Kommentti: Sanna Marinin illanistujaisista tuli absurdi näytelmä, kun tiistain uutiset paljastuivat

Yhdet illanistujaiset eivät olisi edes lähtökohtaisesti riittäneet korvaamaan aiheutettuja vahinkoja, mutta kun siihen yhdistetään edessä häämöttävät kulttuurialaan kohdistuvat miljoonaleikkaukset, lopputulos on absurdi, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Koronapandemia on kurittanut monia yhteiskuntamme sektoreita rankalla kädellä, mutta yksi kuluneiden puolentoista vuoden ylivoimaisesti puhuttavimpia teemoja on ollut kulttuurialan ahdinko. Lukuisat suomalaiset ajautuivat tahtomattaan tilanteeseen, jossa omaa ammattia ei ole voinut harjoittaa. Se kun on ollut kiellettyä.

Tämä on ollut omiaan poikimaan useita hallitusta kritisoivia kannanottoja, myös tunnettujen suomalaisartistien keskuudesta. Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtamaa hallitusta on moitittu muun muassa siitä, ettei kokoontumisrajoitusten takia tapahtumia ja konsertteja ole voinut järjestää, vaikka samaan aikaan baarit ovat saaneet olla auki.

Koronatilanteen helpottaessa asiat ovat onneksi ottaneet harppauksen parempaan, ja sunnuntaina Sanna Marin ojensi kättään kulttuurialan suuntaan kutsumalla alalla vaikuttavia tahoja virka-asunnolleen Kesärantaan. Paikalla oli lukuisia artisteja ja musiikkialan taustavaikuttajia. Oli yhteislaulua, ja paikalla olleet luonnehtivat tilaisuutta lämminhenkiseksi. Puhuttiin jopa valonpilkahduksesta.

Tiistaina opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin tiedotti, että rahapeli­toiminnasta rahoitusta saavien edunsaajien valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna. Taiteeseen ja kulttuuriin osoitetut varat vähenevät rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen myötä 18,4 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna.

Vaikka Marin kiirehti toteamaan, että asiaa tullaan tarkastelemaan uudemman kerran, uutinen saa Kesärannan illanvieton näyttämään irvokkaalta näytelmältä. En nimittäin usko, että Marin olisi ollut autuaan tietämätön siitä, mitä tuleman pitää.

En voi olla ajattelematta, olivatko sunnuntaiset tapahtumat Marinin ja hallituksen epätoivoinen yritys pestä kätensä kulttuurialan ahdingosta. Jos tavoitteena oli saada synninpäästö, siinä epäonnistuttiin. Yhdet illanistujaiset eivät olisi edes lähtökohtaisesti riittäneet korvaamaan aiheutettuja vahinkoja, mutta kun siihen yhdistetään edessä häämöttävät kulttuurialaan kohdistuvat miljoonaleikkaukset, tilanne näyttäytyy suorastaan absurdina.

Kulttuurialan ahdinkoa ympäröinyt keskustelu on julkisuudessa henkilöitynyt muutamiin äänekkäisiin hallitusta kritisoineisiin tahoihin, kuten muusikko Paula Vesalaan. Vesala kiirehtikin nopeasti vaatimaan, että suunnitteilla olevat leikkaukset peruttaisiin. Vesalan kritiikkiin yhtyivät monet tunnetut suomalais­tähdet, kuten Roope Salminen, Antti Tuisku sekä manageri Carla Ahonius.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kuluneet puolitoista vuotta ovat olleet todennäköisesti kaikista vaikeimpia heille, joilla ei ole tähden statusta. Monet kulttuurialan hiljaiset toimijat ovat joutuneet taistelemaan toimeentulonsa eteen toden teolla. Heidän todellisuutena on yhä hyvin kaukana siitä, että he voisivat nauttia kuohuvaa Kesärannassa ja iloita hiljalleen avautuvasta yhteiskunnasta.

Kaikesta kritiikistä huolimatta pääministerin virka-asunnolla on varmasti käyty vakavia ja tarpeellisia keskusteluja kulttuurialan tilanteesta. Haluaisin uskoa, että Marinin tarkoitusperät olivat hyvät ja ajatus kokoontumisen taustalla vilpitön.

Näin ollen toivon todella, että hallitus myös pitää lupauksensa ja kulttuurialaan kohdistuvia leikkauksia tarkastellaan uudemman kerran.