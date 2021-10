Erika Helin ajautui Maltalla epätoivoiseen tilanteeseen – viikkojen piina helpottaisi vain ”maksamalla tonnin kuussa”

Erika Helin päivittelee tuoreessa Instagram-päivityksessään sitä kuinka vaikeaa Maltalta on löytää sopivaa asuntoa.

Erika Helin on osallistunut muun muassa Miss Suomi -kilpailuun.

Kauneuskilpailuista julkisuuteen noussut Erika Helin on viihtynyt jo pitkään uudessa kotimaassaan Maltalla. Kesällä Helin oli hetken jumissa Suomessa koronapandemian takia, mutta syksyn tullen hän pääsi takaisin Maltan lämpöön.

Nyt Helin kuitenkin kertoo Instagramissa, ettei paluu kotikulmille ole sujunnut ihanteellisella tavalla. Helin kertoo etsineensä jo neljän viikon ajan itselleen asuntoa, mutta tuloksetta.

Lue lisää: Erika Helin lähti Maltan-kodistaan lomalle ja sai pian karuja uutisia – jää kuukausiksi jumiin Suomeen

Helin kertoo Instagramissa, ettei sopivaa asuntoa yksinkertaisesti löydy, ellei ole valmis muuttamaan soluasuntoon tai kauas ystävistä ja harrastuksista. Lisäksi asunnot ovat niin huonossa kunnossa, etteivät ne ole Helinin mielestä asuinkelpoisia.

– Täällä vuokra-asunnon laatustandardi ”korkealaatuinen” tarkoittaa yleisesti siistin näköistä asuntoa. Lähemmässä tarkastelussa maalit saattaa kupruilla, seinillä olla hometta, ja torakat sisällä todennäköisiä. Seinät ja lattiat yleensä keltaiset. Keittiötä saatetaan mainostaa täysin varustelluksi, vaikka siellä ei ole edes uunia. Kesällä lämpötilat ulkona +40C ja talvella +10C, mutta jäähdytys- ja lämmityssysteemit ei ole oletus, Helin listaa Instagramissa.

– Monesta asiasta täytyy kyllä pystyä joustaa, jos haluaa täällä asua yksin. Asuntojen taso on yksinkertaisesti niin matala, että naurattaisi ellei itkettäisi, maksaa (kaikkine kuluineen) vajaa tonni kuussa siitä että majapaikka on kohtuullinen, hän jatkoi.

Helin kertoo kuluneen kuukauden aikana pohtineensa useaan otteeseen jopa muuttoa toiseen maahan. Paluu Suomeen ei Heliniä kuitenkaan houkuta.

– Suomeen paluu on aina vaihtoehto, mutta en oo valmis siihenkään. Miten jengi tietää niin nuorena mitä ne haluaa elämältä? Musta tuntuu et tänä syksynä ite oon käynyt läpi yhtä pahimmista kriiseistäni ikinä; ihan lähtien siitä et kuka oon, mitä teen ja mitä haluan. En vittu tiiä, Helin avautuu Instagramissa.

Erika Helin matkusti kesällä Suomeen tarkoituksenaan viipyä kaksi viikkoa, mutta vierailu venyi kuukausien mittaiseksi. Syyskuussa hän pääsi molemmat rokotteet saatuaan palaamaan Maltalle, jossa hän työskentelee päätoimisesti tuottaen sisältöä OnlyFans-sivustolle.

OnlyFans on sosiaalisen median sivusto, joka tunnetaan erityisesti aikuisviihdesisällöistään.

Lue lisää: Tässä on Erika Helinin uusi rakas – onnellinen pari lipui yhdessä punaiselle matolle: "Törmäsin tällaiseen komistukseen Maltalla"

Helin on kertonut podcastissa, että OnlyFansin tekeminen on hänelle helpompaa Maltalla, missä häntä ei niinkään tunneta.

– Kyllä mua kieltämättä alkoi se ihan aavistuksen ahdistamaan, että jotkut mun asiakkaat lähettivät mulle viestin, että haluaisivat viedä mut treffeille, tai jos tapaavat jossain, tarjoavat oluen, Helin kertoi viime vuonna OMG-podcastissa.