Näin Kesärannassa kestityt muusikot kommentoivat perästä seurannutta leikkauspaukkua – ”Musertava tieto”

Kesärannassa illanistujaisiin osallistuneet muusikot ovat kommentoineet sosiaalisessa mediassa uutista taiteen ja kulttuurin varojen leikkaamisesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) sunnuntaisiin illanistujaisiin osallistuneet muusikot ovat kertoneet näkemyksiään tilaisuudesta sosiaalisessa mediassa. Keskustelu Marinin Kesärannassa järjestämistä kutsuista sai uuden käänteen tiistaina, kun taiteeseen ja kulttuuriin osoitettuja varoja leikattiin yli 18 miljoonalla eurolla. Monen mielestä hilpeätunnelmaiset juhlat näyttäytyivät uutisen myötä täysin uudessa valossa.

Toistaiseksi Kesärannassa juhlineista artisteista ainakin Sanni ja Benjamin Peltonen ovat kirjoittaneet kommenttinsa virinneeseen kohuun ja taiteeseen ja kulttuuriin osoitettujen varojen leikkaamiseen.

Sanni kertoo Instagramin Tarinat-palvelussa olleensa otettu kutsusta Kesärantaan.

– Otin kutsun vastaan siinä käsityksessä, että tilaisuudessa olisi käyty niitä kriittisiä keskusteluita, joita alamme kovaääniset ja väsymättömät sanansaattajat ovat julkisesti viimeisen puolentoista vuoden aikana yrittäneet käydä, artisti sanoo.

Lue lisää: Marinin Kesäranta-hippoja seurasi melkoinen uutispommi – suomalais­tähdet tyrmistyivät jätti­leikkauksista

Sannin mukaan illallinen osoittautui hyvin vapaamuotoiseksi ja vaikka keskusteluja käytiin, niitä käytiin ”huomattavasti vähemmän ja pienemmällä pieteetillä” kuin artisti oli ajatellut. Sannin mukaan uutinen kulttuuriin kohdistuvista leikkauksista vain kaksi päivää myöhemmin on ”musertava tieto”.

– Laitoimme artistikollegojen kanssa Kesärannan soimaan yhteismusisoinnista, jotta kenellekään ei jäisi epäselväksi, mikä vaikutus kulttuurilla on ilmapiiriin ja tunteisiin. Siksi toivon ja edelleen uskon, että empatiaa hallituksen suunnalta myös tapahtuma-alalle vihdoin löytyisi, eikä vilpittömän hyvä fiilikseni illan aikana kuulluista paremman tulevaisuuden näkymistä valuisi viemäristä alas.

Myös Benjamin Peltonen kirjoittaa Instagramissa, kuinka tiistainen uutinen on ristiriidassa sunnuntaisen tilaisuuden viestin kanssa.

Benjamin Peltosen mukaan tuoreet leikkaukset eivät vastaa sitä, mistä hän keskusteli sunnuntaina Kesärannassa.

– Mä koen, että sain sunnuntaina keskusteltua ministereiden kanssa monista mieltä painavista asioista meidän alaan liittyen. Tää uutinen ei nyt valitettavasti vastaa niitä keskusteluja kulttuurin arvostamisesta ja tärkeydestä, mistä keskusteltiin sunnuntaina. Olo on pettynyt.

Lisäksi Anna Abreu, joka osallistui myös illanviettoon, jakoi Instagramissa Tina Jukaraisen päivityksen tilaisuudesta. Manage Me -yhtiössä managerina toimiva Jukarainen kritisoi päivityksessään kulttuurialaan kohdistuvia leikkauksia.

Kesärannassa vieraillut manageri Tina Jukarainen harmitteli, että ei päässyt kertomaan ministereille musiikkialan tilanteesta.

IS:lle Jukarainen sanoi, ettei tapaamisessa pääministerin kanssa päässyt keskustelemaan musiikkialan tulevaisuudesta, ellei sattunut istumaan illallisella pääministerin viereen.

– Nyt tunsin surua siitä, että en ainakaan itse päässyt kertomaan ministereille, miten valtavia tappioita ja inhimillistä kärsimystä hallituksen viivyttely esimerkiksi koronapassin toimeenpanossa on meidän alalle aiheuttanut.

Lue lisää: Tapahtumatuottaja ärsyyntyi Marinin Kesäranta-jammailuista: ”Tuli mieleen se Kummelin vanha sketsi”

Myöhemmin Abreu jakoi Paula Vesalan päivityksen, jossa kritisoidaan hallitusta.

– Hyvä hallitus, vielä ehditte lisätalousarviossa perua massiiviset kulttuurialan leikkaukset, joilla järkyttävät sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset vaikutukset seurauksena. Teidän päätöksenne.

Saman päivityksen jakoi myös Kesärannassa nähty Alma huutomerkin kera.

Jo aiemmin Kesärannan tilaisuuteen osallistunut Shirly Karvinen julkaisi päivityksen, jossa ilmaisi pettymyksensä kulttuurialaan kohdistuvista leikkauksista.

– Illan tunnelma oli avoin, positiivinen ja lämmin. Jutteluita käytiin vieraiden ja ministereiden kesken, mutta virallinen keskustelu tapahtumassa jäi erittäin vähäiseksi. Illan jälkeen olin toiveikas, että tällainen tapahtuma oli pieni osoitus siitä, että nykyinen hallitus pitää suomalaista kulttuuria edes jonkinlaisessa arvossa, Karvinen kirjoitti Instagramissa.

Kesärannassa vieraillut Shirly Karvinen on kiitollinen kokemuksesta, mutta ei hyväksy päätöksien linjaa.

– Tänään tuli tieto, että hallitus on leikkaamassa yli 18 miljoonaa euroa kulttuurialalta, joka on jo entuudestaan valtavassa ahdingossa. Olen sanaton. Tämä ei ole ok. Olen kiitollinen sunnuntain kokemuksesta, mutta en hyväksy sitä, että todellisuudessa päätökset edustavat aivan toista linjaa, hän jatkoi.

PÄÄMINISTERI Marinin virka-asunnolla Kesärannassa järjestetyssä tapaamisessa oli valtiojohdosta mukana Marinin lisäksi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) ja eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd). Valtioneuvosto ja pääministeri tiedottivat asiasta sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisessa mediassa Marinia on kritisoitu lisäksi muun muassa siitä, ettei kutsua illanviettoon oltu lähetetty niille tahoille, jotka ovat korona-aikaan kaikista äänekkäimmin kritisoineet Marinin hallituksen toimintaa ja sen vaikutuksia kulttuurialaan. Tähän kritiikkiin ovat yhtyneet myös monet tunnetut suomalaismuusikot.