Kun Cheek haudattiin, Jare Tiihonen aloitti täysin uudenlaisen elämän – tämä kaikki siitä tiedetään

Jare Tiihonen vetäytyi julkisuudesta elokuun 2018 jälkeen.

Keskiviikkona uutisoitiin, että räppäri Cheekinä tunnetuksi nousseen Jare Tiihosen yrityksen Liiga Musicin liikevaihto notkahti viime vuonna roimasti.

Asia ilmenee kaupparekisteriin toimitetusta yrityksen tilinpäätöksestä.

Liiga Musicin liikevaihto putosi viime vuonna noin 427 000 euroon, kun se edellisvuonna oli yli kahdeksan kertaa suurempi. Vuonna 2019 liikevaihtoa oli 3,6 miljoonaa euroa.

Myös Liiga Musicin liikevoitto supistui noin 73 000 euroon, kun se edellisvuonna oli 485 000 euroa.

Tilinpäätöksen mukaan koronapandemia on vaikuttanut Liiga Musicin toimintaan kielteisesti. Kymmenen vuotta toimineen yrityksen toimialana ovat äänitteiden ja musiikin kustantaminen.

Vaikka liikevaihto ja tulos putosivat roimasti, jakoi yhtiö osinkoa viime vuonna 150 000 euroa. Tämä ei uhkaa yrityksen vakavaraisuutta, sillä vapaaseen omaan pääomaan jää vielä 4,68 miljoonaa euroa.

Cheek on kokeillut onneaan myös ravintolapuolella. Hänen osaomistamansa yökerho Skohan Helsingissä on lopettanut toimintansa.

Koronakriisin alkuvaiheissa Tiihonen herätti huomiota yhdessä vuorineuvos Jorma Elorannan kanssa julkaistulla mielipidekirjoituksella Helsingin Sanomissa. Siinä esitettiin huoli yritysten selviämisestä koronakriisin yli.

Cheek uransa alussa vuonna 2005.

Räppäri lopetti artistinuransa Cheekinä elokuussa 2018. Hän päätti uransa Lahden mäkimontussa järjestettyihin megakonsertteihin. Ne myytiin loppuun minuuteissa.

Cheek vetäytyi julkisuudesta Lahden jäähyväiskeikkojensa jälkeen. Artistinuransa päättymisen jälkeen Tiihonen on työllistänyt itsensä puhujankeikoilla ja kiinteistö- yökerho- ja musiikkialan bisneksillä.

Tiihonen kertoi Yhteishyvässä syyskuussa 2020, että palautuminen yksityishenkilöksi on ottanut aikansa. Hän kertoi harrastavansa nykyään muun muassa meditoimista.

– On yritettävä päästä kontrollista, jonka on itselleen rakentanut ja jonka vangiksi on itsensä vuosien kuluessa saattanut. Opettelen nyt hyväksymään, että kaikki asiat eivät ole minun käsissäni, Tiihonen sanoi.

Hän selvensi haastattelussa kokevansa musiikin hyvin tilaa vieväksi työksi.

– Artistius on 24/7-duunia. Jos haluaa pysyä huipulla, siihen liittyy paljon muutakin kuin musiikki. Kaikesta pitää huolehtia: kuvaukset, haastattelut, promootio, markkinointi, keikkojen visuaalit, sovitukset, striimaukset, klikit, some, palaverit, aikataulut.

– Artistiuden kaikilla alueilla on oltava itse itsensä vastuuhenkilö. Jos haluaa lopettaa huipulla, ei riitä, että on toiseksi striimatuin tai esiintyy festareilla toiseksi viimeisenä. On oltava striimatuin ja oltava pääesiintyjänä. Se on pidemmän päälle todella kuluttavaa.

Cheek vuonna 2009.

Tiihonen on kertonut elämästään jonkin verran sosiaalisen median kautta. Hän jakaa Instagramissa muun muassa kuvia ulkomaan matkoiltaan, joista hän tuntuu pitävän kovasti. Räppärinuransa päättymisen jälkeen hän suuntasi kiertelemään maailmaa.

Viime heinäkuussa hän kirjoitti näin:

– Kesä sujunut todella iisisti. Ei oo paria roadtrippiä lukuunottamatta tullut kylillä hirveesti heiluttua. Joku vois laiskaksi haukkua, mutta mulle tää on toiminut loistavasti.

IS kertoi marraskuussa 2020, että Tiihosen tulot eivät merkittävästi muuttuneet ensimmäisenä vuotena hänen artistinuransa päättymisen jälkeen. Verotietojen mukaan Tiihonen ansaitsi vuonna 2019 ansiotuloja 153 811 euroja ja pääomatuloja 34 128 euroa. Mätkyjä jäi maksettavaksi 1 847 euroa. Vuoden 2020 verotietoja ei ole vielä julkaistu.

Viime helmikuussa uutisoitiin, että mies on laittanut Etu-Töölössä sijaitsevan hulppean kattohuoneistonsa myyntiin. Myynti-ilmoituksen mukaan 144-neliöisestä asunnosta pyydettiin 1 620 000 euroa.

Seiskan tietojen mukaan Tiihonen hankki jo vuonna 2019 omistukseensa Espoon Westendistä reilun 2 500 neliön kokoisen rantatontin.