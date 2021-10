Kirsin ja Vesan kodista löytyi murheellinen yllätys, joka laittoi remonttisuunnitelmat uusiksi – pian 60-luvun rivitalo koki valtavan muodonmuutoksen

60-luvulle jämähtänyt rivitaloasunto muuttui Marko Paanasen käsittelyssä silmin nähden erilaiseksi keittiön kosteusvauriosta huolimatta.

Tällä viikolla Remppa vai muutto Suomi -sarjassa uudistetaan 60-luvun rivitaloasunto, jonka pinnat ovat nähneet jo parhaat päivänsä. Säilytystilan puuttuminen, pieni keittiö ja kodin vanhanaikainen yleisilme harmittavat Kirsiä ja Vesaa, jotka toivovat remontin korjaavan kodin ongelmakohdat.

Sisustusarkkitehti Marko Paananen tekee kodissa taikojaan ja remppaa asunnon edustuskuntoon.

– Täällä on ihan mielettömän makea tunnelma, Kirsi ihastelee kodin muutoksen nähdessään.

75 000 euron budjetilla massiivisen ruokakomeron tilalle rakennettaan saareke sekä seiniä siirtämällä saadaan valtavasti lisää säilytystilaa niin eteiseen, pitkälle käytävälle kuin uudistettuihin makuuhuoneisiinkin. Asuntoon saadaan myös Vesan toivoma työpiste.

– Säilytystilaa on nyt tarpeeksi. Nyt näyttää siltä, että mullekin riittää kaappeja, Vesa myhäilee.

– Laskutilaa on tullut valtavasti lisää. Keittiö on avoimempi, valoisampi ja avarampi, Marko sanoo.

Kylpyhuone jää remontoimatta, sillä remonttibudjetti oli vaarassa ylittyä keittiön lattiasta löytyneen kosteusvaurion takia. Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay sanoo, että kylppärin remontointi nostaisi talon arvoa entisestään.

Pari osti rivitaloasunnon vuonna 2009, jolloin he maksoivat asunnosta 185 000 euroa. Asunnon remonttiin käytetään 75 000 euroa.

– Nyt kun te vielä ton kylppärin remppaatte, niin me voitaisi laittaa tää myyntiin 275 000 eurolla, Anne Ramsay sanoo.

Parin kodin muodonmuutos on huikea, mutta Anne on esitellyt parille monia upeita kohteita, jotka ovat saaneet etenkin Vesan kallistumaan muuton kannalle. Valinta on vaikea, mutta kodin sijainti ja uusi freesimpi yleisilme ratkaisevat kisan Markon voitoksi. Pari valitsee rempan.

– Muutos oli sellainen, että se toi plussat esiin, et miks me jäädään tähän. Meillä on nyt paljon toimivampi koti, Kirsi sanoo.

