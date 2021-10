Tähän ei moni 82-vuotias pysty! Ikinuori Pirkko Mannola paljastaa hämmästyttävän taitonsa

Pirkko Mannola on suomalainen iskelmälaulaja ja näyttelijä, joka esittelee erikoistaitoaan joskus myös lavalla.

Tänä syksynä Pirkko Mannola, 82, nousee konserttilavoille yhdessä Ilkka ”Danny” Lipsasen, 79, Kai Lindin, 83, ja Lasse Liemolan, 84, kanssa. He olivat aikansa ensimmäiset nuorisoidolit.

Kiertue alkaa Turusta 28. lokakuuta ja päättyy maaliskuussa 2022 Helsingissä. Konserttien juontajana toimii Markku Veijalainen.

Aikansa idolit -kiertueen kvartetissa on mukana vain yksi nainen, laulaja, näyttelijä Mannola.

– Olen prinsessa tässä, nämä kolme poikaa ovat hauskoja veijareita ja ihan positiivisella mielellä lähden, Mannola kertoi.

82-vuotias Mannola tekee myös puhujakeikkoja ja puhuu jaksamisesta oman ikäisilleen. Puhujakeikoilla häntä pyydetään usein tekemään se kuuluisa Pirkon spagaatti. Joskus hän on tehnytkin.

– Katsotaan, sujuuko tämä kiertue ilman spagaattia! Ehkä pistän pojatkin kiertueella tekemään spagaatin, Pirkko Mannola kertoi pilke silmäkulmassa.

Mannola kertoo aina rakastaneensa venyttelyä.

– Jos joku ilta menee huonosti, tepsii, kun teen spagaatin. Ilta on pelastettu, Pirkko Mannola kertoo.

– Mulla on yliliikkuvat nivelet, se on rakennevika, sillä on ihan turha kehua. Jos joku ilta menee huonosti, tepsii, kun teen spagaatin. Ilta on pelastettu.

Pandemia toi elämään kaipuun. Pirkko Mannola ei nähnyt Ruotsissa asuvia lapsenlapsiaan Iiaa ja Neaa puoleentoista vuoteen. Tilanne korjaantui juhannuksena.

– Siihen asti vain videopuheluita puhuttiin, ja sieltä tuli kuvia ja lähettelin paketteja ja kirjeitä. Nea oli aloittanut viulunsoiton ja Iia ratsastaa ja ylittää esteitä. Näistä me jutellaan.

Mannola kertoo, että lapsenlapset eivät ymmärtäneet, miksei mumi tule tänne.

– Lapset haluaisivat näyttää mumille, mitä he ovat oppineet enkä voinut kannustaa. He ovat ihanassa iässä. Aika menee niin nopeasti. On sääli, että missaa näitä vuosia.

Jälleennäkemisen hetki juhannuksena oli herkkä.

– Kyllä tuli itku. Sanoimme, että on ollut niin ikävä.

– Lapset olivat niin odottaneet, ja se syliin hyppääminen ja riemu oli jotakin aivan uskomatonta. Siinä itkettiin. Se oli itkun paikka.

Puolentoista vuoden tauon jälkeen Pirkko Mannola pääsi taas retkeilemään lastenlastensa kanssa.

– Me retkeillään paljon, ja otetaan termokseen mehua ja kahvia.

Ikinuori Pirkko Mannola on viettänyt pandemia-ajan yhdessä puolisonsa, jääkiekkolegenda Göran Stubbin kanssa. Nytkin Stubb oli mukana Pirkon hyväntuulisena autonkuljettajana.

– Jos Pirkko ei ehdi vastata puhelimeensa, minä vastaan Butler of the house speaking, Göran Stubb kertoi hymyillen.