset, Mäenpää kertoi IS:n haastattelussa.

Isoja elokuvarooleja Mäenpää kertoi toivovansa yksinkertaisesti sen takia, että hän on mielestään parhaimmillaan, kun saa näytellä ison kaaren. Pienet sivuroolit hän on kokenut jopa vaikeiksi, koska niissä ei yleensä pääse sisäistämään kokonaisuutta.

– Sellaisesta jää aina tyhjä ja jotenkin toispuoleinen olo.

Näyttelijä kertoi elokuussa löytäneensä uuden rakkauden rinnalleen. Hän on seurustellut taiteilijapiireistä tunnetun kirjailijan Juha Ruusuvuoren kanssa noin vuoden.

– Tässä iässä on hyvin onnellinen, että löytyy sielunkumppani, Mäenpää kuvaili IS:lle.

Lue lisää: Outi Mäenpään ja Juha Ruusuvuoren suhde roihahti Facebookissa – tällaista arkea näyttelijä ja kirjailija elävät kolmen kodin välillä

Kaksi kertaa naimisissa ollut Outi Mäenpää on yksi Suomen tunnetuimmista näyttelijöistä ja kahden aikuisen pojan äiti. Hän erosi elokuvatuottaja Kai Nordbergin kanssa vuonna 2014.