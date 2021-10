Danny valtaa lavat uudella kokoonpanolla – taustajoukoissa tuttu nimi: ”Jennika on yhtä kaunis kuin Erika”

Puolitoista vuotta jäissä ollut yhteiskiertue oli Lipsasen idea.

– Tärkeintä elämässä on se, että pää toimii ja hyvät ihmissuhteet, sanoo Danny.

Kuka hemmetti tulee tämän ikäistä pyytämään, 83-vuotias laulaja Kai Lind ajatteli, kun hänet kutsuttiin mukaan Aikansa idolit -kiertueelle.

Niin vain kävi, ja nyt hän nousee tänä syksynä konserttilavoille yhdessä Ilkka ”Danny” Lipsasen, 79, Pirkko Mannolan, 82, ja Lasse Liemolan, 84, kanssa. He olivat aikansa ensimmäiset nuorisoidolit.

Kiertue alkaa Turusta 28. lokakuuta ja päättyy maaliskuussa 2022 Helsingissä. Konserttien juontajana toimii Markku Veijalainen.

– Eilen oli ensimmäiset harjoitukset ja Danny sanoi, että ne, jotka eivät tule kuuntelemaan konserttia, ovat hulluja, Kai Lind kertoo.

Lue lisää: Arja Tuomarilan kuolema riudutti Kai Lindin – ”Ei ole maistunut ruoka”

Danny, Pirkko Mannola, Kai Lind ja Lasse Liemola lähtevät yhdessä kiertueelle.

Korona-aika vei Dannylta leivän, mutta hän on iloinen, että pääsee nyt esiintymään kunnioittamiensa taiteilijoiden kanssa.

Pandemian takia puolitoista vuotta jäissä ollut yhteiskiertue oli Lipsasen idea. Kiertuejärjestäjänä toimii Joona Jalkanen.

– Suomessa on yli miljoona neljäsataatuhatta yli 70-vuotiasta. Ehkä heitä kiinnostaa nuoruutensa musiikki, Danny sanoo.

– Ihanat kuorotytöt ovat myös mukana.

Tulossa on kunnon show. LAV-taustakuorossa esiintyvät Katja Lukin, Diana Anttila ja Jennika Vikman. Jennika on laulaja Erika Vikmanin sisar.

– Jennika on yhtä kaunis kuin Erika ja kiinnostunut musiikista. Hän ajaa vähän eri linjaa kuin Erika. Jennika on tulevalla levyllä ensi vuonna. Se on nuorisopoppia, Danny sanoo.

Dannylta ilmestyy oma levy 29.10. Hän on iloinen siitä, että saa elää.

– Tärkeintä elämässä on se, että pää toimii ja hyvät ihmissuhteet.

– Tärkeintä elämässä on se, että pää toimii ja hyvät ihmissuhteet, Danny Lipsanen sanoo.

– Liisa (ex-vaimo Liisa Lipsanen) antoi kommentin mun uudesta levystä. Hän lähetti viisi omaa suosikkiaan. On tärkeää, että ihmissuhteita ylläpidetään ja ne ovat myönteisiä, etteivät ne kuluta ihmistä.

Viime aikoina Danny on nähty usein 20-vuotiaan Helmi Loukasmäen seurassa. Se on aihe, josta Lipsanen ei puhkea puhumaan.

– On siitä jonkin aikaa, kun näin Helmin viimeksi. Olemme soitelleet.

Kiertueen lehdistötilaisuudessa oli paikalla myös Dannyn pitkäaikainen sihteeri Leila Salmelainen, 73, joka on toiminut Lipsasen assistenttina jo yli 50 vuotta.

– Näemme joka päivä Dannyn kanssa, Leila Salmelainen kertoo.

– Menen Dannyn kotiin. Kutsun häntä aina Isoksi D:ksi. Hän kutsuu minua Leilaksi tai Lelluksi.